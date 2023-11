Txoj hmoo tsis meej ntawm Simpsons: Ntaus & Khiav Sequel thiab cov lus nug tsis teb

By

Qhov kev ua si qhib ntiaj teb nyiam, Lub Simpsons: Hit & Run, tau ntxim nyiam cov kiv cua rau xyoo nrog nws qhov sib xyaw ua ke ntawm kev lom zem thiab kev ua si. Txawm hais tias nws muaj koob meej thiab kev thov rau qhov kev tshwm sim, cov neeg tsim khoom ntawm qhov kev ua si tsis ntev los no tau qhia tias qhov kev ua si taug qab tsis tau tshwm sim, ua rau cov kiv cua thiab txawm tias cov neeg tsim tawm lawv tus kheej xav tsis thoob.

Hauv kev xam phaj tsis ntev los no nrog MinnMax, cov neeg tsim khoom, cov neeg tsim khoom, cov tsim qauv, thiab cov neeg tsim khoom lag luam koom nrog hauv thawj qhov kev ua si tau qhia lawv qhov tsis meej pem thiab kev poob siab txog kev tshem tawm cov sequel. Thaum nug txog qhov laj thawj tom qab tso tseg kev tsim khoom, tus thawj coj tsim tawm John Melchior tau teb nrog kev ntxhov siab, hais tias, "Kuv tsis paub."

Nws yog qhov kev txiav txim siab txawv txawv uas ua rau txhua tus neeg koom nrog khawb lawv lub taub hau. Melchior piav qhia tias thawj qhov kev ua si ua tiav tau ua rau muaj tsib qhov kev ua si nrog nyiaj tsawg dua li cov neeg tsim khoom tau npaj tseg. Qhov kev txiav txim siab nres kev tsim khoom tau los ua kev poob siab, txawm tias Melchior tus thawj coj, uas tau muab qhov kev ua si rau lawv "ntawm lub platter nyiaj."

Thawj qhov kev ua si, tso tawm los ntawm Vivendi Universal Games hauv xyoo 2003, tau nthuav tawm cov neeg txawv teb chaws koom nrog hauv Springfield, nrog cov neeg ua si koom nrog ntau yam kev tshawb nrhiav los daws cov xwm txheej tsis meej. Ib qho ntawm cov cim tseem ceeb tshaj plaws ntawm qhov kev ua si yog Grand Theft Auto-inspired racing missions, uas kiv cua fondly nco ntsoov.

Cov phiaj xwm sequel npaj los nthuav dav rau kev tsav tsheb los ntawm kev qhia txog kev muaj peev xwm rub cov khoom los ntawm tsheb. Tus tsim qauv Darren Evenson tau hais txog tus qauv uas tau tsim rau qhov tshwj xeeb no ua ntej qhov project tau muab pov tseg. Txawm li cas los xij, dhau ntawm tus qauv thiab cov phiaj xwm xoob, tsis muaj kev vam meej ntau.

Cov neeg tsim tawm tau qhia lawv qhov kev tsis ntseeg ntawm qhov project qhov kev tshem tawm, raws li lawv tau pom lub Simpsons: Hit & Run dhau los ua franchise. Rau lawv, ib tug sequel zoo li ib tug natural kev loj hlob, tab sis nws tau sai sai tshem tawm ntawm lub rooj.

Ib qho ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb uas ua rau muaj kev poob qis ntawm qhov kev tshwm sim yog Vivendi qhov tsis ua tiav rau kev ruaj ntseg video game txoj cai rau The Simpsons. Interestingly, lub tuam txhab muaj kev vam meej nyob rau hauv tau txais cov cai rau lwm yam nrov franchises xws li Buffy lub Vampire Slayer. Thaum kawg, EA tau txais txoj cai video game hauv xyoo 2005; Txawm li cas los xij, tsis muaj kev ua si tshiab raws li Simpsons tau tso tawm txij li xyoo 2007.

Hauv kev xaus, thaum kev cia siab rau qhov kev tshwm sim rau Lub Simpsons: Ntaus & Khiav yuav raug dashed tsuav yog EA khaws cov cai rau franchise, cov kiv cua tseem tuaj yeem muaj kev cia siab rau qhov rov ua dua tshiab ntawm thawj qhov kev ua si. Cov lus tsis meej nyob ib puag ncig qhov kev tshem tawm ntawm qhov kev tshwm sim txuas ntxiv ua rau cov kiv cua tsis txaus ntseeg thiab cov neeg tsim khoom sib xws, ua rau lawv xav tsis thoob txog qhov muaj peev xwm uas tuaj yeem ua tau.

FAQ

Puas yuav muaj qhov tshwm sim rau Simpsons: Ntaus & Khiav?

Txog tam sim no, ib qho kev tshwm sim rau The Simpsons: Hit & Run tau raug txiav txim tawm. Qhov kev ua si cov neeg tsim khoom thiab cov kiv cua zoo ib yam tau tawm ntawm qhov kev txiav txim siab kom nres ntau lawm.

Vim li cas qhov kev tsim cov sequel tau nres?

Lub laj thawj tseeb tom qab qhov kev tshem tawm ntawm cov sequel tseem tsis paub. Tus thawj coj tsim tawm John Melchior tau qhia tsis meej pem txog qhov kev txiav txim siab thiab hais txog kev txwv nyiaj txiag ntawm tsib qhov kev ua si uas yog ib qho kev txhawb nqa.

Dab tsi tshwj xeeb nta tau npaj rau qhov sequel?

Cov phiaj xwm sequel tsom los qhia txog kev tsav tsheb tshiab, tso cai rau cov neeg ua si rub cov khoom los ntawm lub tsheb. Txawm hais tias tus qauv tsim los rau qhov tshwj xeeb no, qhov project tau raug tshem tawm thaum kawg, ua rau nws qhov kev siv tsis meej.

Dab tsi cuam tshuam rau qhov kev poob qis?

Ib qho ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb yog Vivendi qhov tsis ua tiav kom tau txais txoj cai video game rau The Simpsons, thaum ua tiav txoj cai rau lwm cov franchises nrov xws li Buffy the Vampire Slayer. Qhov kev ua tsis tiav no tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txiav txim siab tshem tawm cov sequel.