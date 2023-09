By

Unveiling the Mystery: Nkag siab txog Kev Tshawb Fawb Tom Qab LED Loj Hlob Teeb thiab cog kev loj hlob

Unveiling the Mystery: Nkag siab txog Kev Tshawb Fawb Tom Qab LED Loj Hlob Teeb thiab cog kev loj hlob

Kev tshawb fawb tom qab LED loj hlob teeb thiab cog kev loj hlob yog ib qho kev sib xyaw zoo ntawm physics, biology, thiab thev naus laus zis. Nws yog ib qho kev kawm uas tau txais kev saib xyuas tseem ceeb hauv xyoo tas los no, tshwj xeeb nrog kev nce hauv kev ua liaj ua teb sab hauv thiab kev txaus siab rau kev ua liaj ua teb kom ruaj khov. LED loj hlob teeb, nrog rau lawv lub zog efficiency thiab ntev lifespan, tau tshwm sim raws li ib tug tseem ceeb lub cuab tam nyob rau hauv no endeavors. Tab sis lawv ua haujlwm raws nraim li cas? Lawv cuam tshuam cov nroj tsuag li cas? Wb delve rau hauv qhov tsis paub.

LED, los yog Lub Teeb Emitting Diode, yog cov khoom siv hluav taws xob semiconductor uas tawm lub teeb thaum muaj hluav taws xob dhau los ntawm nws. Lub teeb no tuaj yeem raug kho kom zoo rau cov wavelengths tshwj xeeb, ua rau LED loj hlob teeb muaj ntau yam tsis txaus ntseeg. Lawv tuaj yeem hloov kho kom emit tsuas yog lub teeb pom kev zoo uas cov nroj tsuag siv rau photosynthesis, yog li kev siv lub zog zoo dua. Qhov no yog ib qho txiaj ntsig tseem ceeb tshaj li cov teeb pom kev zoo, uas tso tawm lub teeb dav dav, feem ntau ntawm cov nroj tsuag tsis siv.

Photosynthesis, txheej txheem los ntawm cov nroj tsuag hloov lub teeb rau hauv tshuaj lom neeg lub zog, yog lub hauv paus rau kev sib tham no. Cov nroj tsuag feem ntau siv liab thiab xiav lub teeb rau photosynthesis. Lub teeb liab, nrog lub wavelength ntawm ib ncig ntawm 660 nanometers, yog siv nyob rau hauv cov txheej txheem photosynthetic thiab txhawb kom flowering thiab fruiting. Lub teeb xiav, nyob ib ncig ntawm 460 nanometers, txhawb kev loj hlob ntawm nplooj thiab stems. Los ntawm kev kho qhov tso zis ntawm LED loj hlob teeb, cov neeg cog qoob loo tuaj yeem tswj cov nroj tsuag kev loj hlob, tswj nws kom ua tiav cov txiaj ntsig xav tau.

Ntxiv mus, LED loj hlob teeb tsim hluav taws xob tsawg dua li cov teeb pom kev loj hlob. Qhov no txo ​​qhov kev pheej hmoo ntawm cov nroj tsuag puas tsuaj thiab tso cai rau kom ze zog rau cov nroj tsuag, ntxiv kev ua kom lub teeb pom kev zoo. Lawv kuj muaj lub neej ntev dua, feem ntau kav ntev li 50,000 teev lossis ntau dua, ua rau lawv muaj txiaj ntsig zoo rau kev siv mus ntev.

Kev tshawb fawb tau pom tias LED loj hlob teeb tuaj yeem txhim kho cov nroj tsuag loj hlob. Ib txoj kev tshawb fawb luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal "HortScience" pom tias lettuce zus nyob rau hauv LED teeb muaj 25% siab tshaj tawm los ntawm lettuce zus nyob rau hauv lub teeb fluorescent. Ib yam li ntawd, ib txoj kev tshawb fawb hauv "Journal of Applied Horticulture" pom tias cov txiv pos nphuab cog hauv qab lub teeb pom kev zoo muaj cov txiaj ntsig zoo dua thiab cov txiv hmab txiv ntoo zoo dua li cov cog hauv qab cov teeb pom kev zoo.

Tab sis nws tsis yog hais txog yield. LED loj hlob teeb tuaj yeem cuam tshuam cov khoom noj khoom haus ntawm cov qoob loo. Ib txoj kev tshawb fawb hauv "Journal of Agricultural and Food Chemistry" pom tias basil loj hlob nyob rau hauv LED teeb muaj qib siab ntawm qee yam antioxidants dua li cov basil loj hlob hauv qab lub teeb fluorescent. Qhov no qhia tau hais tias LED loj hlob teeb tuaj yeem siv los txhim kho cov zaub mov muaj txiaj ntsig ntawm cov qoob loo.

Hauv kev xaus, kev tshawb fawb tom qab LED loj hlob teeb thiab cog kev loj hlob yog ib qho kev sib cuam tshuam ntawm lub teeb, lub zog, thiab lub neej. LED loj hlob teeb, nrog rau lawv lub peev xwm los tawm ib lub teeb wavelengths, muab cov cuab yeej muaj zog rau kev txhim kho cov nroj tsuag kev loj hlob thiab txhim kho cov qoob loo. Lawv sawv cev rau kev nce qib tseem ceeb hauv kev ua liaj ua teb thev naus laus zis, uas tuaj yeem ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev ua kom tau raws li qhov xav tau ntawm cov khoom noj yav tom ntej. Raws li peb txuas ntxiv tshawb nrhiav thiab nkag siab txog cov thev naus laus zis no, peb tuaj yeem tos ntsoov kom muaj kev nthuav dav ntxiv hauv kev ua liaj ua teb sab hauv tsev thiab sab nraud.