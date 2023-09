Cov xov xwm tshiab tshaj plaws: Tus neeg raug kaw sib pauv nrog Iran, FDA pom zoo ntawm Cov Tshuaj Tiv Thaiv Tshiab, Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Google, Kev Nyuaj Siab Hnyav, Drew Barrymore's Talk Show Rov Qab, thiab Wine Disaster hauv Portugal

Nyob rau hauv cov xov xwm tsis ntev los no, Biden cov thawj coj tau ua ib kauj ruam mus rau kev nyab xeeb kev tso tawm tsib tus neeg Amelikas uas raug ntes hauv Iran los ntawm kev tso cai rau cov tsev txhab nyiaj hloov pauv $ 6 nphom hauv cov nyiaj khov Iranian roj yam tsis muaj kev ntshai ntawm Asmeskas kev nplua. Congress tau ceeb toom txog qhov kev txhim kho no, thiab kev sib pauv neeg raug kaw tuaj yeem muaj peev xwm tshwm sim ntxov li lub lim tiam tom ntej. Rov qab los, tsib tus pej xeem Iranian raug kaw hauv Asmeskas kuj yuav raug tso tawm. Qhov kev tawm tsam kev nom kev tswv no txhawm rau txhim kho kev sib raug zoo ntawm Asmeskas-Iran.

FDA tau tso cai pom zoo rau cov tshuaj tiv thaiv kab mob coronavirus tshiab uas tshwj xeeb rau lub hom phiaj ntawm omicron subvariant, npaj rau lub caij kis tus kab mob ua pa yuav tshwm sim thaum lub caij nplooj zeeg. Thaum cov tshuaj tiv thaiv tau raug tshem tawm rau txhua tus neeg muaj hnub nyoog 6 hli thiab laus dua, CDC pawg neeg tawm tswv yim yuav sib ntsib los txiav txim siab txog txoj hauv kev ntau dua. Cov tshuaj tiv thaiv yuav tsum muaj tom qab lub lim tiam no thiab yuav pub dawb rau cov neeg Asmeskas feem ntau nrog kev pov hwm ntiag tug, Medicaid, lossis Medicare.

Morocco tau qeeb los txais kev pab txawv teb chaws tom qab av qeeg tsis ntev los no. Lub teb chaws tau ntsib cov teeb meem hauv kev sib koom tes pab txhawb nqa thiab faib cov kev pab cuam rau thaj chaw muaj kev cuam tshuam, tsim kom muaj kev ncua qeeb hauv kev pab cov cuam tshuam los ntawm kev puas tsuaj.

Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees tau teeb tsa los pib qhov kev tawm tsam tawm tsam Google, qhov twg lub tuam txhab thev naus laus zis yuav raug tshuaj xyuas rau qhov muaj peev xwm siv nws txoj haujlwm tseem ceeb hauv kev tshawb fawb cav ua lag luam kom tsis txhob muaj kev sib tw hauv kev tshawb nrhiav thiab tshaj tawm. Qhov kev sim siab no yog thawj qhov kev tawm tsam rau lub tuam txhab thev naus laus zis loj hauv ntau tshaj ob xyoo lawm thiab tuaj yeem muaj kev cuam tshuam loj rau kev lag luam thev naus laus zis thiab Google lub neej yav tom ntej.

Hurricane Lee ua rau muaj kev hem thawj loj rau sab hnub tuaj New England, nrog rau qhov muaj peev xwm ua rau cua daj cua dub, nag hnyav, thiab cua daj cua dub. Thaum nws xav tias yuav nyob sab nraud, Canadian Maritimes thiab Nova Scotia tej zaum yuav muaj kev cuam tshuam ncaj qha. Cov cua daj cua dub tau cia siab tias yuav tsis muaj zog tab sis nce loj thaum nws txav mus rau sab qaum teb.

Nyob nruab nrab ntawm qhov kev tawm tsam Hollywood tsis tu ncua, Drew Barrymore tab tom coj rov qab nws cov yeeb yam tham. Qhov kev txiav txim siab no los ntawm lub sijhawm thaum muaj ntau qhov kev tsim khoom raug kaw, muab cov neeg saib nrog cov ntsiab lus tshiab thaum lub sijhawm kev lag luam poob.

Hauv kev puas tsuaj rau cawv, kwv yees li 600,000 nkas loos ntawm cawv liab dej nyab txoj kev ntawm São Lourenço do Bairro, Portugal, tom qab ob lub tank cawv uas yog ib lub chaw tua hluav taws hauv zos tawg. Cov neeg tua hluav taws muaj peev xwm hloov tau cov cawv txiv hmab loj heev rau hauv qhov chaw kho dej khib nyiab. Cov cawv txiv hmab tau teem kom raug rhuav tshem vim muaj nyiaj txaus rau xyoo no, ua rau nws tsis tsim nyog rau kev noj.

Thaum kawg, cov neeg siv ntawm Chrome tam sim no tuaj yeem ua kom zoo dua ntawm kev ceev ntiag tug thiab kev tshaj tawm tshiab. Cov kev teeb tsa no tsom txhawm rau txhim kho kev ceev ntiag tug thiab muab cov neeg siv tswj hwm lawv txoj kev tshawb nrhiav. Yog xav paub ntxiv, rub tawm The Post's app lossis sau npe rau lawv cov ntawv xov xwm kom nyob twj ywm nrog cov xov xwm tshiab kawg hauv "The 7."

