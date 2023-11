Tshawb nrhiav lub neej yav tom ntej ntawm Kev Tu Siab Tech: Lub Ntiaj Teb Lub Siab Loj Tshiab ntawm Cov Phooj Ywg Sib Tw

By

Thaum lub caij nplooj ntoo hlav xyoo 2023, Sunshine Henle tau txais cov ntawv xov xwm los ntawm nws niam, lossis yog li nws ntseeg. Nws tsis paub me ntsis tias qhov chaw tom qab cov lus yog "ghostbot," kev ua si digital ntawm nws niam tuag uas siv los ntawm OpenAI's ChatGPT. Cov thev naus laus zis tshiab no, hu ua "kev tu siab thev naus laus zis," lub hom phiaj los muab kev nplij siab thiab kev ua phooj ywg rau cov neeg uas muaj kev nyuaj siab ploj ntawm ib tus neeg hlub. Txawm li cas los xij, thaum cov neeg siv nyiam Henle txaus siab rau qhov kev nplij siab ntawm cov chatbots siab heev muab, cov kws tshaj lij ceeb toom txog kev coj ncaj ncees thiab kev puas siab puas ntsws cuam tshuam nrog lawv siv.

Kev tu siab tech startups xws li Replika, HereAfter AI, StoryFile, thiab Seance AI tau nkag mus rau qhov chaw, muab ntau yam kev pabcuam los pab tib neeg tiv thaiv kev poob. Cov kev pabcuam no muaj los ntawm kev sib tham video nrog cov neeg tuag mus rau virtual avatars thiab audio legacies. Txhawm rau muab kev paub txog tus kheej, cov neeg siv tau coj los ntawm cov lus nug ntawm tus kheej, uas qhia lub platform 'AI algorithms.

Zoo ib yam li lwm cov qauv ua lag luam raws li kev tso npe, kev tu siab tech platforms muab cov neeg siv cov phiaj xwm nqi sib tw. Raws li qhov xav tau cov yam ntxwv thiab qhov zoo, cov nqi tso npe tuaj yeem nyob ntawm ob peb duas las ib hlis mus rau ntau pua daus las hauv ib xyoos. Piv txwv li, StoryFile cov phiaj xwm hwm pub rau cov neeg siv nkag mus rau qhov kev daws teeb meem siab, cov yeeb yaj kiab ntev dua ntawm lawv cov neeg hlub uas tau ncaim mus rau tus nqi ib zaug ntawm $ 499.

Txawm hais tias qee tus tsim qauv siv cov thev naus laus zis no ceev faj, lwm tus ua rau muaj kev txhoj puab heev. Jarren Rocks, tus tsim ntawm Seance AI, hais txog tias nws cov software muab kev kaw ntau dua li kev sib cuam tshuam mus ntev. Hauv qhov sib piv, Justin Harrison ntawm Koj, Tsuas yog Virtual xav txog lub ntiaj teb uas kev tu siab yuav dhau mus, nrog nws lub platform aiming los tsim cov ntsiab lus tseeb ntawm cov neeg hlub.

Txawm hais tias muaj txiaj ntsig zoo ntawm cov thev naus laus zis no, kev txhawj xeeb txog kev pom zoo, kev cia siab ntawm kev puas siab puas ntsws, kev hais lus tsis zoo, thiab kev lag luam tsom rau cov neeg siv khoom tsis zoo tau raug tsa. AI ethicists thiab cov kws tshawb fawb thev naus laus zis saib kev txhim kho sai ntawm kev tu siab tech nrog kev tsis ntseeg, qhia txog cov teeb meem kev cai lij choj thiab kev coj ncaj ncees. Piv txwv li, ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau pom tias tus kheej chatbot tus khub app Replika nthuav tawm cov neeg siv yooj yim kom pom cov ntsiab lus tsis ntev tom qab kos npe, qhia txog qhov xav tau kev tiv thaiv hauv cov platforms no.

