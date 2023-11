By

Dab tsi yog 1 cov cim qhia ntawm shingles?

Shingles, tseem hu ua herpes zoster, yog kab mob kis uas ua rau mob pob khaus. Nws yog tshwm sim los ntawm tus kab mob varicella-zoster, tib yam kab mob uas ua rau mob khaub thuas. Tom qab ib tug neeg rov zoo los ntawm tus kab mob qhua pias, tus kab mob no tuaj yeem pw tsaug zog hauv lub cev thiab rov ua haujlwm ntau xyoo tom qab, ua rau mob shingles. Paub txog cov cim qhia ntxov ntawm tus mob shingles yog qhov tseem ceeb rau kev kuaj mob sai thiab kho. Nov yog thawj cov cim qhia kom saib xyuas:

1. Tingling lossis kub hnyiab: Thawj qhov taw qhia ntawm tus mob shingles feem ntau yog tingling lossis kub hnyiab hauv ib cheeb tsam ntawm lub cev. Qhov no tuaj yeem tshwm sim nyob txhua qhov ntawm lub cev tab sis feem ntau cuam tshuam rau ib sab ntawm lub cev lossis lub ntsej muag. Qhov kev hnov ​​​​mob yuav mob me lossis mob siab thiab tuaj yeem nyob ntev li ob peb hnub.

2. Mob: Raws li kev kis tus kab mob mus ntxiv, qhov tingling lossis kub hnyiab tuaj yeem nrog qhov mob. Qhov mob tuaj yeem ua rau me me mus rau qhov hnyav thiab tuaj yeem tsis tu ncua lossis tsis sib xws. Nws yog feem ntau piav raws li mob, tua, los yog stabbing.

3. Rash: Hauv ob peb hnub ntawm cov tsos mob thawj zaug, cov pob liab liab feem ntau yuav tshwm sim hauv thaj chaw cuam tshuam. Cov pob liab liab muaj cov hlwv me me, cov kua dej puv nkaus uas zoo li tus kab mob qhua pias. Cov hlwv no tuaj yeem khaus thiab tuaj yeem tawg qhib, tsim cov crusts.

4. Redness thiab mob: Daim tawv nqaij ib ncig ntawm cov pob liab liab tuaj yeem ua pob liab liab thiab o. Qhov no tuaj yeem ua rau thaj chaw sov so rau qhov kov.

5. rhiab heev rau kov: Cov neeg uas muaj kab mob shingles yuav muaj kev hnov ​​​​mob siab lossis mob thaum qhov chaw cuam tshuam yog kov lossis rub.

FAQ:

Q: Cov kab mob shingles puas tuaj yeem kis tau?

A: Yog lawm, kab mob shingles tuaj yeem kis tau, tab sis tsuas yog rau cov tib neeg uas tsis tau mob khaub thuas lossis tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv. Kev sib cuag ncaj qha nrog cov pob liab liab lossis kua dej los ntawm cov hlwv tuaj yeem kis tus kab mob.

Q: Ntev npaum li cas shingles kav?

A: Lub sijhawm ntawm shingles txawv ntawm tus neeg rau ib tus neeg. Feem ntau, cov pob liab liab thiab cov tsos mob tshwm sim nyob nruab nrab ntawm ob mus rau plaub lub lis piam. Txawm li cas los xij, qee tus neeg yuav ntsib kev mob lingering, hu ua postherpetic neuralgia, rau lub hlis lossis ntau xyoo tom qab cov pob khaus zoo.

Q: Puas muaj kev kho mob rau shingles?

A: Txawm tias tsis muaj kev kho mob rau cov kab mob shingles, cov tshuaj tiv thaiv kab mob tuaj yeem pab txo qhov mob hnyav thiab ntev ntawm tus kab mob. Cov tshuaj kho mob, tshuaj pleev ib ce, thiab txias compresses kuj raug pom zoo kom txo qis qhov tsis xis nyob.

Kev lees paub ntxov ntawm cov tsos mob ntawm tus mob shingles yog qhov tseem ceeb rau kev kho mob raws sij hawm. Yog tias koj ntsib ib qho ntawm cov tsos mob uas tau hais los saum no, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau sab laj nrog ib tus kws kho mob kom paub qhov tseeb thiab kho kom raug.