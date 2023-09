Lub Psychology Qab Hauv App Purchases: Yuav Ua Li Cas Cov Neeg Tsim Kho Kom Koj Hooked

By

Lub Psychology tsis sib haum xeeb tom qab hauv-App Purchases: Cov Tswv Yim Tsim Kho Siv Kom Cov Neeg Siv Tau Txais

Nyob rau hauv lub ntiaj teb niaj hnub hloov zuj zus ntawm kev siv xov tooj ntawm tes, cov neeg tsim khoom tau tsim txoj hauv kev zoo los khwv tau lawv cov khoom, nrog rau hauv app kev yuav khoom yog qhov tseem ceeb ntawm cov nyiaj tau los. Cov kev yuav khoom no, uas muaj ntau yam los ntawm cov khoom siv virtual mus rau cov yam ntxwv zoo, tsis yog tsuas yog qhov tseem ceeb ntawm cov nyiaj tau los rau cov neeg tsim khoom tab sis kuj yog lub cuab yeej muaj zog kom cov neeg siv koom nrog. Tab sis dab tsi yog qhov kev puas siab puas ntsws tom qab hauv app kev yuav khoom, thiab cov neeg tsim khoom siv nws li cas kom cov neeg siv hooked?

Thawj lub tswv yim uas cov neeg tsim khoom siv yog lub hauv paus ntsiab lus ntawm kev tsis txaus. Los ntawm kev txwv qhov muaj ntawm qee yam nta lossis cov khoom, cov neeg tsim khoom tsim kom muaj kev kub ntxhov ntawm cov neeg siv. Qhov kev kub ntxhov no tau nthuav dav ntxiv los ntawm lub sijhawm txwv tsis pub muaj, uas ua rau cov neeg siv khoom tsis txaus siab kom tsis txhob ploj mus. Lub tswv yim no ua rau muaj kev ntshai ntawm kev ploj mus (FOMO), qhov tshwm sim puas siab puas ntsws uas tib neeg xav tias muaj lub siab xav mus txeeb lub sijhawm uas yuav tsis tuaj dua.

Lwm lub tswv yim uas cov neeg tsim khoom siv yog qhov khoom plig. Los ntawm muab khoom plig rau kev ua tiav qee yam dej num lossis ncav cuag qhov tseem ceeb, cov neeg tsim khoom txhawb nqa kev tso tawm ntawm dopamine, ib qho neurotransmitter cuam tshuam nrog kev txaus siab thiab kev txaus siab. Qhov khoom plig khoom plig no tsim lub voj kev tawm tswv yim zoo, qhov twg cov neeg siv tau mob siab rau txuas ntxiv siv app thiab ua kev yuav khoom kom tau txais txiaj ntsig ntau dua.

Cov neeg tsim tawm kuj siv lub hauv paus ntsiab lus ntawm kev pov thawj kev sib raug zoo los txhawb kev yuav khoom hauv app. Los ntawm kev nthuav qhia cov kev ua tiav ntawm lwm cov neeg siv, cov neeg tsim khoom tsim kom muaj kev sib tw ntawm cov neeg siv. Qhov kev sib tw no ua rau cov neeg siv khoom lag luam ntau ntxiv kom nrog lawv cov phooj ywg. Tsis tas li ntawd, txoj cai pov thawj kev sib raug zoo txhawb nqa tib neeg txoj kev nyiam ua raws li tus cwj pwm ntawm lwm tus, ua rau cov neeg siv khoom yuav ntau dua yog tias lawv pom lwm tus ua ib yam.

Ntxiv nrog rau cov tswv yim no, cov neeg tsim khoom kuj siv lub hauv paus ntsiab lus ntawm kev cog lus thiab sib xws. Thaum cov neeg siv ua qhov kev yuav khoom thawj zaug, lawv muaj feem ntau yuav ua rau kev yuav khoom tom ntej kom pom tseeb lawv cov peev txheej pib. Lub hauv paus ntsiab lus no yog ua raws li kev xav ntawm lub hlwb ntawm tib neeg kom ua raws li lawv cov kev ua dhau los. Yog li ntawd, los ntawm kev txhawb nqa thawj qhov kev yuav khoom, cov neeg tsim khoom tuaj yeem ua rau muaj kev pheej hmoo ntawm kev yuav khoom yav tom ntej.

Tsis tas li ntawd, cov neeg tsim khoom siv lub tswv yim ntawm kev sib koom tes maj mam kom cov neeg siv sib txuas. Es tsis txhob hais kom cov neeg siv ua kev yuav khoom loj ua ntej, cov neeg tsim khoom qhia me me, nce kev yuav khoom uas maj mam nce nqi. Cov tswv yim no tsis yog tsuas yog ua rau cov txheej txheem yuav khoom tsis txaus ntshai tab sis kuj ua rau cov neeg siv kev nqis peev hauv lub sijhawm dhau los.

Thaum kawg, cov neeg tsim khoom siv lub hauv paus ntsiab lus ntawm kev sib koom ua ke los txhawb kev yuav khoom hauv app. Los ntawm kev muab nyiaj pub dawb lossis nyiaj tshwj xeeb, cov neeg tsim khoom tsim kev nkag siab ntawm kev tshuav nuj nqis ntawm cov neeg siv, ua rau lawv muaj feem cuam tshuam los ntawm kev yuav khoom.

Hauv kev xaus, kev puas siab puas ntsws tom qab hauv app kev yuav khoom yog kev sib cuam tshuam ntawm ntau lub hauv paus ntsiab lus thiab cov tswv yim. Los ntawm kev nkag siab txog cov ntsiab cai no, cov neeg tsim khoom tuaj yeem tsim cov apps sib koom ua ke uas tsis yog tsuas yog tsim cov nyiaj tau los tab sis kuj muab kev txaus siab rau cov neeg siv khoom. Raws li cov neeg siv, paub txog cov tswv yim no tuaj yeem pab peb txiav txim siab paub ntau ntxiv txog peb cov khoom hauv app. Txawm hais tias peb xaiv los koom nrog cov tswv yim no lossis tawm tsam lawv, kev puas siab puas ntsws tom qab hauv app yuav khoom yog qhov tsis txaus ntseeg ntawm peb lub neej digital.