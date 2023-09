Cov neeg siv Venmo tshaj tawm cov teeb meem tsis txaus thiab them nyiaj

Ntau txhiab tus neeg siv Venmo tsis ntev los no tau ntsib teeb meem nrog lub app, suav nrog teeb meem nrog kev them nyiaj thiab kev hloov nyiaj txiag. Cov ntawv ceeb toom ntawm cov teeb meem no tau nce mus txog 10.30 sawv ntxov ET hnub no, nrog ntau tus neeg siv yws yws tias lub app tsis ua haujlwm zoo thiab cov nyiaj them tsis dhau. Venmo tsis tau hais txog qhov teeb meem no lossis muab kev hloov kho tshiab ntawm kev tshaj xov xwm.

Cov neeg siv tau coj mus rau lub platform zoo li Twitter los qhia lawv qhov kev ntxhov siab nrog Venmo. Qee tus neeg tau tshaj tawm tias lawv qhov nyiaj tshuav ntawm lub app tsis hloov kho, ua rau muaj kev ntxhov siab thiab kev txhawj xeeb. Lwm tus tau yws txog qhov tsis tuaj yeem nkag mus rau lawv cov nyiaj, ua rau muaj kev cuam tshuam tsis zoo xws li kev mus ncig ua si rau lub khw. Venmo kev pabcuam cov neeg siv khoom tau yooj yim mus txog, ua rau muaj kev ntxhov siab ntau ntxiv.

Thaum tus naj npawb ntawm cov ntawv ceeb toom ntawm Downdetector tau poob qis, nrog ib ncig ntawm 400 qhov seem nyob rau lub sijhawm no, cov teeb meem zoo li tau daws rau cov neeg siv feem ntau. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias tseem tsis tau muaj kev lees paub los yog lus tshaj tawm los ntawm Venmo txog qhov kev tawm tsam.

Daim ntawv qhia txog kev puas tsuaj North American tau muab los ntawm Downdetector qhia tau hais tias cov cheeb tsam cuam tshuam feem ntau tau tawg thoob plaws hauv Tebchaws Meskas. Lub caij no, ib daim duab sawv cev rau cov teeb meem qhia nyob rau hauv ib teev dhau los qhia tau hais tias muaj kev nce ntxiv.

Hauv kev xaus, Venmo cov neeg siv tau ntsib kev cuam tshuam hauv kev pabcuam, suav nrog kev them nyiaj tsis ua haujlwm thiab app ua haujlwm tsis zoo. Ntau tus tau tshaj tawm lawv qhov kev tsis txaus siab ntawm ntau lub platform, nrhiav kev pab thiab kev daws teeb meem. Venmo tseem tsis tau muab cov lus piav qhia lossis hloov kho tshiab txog qhov xwm txheej.

