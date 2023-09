Cov chaw ua si hauv nroog ua rau yav dhau los qhov chaw Incinerator tuaj yeem nce qib ntawm txhuas hauv av

By

Summary: Ib txoj kev tshawb fawb los ntawm Duke University tau pom tias cov chaw ua si hauv nroog thiab cov chaw ua si uas tsim los ntawm cov chaw pov tseg yav dhau los tej zaum tseem yuav muaj cov hlau lead hauv lawv cov av. Txoj kev tshawb no tau sau thiab txheeb xyuas cov qauv av av los ntawm peb lub nroog chaw ua si hauv Durham, North Carolina, uas nyob rau ntawm qhov chaw qub txeeg qub teg raug kaw thaum xyoo 1940s. Cov txiaj ntsig tau pom tias ib qho ntawm cov chaw ua si muaj cov hlau lead ntau tshaj 2000 qhov chaw hauv ib lab, ntau dua li tsib npaug siab dua li EPA tus qauv tam sim no rau cov av nyab xeeb hauv cov menyuam yaus qhov chaw ua si. Kev cuam tshuam rau cov hmoov txhuas hauv av tuaj yeem ua rau muaj kev noj qab haus huv mus ntev, tshwj xeeb tshaj yog rau cov menyuam yaus, suav nrog kev puas tsuaj rau lub hlwb thiab lub paj hlwb, ncua kev loj hlob thiab kev loj hlob, thiab kev kawm thiab teeb meem kev coj cwj pwm. Txoj kev tshawb no qhia txog qhov yuav tsum tau ua kom muaj kev saib xyuas ntxiv thiab kuaj cov av paug hauv nroog, vim tias ntau lub nroog yuav muaj chaw ua si, tsev kawm ntawv, tsev, thiab lwm lub tsev tsim rau yav dhau los qhov cub tawg thiab qhov chaw pov tseg cov hmoov tshauv.

Lub nroog hauv Teb Chaws Asmeskas thiab Canada tau hlawv lawv cov thoob khib nyiab thiab pov tseg hauv nroog incinerators kom txog rau thaum xyoo 1970s thaum muaj kev txhawj xeeb txog huab cua ua rau lawv kaw. Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb no qhia tau hais tias cov keeb kwm ntawm cov kab mob sib kis los ntawm cov incinerators no tseem yuav muaj nyob hauv nroog cov av. Cov kws tshawb fawb qhia tias cov kev tshawb fawb keeb kwm qhia tias tsis muaj kev paub txog kev noj qab haus huv thiab ib puag ncig kev phom sij ntawm cov hmoov tshauv incinerator, uas muaj cov hmoov lead thiab lwm yam kab mob. Qee zaum cov tshauv tau kis nyob ib ncig ntawm cov chaw ua si thiab lwm qhov chaw hauv nroog, ua rau muaj kev sib kis ntawm av.

Txoj kev tshawb no tseem hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev siv thev naus laus zis tshiab rau kev coj mus kuaj thiab saib xyuas cov av paug. Kev siv cov cuab yeej X-ray fluorescence portable tso cai rau kev soj ntsuam ceev ntawm cov qauv hauv av rau ntau yam hlau, nrog rau cov hlau lead. Cov kws tshawb fawb ntseeg tias kev siv cov ntaub ntawv keeb kwm txog kev tua pov tseg thiab pov tseg cov hmoov tshauv tuaj yeem pab txheeb xyuas qhov chaw muaj kab mob sib kis thiab siv zog los soj ntsuam thiab txo cov kev pheej hmoo. Txoj kev tshawb no ua ib qho kev ceeb toom txog cov kev phom sij uas tshwm sim los ntawm cov av paug hauv nroog thiab xav tau kev saib xyuas txuas ntxiv thiab kev kho mob ntxiv.

