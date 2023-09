UPI: Qhov Kev Hloov Pauv hauv Is Nrias teb Digital Payment Ecosystem

Nkag siab UPI: Qhov Kev Hloov Pauv hauv Is Nrias teb Cov Nyiaj Them Nqi Digital Ecosystem

Nyob rau hauv xyoo tas los no, Is Nrias teb tau pom muaj kev hloov pauv loj hauv nws txoj kev them nyiaj ecosystem, nrog rau kev lag luam digital tau nce zuj zus. Ib tus neeg tseem ceeb hauv qhov kev hloov pauv no yog Unified Payments Interface (UPI), lub kaw lus uas tau hloov pauv txoj kev lag luam Indian. Tshaj tawm los ntawm National Payments Corporation ntawm Is Nrias teb (NPCI) hauv 2016, UPI tau tshwm sim los ua kev hloov pauv kev ua si, ua kom muaj kev them nyiaj tam sim ntawm lub sijhawm los ntawm cov khoom siv txawb.

Kev zoo nkauj ntawm UPI nyob hauv nws txoj kev yooj yim thiab yooj yim. Nws tso cai rau cov neeg siv txuas ntau lub txhab nyiaj hauv tuam txhab nyiaj rau ib daim ntawv thov mobile, sib koom ua ke ntau lub tuam txhab nyiaj txiag, kev sib txuas lus tsis sib xws, thiab kev them nyiaj tub lag luam rau hauv ib lub platform. Ntxiv mus, nws pab txhawb 'Peer to Peer' kev thov sau thiab ua rau kev teem caij them nyiaj. Lub kaw lus ua haujlwm 24/7, ua rau cov neeg siv tuaj yeem ua lag luam nyiaj txiag txhua lub sijhawm ntawm hnub lossis hmo ntuj.

Tsis tas li ntawd, UPI txoj kev sib cuam tshuam yog lwm yam uas ua rau nws sib nrug. Nws tso cai rau cov neeg siv khoom lag luam hla txhua ob tog, txawm tias lawv yog tib neeg, kev lag luam, lossis txawm tias tsoomfwv. Qhov kev sib cuam tshuam no txuas mus rau txhua lub tsev txhab nyiaj thiab cov chaw muab kev pabcuam them nyiaj, ua rau nws yog lub platform tiag tiag.

Qhov kev taw qhia ntawm UPI kuj tseem muaj kev ywj pheej rau kev them nyiaj digital hauv Is Nrias teb. Ua ntej nws pib, kev them nyiaj digital feem ntau txwv rau cov neeg uas muaj credit lossis debit cards. Txawm li cas los xij, UPI tau ua kom muaj peev xwm rau txhua tus neeg uas muaj lub txhab nyiaj hauv txhab nyiaj thiab xov tooj ntawm tes los koom nrog kev lag luam digital. Qhov no tau ua rau muaj kev cuam tshuam loj heev rau kev suav nyiaj txiag, coj ntau lab tus neeg tsis muaj nyiaj hauv tuam txhab nyiaj thiab cov nyiaj qis qis hauv Is Nrias teb rau hauv cov txheej txheem nyiaj txiag.

Ntxiv mus, UPI kuj tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txhawb nqa kev lag luam tsis muaj nyiaj ntsuab. Los ntawm kev muab kev ruaj ntseg thiab muaj txiaj ntsig zoo rau cov nyiaj ntsuab, nws tau pab txo qhov kev cia siab ntawm lub cev txiaj. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshwj xeeb hauv lub tebchaws xws li Is Nrias teb, qhov twg nyiaj ntsuab tau ib txwm muaj kev lag luam.

Nyob rau hauv cov nqe lus ntawm kev lag luam ntim, UPI tau pom kev loj hlob exponential. Raws li cov ntaub ntawv los ntawm NPCI, UPI kev lag luam hla 2 billion nyob rau lub Kaum Hli 2020, ua pov thawj rau nws qhov kev lees paub thoob plaws. Qhov kev loj hlob no tau txhawb nqa los ntawm kev nkag mus ntawm cov xov tooj smartphones thiab kev sib txuas hauv internet, nrog rau tsoomfwv txoj kev thawb mus rau digitalization.

Txawm li cas los xij, thaum UPI tau dhau los ua qhov tseem ceeb, nws tsis yog yam tsis muaj kev sib tw. Cov teeb meem xws li kev lag luam tsis ua haujlwm, kev dag ntxias, thiab kev txhawj xeeb txog kev ceev ntiag tug ntawm cov ntaub ntawv tau tshwm sim los ua txoj hauv kev muaj peev xwm. Nws yog ib qho tseem ceeb rau cov tub ceev xwm los daws cov teeb meem no kom ntseeg tau tias kev loj hlob ntawm UPI.

Hauv kev xaus, UPI tau ua qhov hloov pauv kev ua si hauv Is Nrias teb cov nyiaj them nyiaj digital ecosystem. Nws txoj kev yooj yim, kev yooj yim, thiab kev koom ua ke tau ua rau nws muaj kev xaiv nrov ntawm cov neeg siv. Raws li Is Nrias teb txuas ntxiv mus rau nws txoj hauv kev mus rau digitalization, UPI xav tias yuav ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txhim kho lub teb chaws thaj chaw nyiaj txiag. Txawm hais tias muaj kev sib tw, yav tom ntej ntawm UPI zoo li muaj kev cia siab, thiab nws tau npaj los rov txhais txoj hauv kev uas cov neeg Khab ua lag luam nyob rau xyoo tom ntej.