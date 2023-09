Wahoo Unveils New Kickr Move Turbo Trainer thiab Kickr Bike Shift

By

Wahoo, lub npe nrov sab hauv tsev caij tsheb kauj vab tech, tau tshaj tawm ob yam khoom tshiab: Kickr Move turbo trainer thiab Kickr Bike Shift smart bike. Kickr Tsiv yog nyob rau sab saum toj ntawm Wahoo's Kickr ntse turbo tus kws qhia ntau yam thiab muaj peev xwm ua kom muaj zog tshiab uas ua rau muaj kev xav zoo dua qub thiab txhim kho cov neeg siv kev nplij siab, luv nqi ntawm $ 1,599.99 USD. Ntawm qhov tod tes, Kickr Bike Shift zaum hauv qab Kickr Bike V2 thiab ua kom yooj yim rau qee qhov haujlwm, tus nqi ntawm $ 2,999.99 USD.

Kickr Move nta yim-nti 'lub ntiajteb txawj nqus khiav' uas tso cai rau lub ntsiab turbo tus kws qhia kho vajtse kom xaub rov qab thiab tawm ntawm txoj kev nkhaus, muab me me ntawm sab-rau-sab txav. Qhov no tso cai rau lub tsheb kauj vab mus ncig dawb thaum lub sijhawm ua haujlwm, txo qhov qaug zog thiab txhim kho kev ua haujlwm tag nrho. Txoj kev zawv zawg yog xauv tau yooj yim rau kev thauj mus los thiab tsheb kauj vab mounting. Txhawm rau ua khub Kickr Tsiv nrog Kickr Climb, yuav tsum muaj cov khoom siv kho vajtse ntxiv tab sis tuaj yeem yuav nyias.

Hais txog cov lus qhia tshwj xeeb, Kickr Move muaj Bluetooth, ANT+, thiab WiFi kev sib txuas, nrog rau kev siv hluav taws xob kom raug li ntawm 1%. Nws tuaj yeem ua haujlwm siab tshaj plaws ntawm 2,200 watts thiab muaj qhov simulated gradient ntau ntawm -10% txog 20%. Nws kuj suav nrog cov yam ntxwv xws li ERG Yooj Yim Ramp thiab Hom Kev Sib Tw rau kev txhim kho kev cob qhia. Kickr Move los nrog 11-ceev SunRace 11-28T cassette, uas tseem yog qhov kev xaiv nyiam ntawm Wahoo cov neeg siv.

Raws li rau Kickr Bike Shift, nws yog ib qho kev xaiv pheej yig dua tsheb kauj vab ntse nrog lub thav duab steel thiab hnyav 40kg. Nws muaj 2200 watts ntawm kev tiv thaiv, kev sib txuas ntawm WiFi, thiab kev ntsuas hluav taws xob hauv 1%. Tsis zoo li Kickr Bike V2, Kickr Bike Shift tsis muaj txoj haujlwm qaij lossis lub cev muaj zog-tsav inertia feature. Txawm li cas los xij, nws khaws tsib lub ntsiab lus haum rau kev hloov kho, app-raws li teeb tsa, thiab teeb tsa hloov pauv thiab cov nyees khawm.

Kickr Move thiab Kickr Bike Shift muaj rau kev yuav khoom tam sim ntawd. Kickr Move yog tus nqi ntawm $ 1,599.99 USD, thaum Kickr Bike Shift raug nqi $ 2,999.99 USD thiab yuav pib xa khoom thaum lub Cuaj Hli.

