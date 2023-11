The Sims Launches New Online Shop with Exclusive Merchandise Offerings

Lub Sims, lub neej-simulation game franchise, tsis ntev los no tau tshaj tawm qhov qhib loj ntawm nws lub khw hauv online. Simmers thiab kiv cua zoo ib yam tam sim no tuaj yeem ua rau ntau hom khaub ncaws thiab khoom siv tau tshwm sim los ntawm The Sims 'cov duab zoo nkauj. Qhov kev ua lag luam zoo siab tshiab no nthuav tawm lub sijhawm rau cov neeg nyiam los nthuav qhia lawv txoj kev nyiam rau qhov kev ua si hauv style.

Los ntawm cov khaub ncaws niaj hnub adorned nrog lub npe nrov Plumbob lub logo thiab tus hlub "Sul sul" catchphrase rau charming enamel pins featuring Simoleon cim, Plumbobs, cowplants, thiab tus ntxim hlub Freezer Bunny, qhov uas nws kim heev sau yog nco ntsoov captivate kiv cua ntawm txhua lub hnub nyoog. Tsis tas li ntawd, lub khw muaj qhov sib xws ntawm lavender hoodie thiab sweatsuit teeb, vinyl stickers, lub kaus mom dawb Plumbob, cov thom khwm "sul sul / dag dag" thiab cov ntawv tshaj tawm teeb qhia lub ntiaj teb iconic ntawm The Sims 4.

Kev koom ua ke yog ib qho tseem ceeb ntawm Lub Sims Khw, vim tias cov khoom lag luam muaj nyob rau thoob ntiaj teb kev xa khoom thiab kev xaiv khaub ncaws yog unisex nrog kev xaiv loj-nrog rau. Lub hom phiaj yog los tsim kom muaj qhov sib koom ua ke thiab siv tau qhov chaw uas txhua tus kiv cua tuaj yeem nrhiav tau ib yam dab tsi uas lawv nyiam.

Txhawm rau tshawb nrhiav cov khoom lag luam zoo siab, cov neeg tuaj saib tuaj yeem yooj yim tuaj yeem xauj hauv online khw ntawm shopthesims.com. Los ntawm kev sau npe, cov kiv cua tuaj yeem paub txog qhov tseeb ntxiv rau kev sau thiab ua ib tus thawj coj kom ruaj ntseg lawv cov khoom nyiam.

FAQ:

Q: Kuv tuaj yeem pom dab tsi hauv The Sims Shop?

A: Lub khw hauv online muaj ntau yam kev xaiv ntawm cov khaub ncaws thiab cov khoom siv tau tshoov siab los ntawm The Sims, suav nrog T-shirts, enamel pins, hoodies, thom khwm, thiab ntau dua.

Q: Cov khoom puas muaj rau kev xa khoom thoob ntiaj teb?

A: Yog, Lub Sims Shop muab kev xaiv xa khoom thoob ntiaj teb, ua rau nws nkag mus rau cov kiv cua thoob ntiaj teb.

Q: Puas yuav muaj qhov hloov tshiab tsis tu ncua rau lub khw muag khoom?

A: Yog lawm, kev hloov tshiab yav tom ntej yuav tsum tau ua, thiab los ntawm kev kos npe, cov kiv cua tuaj yeem nyob twj ywm rau ntawm cov khoom tshiab.

Q: Kuv puas tuaj yeem pom cov kev xaiv me me hauv cov khaub ncaws?

A: Yog lawm, Lub Sims Shop sib zog ua kom suav nrog, muab cov ris tsho unisex nrog kev xaiv loj-nrog rau cov kiv cua ntawm txhua daim duab thiab ntau thiab tsawg.