Nkag siab txog qhov tseem ceeb ntawm Kev Txhawb Kev Puas Siab Puas Ntsws hauv Cov Tsev Kawm Ntawv Qib Siab

Qhov xwm txheej tshwm sim hauv University of New Hampshire cov zej zog thaum lawv quaj ntsuag rau tus tub ntxhais kawm uas tuag los ntawm kev tua tus kheej rau hnub Sunday. Tus menyuam kawm ntawv, ib tug menyuam yaus hauv Peter T. Paul College ntawm Kev Lag Luam thiab Kev Lag Luam, tau piav qhia los ntawm cov tub ceev xwm hauv tsev kawm ntawv tias yog ib tug phooj ywg uas siab ncaj thiab siab zoo uas muaj kev cuam tshuam zoo rau UNH zej zog. Cov zej zog hauv tsev kawm ntawv muaj kev cuam tshuam tshwj xeeb thaum cov tub ntxhais kawm npaj tawm mus rau Thanksgiving so lub lim tiam no.

Nyob rau tom qab ntawm qhov kev puas tsuaj loj no, UNH Thawj Tswj Hwm James W. Dean Jr. tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev txhawb nqa cov tub ntxhais kawm uas yuav nyuaj siab. Nws txhawb kom cov kws qhia ntawv paub txog kev tu siab ntau tus tub ntxhais kawm yuav ntsib thiab muab kev hloov pauv raws li lub luag haujlwm ntawm kev kawm. Lub tsev kawm ntawv muaj kev sib cuag nrog cov tub ntxhais kawm tsev neeg thiab yuav muab cov ntaub ntawv qhia txog kev ua koob tsheej nco txog thaum lub sijhawm kawg.

Durham Tub Ceev Xwm Tub Ceev Xwm Tus Thawj Saib Xyuas Rene Kelley tau lees paub qhov kev tuag yog kev tua tus kheej thiab paub tseeb tias tsis muaj kev ua phem ua phem raug xav. Kev tshawb nrhiav tseem tab tom ua.

Paub txog qhov xav tau kev txhawb nqa thiab kev tawm tswv yim thaum lub sijhawm zoo li no, lub tsev kawm ntawv Cov Kev Pab Cuam Txog Kev Puas Siab Puas Ntsws thiab Kev Pab Cuam Tswv Yim thiab Cov Neeg Ua Haujlwm Pabcuam muaj rau cov menyuam kawm ntawv, kws qhia ntawv, thiab cov neeg ua haujlwm. Nws yog ib qho tseem ceeb rau tib neeg kom ncav cuag thiab nrhiav kev pab yog tias lawv muaj kev tu siab lossis kev tu siab.

Lus Nug:

Q: Yuav ua li cas cov tub ntxhais kawm tuaj yeem hu rau UNH Kev Pabcuam Txog Kev Puas Siab Puas Ntsws thiab Kev Pab Cuam?

A: Cov tub ntxhais kawm tuaj yeem hu rau Lub Chaw Pabcuam Txog Kev Puas Siab Puas Ntsws thiab Kev Pabcuam ntawm (603) 862-2090 rau kev txhawb nqa.

Q: Yuav ua li cas cov neeg ua haujlwm thiab cov kws qhia ntawv tuaj yeem nkag mus rau Txoj Haujlwm Pabcuam Neeg Ua Haujlwm ntawm UNH?

A: Qhov Kev Pabcuam Cov Neeg Ua Haujlwm tuaj yeem hu ncaj qha ntawm (800) 424-1749.

Q: Puas muaj cov xov tooj pabcuam hauv tebchaws muaj kev pabcuam tam sim?

A: Yog lawm, National Alliance on Mental Illness (NAMI) tus xov tooj tuaj yeem tiv tauj ntawm 800-950-NAMI (6264), National Suicide Prevention Lifeline ntawm 800-273-TALK (8255), thiab National Crisis Line ntawm 1- 833-710-6477 Ib. Cov kab teeb meem no muab kev txhawb nqa tam sim thiab kev taw qhia rau cov neeg xav tau kev pab.