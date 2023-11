3 Cov tsos mob tshiab yog dab tsi?

Hauv kev sib ntaus sib tua tsis tu ncua tiv thaiv Covid-19 kis thoob qhov txhia chaw, cov kws tshawb fawb thiab cov kws kho mob tau mob siab rau kom nkag siab tus kab mob zoo dua. Raws li cov kev hloov tshiab tshwm sim, nws yog ib qho tseem ceeb kom paub txog cov tsos mob tshiab uas cuam tshuam nrog tus kab mob. Tsis ntev los no, peb cov tsos mob tshiab tau txheeb pom uas tuaj yeem qhia tau tias muaj Covid-19 kis. Cia peb ua tib zoo saib cov tsos mob no thiab lawv txhais li cas.

3 Cov tsos mob tshiab:

1. Gastrointestinal teeb meem: Thaum cov tsos mob ua pa xws li hnoos, ua npaws, thiab ua tsis taus pa tau dav lees paub tias yog cov tsos mob ntawm Covid-19, cov kev tshawb fawb tsis ntev los no tau pom tias muaj teeb meem hauv plab hnyuv tuaj yeem yog qhov qhia txog tus kabmob. Cov teeb meem no yuav muaj xws li raws plab, ntuav, thiab mob plab. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias cov tsos mob no tuaj yeem tshwm sim txawm tias tsis muaj cov tsos mob ua pa, ua rau nws tseem ceeb heev uas yuav tsum paub txog lawv qhov muaj peev xwm txuas rau Covid-19.

2. Poob ntawm saj thiab tsw: Kev poob ntawm saj thiab tsis hnov ​​tsw, hu ua anosmia, tau lees paub tias yog ib qho tsos mob ntawm Covid-19 rau qee lub sijhawm. Txawm li cas los xij, tam sim no tau nkag siab tias cov tsos mob no tuaj yeem tshwm sim ua ntej lwm cov tsos mob ua pa tshwm sim. Yog tias koj pom koj tus kheej tsis tuaj yeem saj lossis tsw ntxhiab, nws raug nquahu kom kuaj Covid-19 thiab ua tib zoo saib xyuas kom tsis txhob kis mus ntxiv.

3. Cov tawv nqaij pob khaus: Cov pob khaus ntawm daim tawv nqaij tsis ntev los no tau pom tias yog lwm yam tsos mob ntawm Covid-19. Cov pob khaus no tuaj yeem sib txawv ntawm qhov tsos, xws li cov pob liab me me mus rau qhov khaus loj dua lossis txawm tias pob pob loj. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias tsis yog txhua qhov pob pob liab liab yog qhov qhia txog Covid-19, tab sis yog tias koj pom cov pob liab liab tshiab lossis txawv txawv nrog rau lwm cov tsos mob, nws raug nquahu kom sab laj nrog kws kho mob.

Cov lus nug nquag nug (FAQ):

Q: Kuv yuav ua li cas yog tias kuv ntsib cov tsos mob tshiab no?

A: Yog tias koj ntsib ib qho ntawm cov tsos mob no, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau kuaj Covid-19 thiab ua raws li cov lus qhia los ntawm cov kws saib xyuas kev noj qab haus huv hauv koj cheeb tsam.

Q: Puas yog cov tsos mob no tshwj xeeb rau cov kab mob sib txawv tshiab?

A: Txawm hais tias cov tsos mob no tau cuam tshuam nrog kev hloov pauv tshiab, lawv kuj tuaj yeem tshwm sim thaum muaj tus kab mob thawj zaug.

Q: Kuv puas yuav txhawj xeeb yog tias kuv tsuas muaj ib qho ntawm cov tsos mob no?

A: Nws yog ib txwm zoo dua los ua yuam kev ntawm ib sab ntawm kev ceev faj. Yog tias koj ntsib ib qho ntawm cov tsos mob no, nws raug nquahu kom mus kuaj thiab ua tib zoo saib xyuas kom tsis txhob kis mus ntxiv.

Hauv kev xaus, kev paub txog cov tsos mob tshiab tshaj plaws cuam tshuam nrog Covid-19 yog qhov tseem ceeb hauv peb kev tawm tsam kev sib kis. Kev txheeb xyuas ntawm peb cov tsos mob tshiab no - teeb meem plab hnyuv, tsis hnov ​​​​tsw thiab tsw, thiab daim tawv nqaij ua pob liab vog - ua ib qho kev ceeb toom kom ceev faj thiab siv cov kev ntsuas tsim nyog los tiv thaiv peb tus kheej thiab lwm tus los ntawm tus kab mob.