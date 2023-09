By

Tshaj tawm Cov Neeg Ua Haujlwm Tseem Ceeb hauv North American Telecom: MNO Phau Ntawv Qhia 2023-2024

North American telecommunications toj roob hauv pes yog ib qho kev lag luam uas muaj zog thiab hloov mus ib txhis, nrog cov neeg ua haujlwm tseem ceeb tas li sib zog ua kom sib zog sib tw los muab cov kev pabcuam tshiab thiab muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws rau lawv cov neeg siv khoom. Raws li peb txav mus rau xyoo 2023-2024, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau ua tib zoo saib xyuas cov tswv lag luam loj (MNOs) uas tab tom tsim lub neej yav tom ntej ntawm kev sib txuas lus hauv North America.

Nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm kev lag luam no yog AT&T, ib lub tuam txhab uas tau ua ib tug stalwart nyob rau hauv lub lag luam kev lag luam rau ntau tshaj ib puas xyoo. AT&T lub neej ntev tuaj yeem raug ntaus nqi los ntawm nws lub peev xwm los hloov kho cov kev hloov pauv hauv kev lag luam thiab nws txoj kev cog lus rau kev nqis peev hauv kev siv thev naus laus zis. Lub tuam txhab tau ua tus trailblazer nyob rau hauv rollout ntawm 5G tes hauj lwm thoob plaws lub tebchaws United States, cog lus sai thiab txhim khu kev qha kev sib txuas rau nws cov neeg siv.

Kub ntawm AT&T's heels yog Verizon Communications, lwm lub xov tooj loj tshaj plaws uas tau ua qhov tseem ceeb hauv kev tsim kev lag luam. Verizon tau ua qhov tseem ceeb hauv kev nthuav dav nws 5G network thiab tau ua tus neeg tseem ceeb hauv kev txhim kho fiber-optic thev naus laus zis, uas muaj kev siv internet nrawm dua thiab txhim kho kev ntseeg tau. Tsis tas li ntawd, Verizon qhov tau txais ntawm Yahoo thiab AOL tau tso cai rau lub tuam txhab kom muaj kev sib txawv ntawm nws cov khoom thiab nthuav dav rau hauv qhov chaw tshaj tawm digital.

Lwm tus neeg tseem ceeb hauv North American telecom sector yog T-Mobile US. Lub tuam txhab, uas ua tiav kev sib koom ua ke nrog Sprint Corporation hauv 2020, tau tshwm sim los ua tus neeg sib tw loj hauv kev lag luam. T-Mobile qhov kev tsom mus rau kev pabcuam cov neeg siv khoom thiab nws cov tswv yim nqi pheej yig tau pab nws tau txais kev lag luam tseem ceeb. Lub tuam txhab kev cog lus kom nthuav dav nws 5G network thiab nws txoj hauv kev tshiab rau kev lag luam tau teeb tsa nws txawv ntawm nws cov neeg sib tw.

Canada txoj kev lag luam hauv xov tooj yog tswj hwm los ntawm peb tus neeg tseem ceeb: Tswb Canada, Rogers Communications, thiab Telus. Tswb Canada, lub tuam txhab xov tooj loj tshaj plaws hauv lub tebchaws, muaj kev sib txuas lus zoo thiab muaj ntau yam kev pabcuam, suav nrog internet, TV, thiab kev pabcuam wireless. Rogers Kev Sib Txuas Lus, ntawm qhov tod tes, tau ua tus pioneer hauv kev nthuav tawm 5G tes hauj lwm hauv Canada thiab muaj lub zog muaj zog hauv kev lag luam xov xwm. Telus, thaum me dua nws ob tus neeg sib tw tseem ceeb, tau nthuav tawm lub niche rau nws tus kheej nrog nws txoj kev tsom mus rau cov neeg siv khoom thiab nws txoj kev cog lus rau kev lav phib xaub.

Hauv Mexico, America Movil, tswj los ntawm billionaire Carlos Slim, yog tus neeg ua si tseem ceeb. Lub tuam txhab ua haujlwm nyob rau hauv ntau lub npe, suav nrog Telcel thiab Claro, thiab muaj lub network loj heev uas nthuav dav thoob plaws Latin America. Txawm hais tias muaj teeb meem kev tswj hwm, America Movil tau tswj hwm nws txoj haujlwm los ntawm kev nqis peev zoo thiab ntau yam kev pabcuam.

Raws li peb txav mus rau xyoo 2023-2024, cov neeg tseem ceeb hauv North American kev lag luam xov tooj yuav tsum tau txuas ntxiv tsav tsheb tshiab thiab kev sib tw. Nrog rau qhov tshwm sim ntawm cov thev naus laus zis tshiab xws li 5G, Is Taws Nem ntawm Yam (IoT), thiab kev txawj ntse txawj ntse (AI), thaj chaw hauv xov tooj tau teeb tsa los hloov pauv tseem ceeb. Cov MNOs no, nrog rau lawv cov tes hauj lwm muaj zog, muaj ntau yam kev pabcuam, thiab kev cog lus rau kev tsim kho tshiab, yog qhov chaw zoo los coj kev lag luam mus rau lub sijhawm tshiab no.