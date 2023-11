Tshiab Google Pixel 8 Surprises cov neeg siv nrog Brighter zaub

By

Google cov xov tooj tshiab tshaj plaws, Pixel 8 thiab Pixel 8 Pro, tau ua nthwv dej nrog lawv cov khoom kho vajtse hloov kho kom zoo. Ib qho ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm cov khoom siv no yog AMOLED cov lus, uas tau sau npe tias "Actua" thiab "Super Actua." Thaum lub Pixel 8 Pro twb paub txog nws qhov siab tshaj plaws ntawm 2,400 nits, nws hloov tawm tias lub Pixel 8 li niaj zaus yog qhov tseem ceeb tshaj li qhov pib xav.

Google ntsuas qhov siab tshaj plaws ntawm ob lub xov tooj siv "5% ntawm-pixel piv," uas tsuas yog ib feem me me ntawm cov zaub. Hauv kev siv lub neej tiag tiag, Pixel 8 Pro yuav tsis ntaus 2,400 nits tshaj tawm, tshwj tsis yog rau HDR cov ntsiab lus. Txawm li cas los xij, kev tshawb pom tsis ntev los no los ntawm XDA-Developers zej zog tau pom qhov tseeb tias qhov tsis tu ncua Pixel 8 yeej dhau Google cov lus thov.

Hauv kev soj ntsuam ntxaws ntxaws los ntawm Dylan Raga, nws tau pom tias Pixel 8 cov zaub tuaj yeem ncav cuag lub teeb ci puv npo txog li 1,600 nits. Qhov no yog 200 nits siab dua qhov uas Google tau tshaj tawm thiab tseem siab dua li Raga tau pom thaum sim Pixel 8 Pro.

Qhov zoo siab, qhov ci ntsa iab ntxiv no tau ua tiav los ntawm kev ua kom "Smooth Display" feature, uas siv 120Hz refresh npaum li cas. Thaum qhov kev xaiv no raug muab tua, lub vaj huam sib luag ntawm Pixel 8 li niaj zaus mus txog qhov xav tau 1,400 nits raws li thawj zaug thov los ntawm Google. Yog vim li cas tom qab qhov kev sib txawv no tseem tsis tau paub meej, tab sis thaum kawg nws muaj txiaj ntsig zoo rau cov neeg siv.

Qhov siab dua qhov ci ntsa iab ntawm Pixel 8 muab kev pom kev zoo dua, tshwj xeeb tshaj yog thaum saib cov ntsiab lus HDR. Txawm hais tias cov neeg siv tab tom saib cov yeeb yaj kiab, ua si, lossis tshawb xyuas lawv cov vev xaib uas nyiam, cov duab ci dua ntxiv rau kev lom zem thiab kev nkag siab tag nrho.

Google txoj kev mob siab rau txuas ntxiv txhim kho nws cov khoom siv smartphone yog pom tseeb hauv qhov xav tsis thoob uas tau muab los ntawm Pixel 8 lub peev xwm tso saib. Nrog rau "Actua" branding showcasing cov kev nce qib hauv AMOLED thev naus laus zis, cov neeg siv tuaj yeem cia siab tias yuav pom qhov pom kev zoo li tsis tau ua dhau los.

Cov Lus Nug

1. Dab tsi yog qhov ci ntsa iab ntawm Google Pixel 8 Pro?

Lub Pixel 8 Pro khav theeb lub siab tshaj plaws ntawm 2,400 nits, ua rau nws yog ib qho zoo tshaj plaws hauv Asmeskas kev lag luam smartphone.

2. Lub teeb pom kev zoo li cas ntawm Google Pixel 8?

Raws li Google qhov kev thov thawj zaug, qhov tsis tu ncua Pixel 8 tuaj yeem ncav cuag qhov ci ci puv npo ntawm 1,600 nits, 200 nits siab dua li qhov tau hais tseg.

3. Yuav ua li cas ntxiv qhov ci ntsa iab ntawm Pixel 8 li niaj zaus?

Ua kom "Smooth Display" feature, uas siv 120Hz refresh npaum li cas, tso cai rau Pixel 8 li niaj zaus kom ua tiav qhov ci ci ntxiv 200 nits.

4. Puas yog qhov ci ntsa iab ntau dua rau cov neeg siv?

Yog lawm, qib brightness siab dua txhim kho qhov pom kev, tshwj xeeb tshaj yog thaum saib HDR cov ntsiab lus. Cov neeg siv tuaj yeem cia siab tias yuav muaj ntau yam khoom siv tau zoo thiab muaj txiaj ntsig zoo.