Tsis tas li ntawd, qhov nce ntawm postmortem deepfakes tau ua rau muaj kev sib tham txog kev ceev ntiag tug thiab kev tshaj tawm txoj cai. Txawm hais tias cov kev cai tau siv rau cov neeg muaj koob meej hauv qee lub xeev, cov tib neeg nruab nrab tseem tsis muaj kev tiv thaiv. Raws li qhov tshwm sim, cov kws tshaj lij tau hu rau kev hloov pauv txoj cai thaum lub sijhawm npaj cov cuab yeej cuab tam kom suav nrog "Tsis txhob bot kuv" nqe lus thiab xyuas kom lub luag haujlwm siv cov thev naus laus zis no.

Raws li lub zej zog sib cav nrog qhov nyuaj ntawm cov kev nce qib no, lub neej yav tom ntej ntawm kev tu siab tech tseem tsis paub meej. Thaum nws muaj txoj hauv kev tshiab los daws qhov poob, nws qhov kev pheej hmoo thiab kev coj ncaj ncees xav tau kev saib xyuas zoo. Ua kom muaj kev sib npaug ntawm kev nplij siab thiab kev txhawb nqa tus kheej txoj cai yuav yog qhov tseem ceeb thaum peb taug kev hauv lub ntiaj teb tshiab no ntawm cov phooj ywg zoo nkauj.

Cov lus nug nquag nug (FAQ):

1. Kev tu siab tech yog dab tsi?

Kev tu siab tech hais txog ib pawg ntawm cov thev naus laus zis, suav nrog cov platform xws li Replika, HereAfter AI, StoryFile, thiab Seance AI, uas lub hom phiaj pab tib neeg tiv thaiv kev poob ntawm ib tus neeg hlub los ntawm kev sib cuam tshuam digital thiab kev ua si ntawm cov neeg tuag.

2. Cov kev tu siab no ua haujlwm li cas?

Kev tu siab tech platforms feem ntau siv kev kawm tob thiab cov qauv lus loj, ua ke nrog tus kheej los ntawm cov lus nug, los tsim cov avatars virtual lossis chatbots uas ua raws li tus cwj pwm thiab cov ntsiab lus ntawm tus neeg tawm mus. Cov neeg siv tuaj yeem koom nrog kev sib tham, saib cov yeeb yaj kiab, lossis mloog cov lus qub qub.

3. Puas muaj kev txhawj xeeb txog kev ncaj ncees nyob ib puag ncig kev tu siab?

Yog, muaj ntau yam kev txhawj xeeb txog kev ncaj ncees cuam tshuam nrog kev tu siab tech. Cov no suav nrog kev tsis pom zoo los ntawm tus neeg tuag, qhov muaj peev xwm rau kev puas siab puas ntsws nyob ntawm cov phooj ywg tsim, kev ua kom cov lus tsis txaus ntseeg hauv cov ntaub ntawv, thiab kev lag luam ntawm cov kev pabcuam no rau cov neeg siv khoom tsis zoo.

4. Dab tsi yog cov qauv nqi rau kev tu siab tech platforms?

Kev tu siab tech platforms feem ntau muaj cov phiaj xwm kev tso npe nkag. Cov nqi tuaj yeem nyob ntawm ob peb duas las ib hlis mus rau ntau pua daus las hauv ib xyoos, nyob ntawm cov yam ntxwv thiab kev pabcuam zoo.

5. Yuav ua li cas lub zej zog daws tau cov teeb meem kev coj ncaj ncees nyob ib puag ncig kev tu siab tech?

Cov kws tshaj lij qhia txog kev ua raws li cov cai thiab kev tiv thaiv thaum lub sij hawm kev npaj vaj tse. Qhov no yuav suav nrog kev koom ua ke "Tsis txhob bot kuv" kab lus los tiv thaiv tib neeg txoj cai ntiag tug thiab ua kom lub luag haujlwm siv thev naus laus zis.