Ubisoft Teem Ib Tus Qauv Tshiab: Fast-Forwarding Cutscenes yog Game-Changer

Ubisoft tau nthuav tawm qhov ua tau zoo siab hauv nws qhov kev ua si mobile looter shooter tom ntej, The Division Resurgence. Txawm hais tias qhov kev txiav tawm nrawm nrawm tsis yog lub tswv yim tsim nyog, nws yog qhov tshwj xeeb uas tsis tshua pom hauv kev ua si niaj hnub no. Qhov kev hloov pauv kev ua si no tau ua rau cov neeg ua si xav tias yuav tso tawm qhov kev ua si hauv 2024, nrog kev cia siab tias nws yuav dhau los ua tus qauv suav nrog hauv txhua qhov kev ua si video yav tom ntej.

Tshawb nrhiav lub peev xwm los ntawm kev sib tsoo, cov neeg ua si pom lawv tus kheej nrawm los ntawm kev txiav ntev ntev hauv Lub Division Resurgence nrog qhov yooj yim kov ntawm lub vijtsam. Txawm hais tias nws yog tus cwj pwm taug kev ntsiag to lossis kev sib tham ntau dhau ntawm lub luag haujlwm, cov neeg ua si tam sim no tuaj yeem ua cua sov los ntawm cov xwm txheej no, txuag sijhawm thiab ua kom qhov kev ua si zoo siab dua.

Thaum hla kev cutscenes tag nrho yog ib qho kev xaiv hauv feem ntau cov kev ua si, feem ntau muaj lub siab xav ntes txhua qhov me ntsis ntawm zaj dab neeg thiab kev loj hlob ntawm tus cwj pwm. Lub nrawm nrawm nrawm hauv Lub Division Resurgence ua raws li qhov xav tau no, tso cai rau cov neeg ua si xaiv nrawm los ntawm qhov chaw ntawm qhov txiav. Qhov me me no tsis tau muaj txiaj ntsig zoo tsis yog tsuas yog godsend rau cov neeg ua si uas xav txav zaj dab neeg sai sai tab sis kuj zoo tagnrho rau cov neeg ua si ntawm cov khoom siv txawb, muab qhov yooj yim los qhwv gameplay txhua lub sijhawm.

Ubisoft txoj kev cog lus los txhim kho cov kev paub ntawm cov neeg ua si tau qhuas. Los ntawm kev qhia txog qhov kev xaiv nrawm nrawm hauv Lub Chaw Haujlwm Rov Ua Haujlwm, lawv tau teeb tsa tus qauv tshiab hauv kev lag luam gaming. Cov neeg ua si tam sim no xav pom cov yam ntxwv no siv rau yav tom ntej Ubisoft games, xws li The Division 3 thiab The Division Heartland.

Qhov kev cia siab yog palpable, thiab cov kiv cua ntawm Ubisoft cov kev ua si tsis tuaj yeem pab tab sis xav tau qhov yooj yim thiab kev lom zem uas qhov kev xa mus sai sai. Nrog Ubisoft ua tus thawj coj, lwm tus neeg tsim khoom lag luam yuav tau sau tseg thiab xav txog kev koom nrog qhov kev hloov pauv no rau hauv lawv tus kheej tsim.

FAQ:

Q: Puas yog Division Resurgence yog thawj qhov kev ua si kom muaj kev txiav txim siab nrawm nrawm?

A: Tsis yog, qee qhov JRPGs thiab lwm yam kev ua si tau suav nrog cov yam ntxwv zoo sib xws yav dhau los.

Q: Kuv puas tuaj yeem hla kev txiav txim siab tag nrho hauv Lub Chaw Haujlwm Rov Ua Haujlwm?

A: Yog lawm, zoo li feem ntau cov kev ua si, Lub Division Resurgence tso cai rau cov players hla kev txiav tawm tag nrho yog tias xav tau.

Q: Thaum twg Lub Division Resurgence yuav pib tshaj tawm?

A: Qhov kev ua si tam sim no nyob rau hauv kev sim beta thiab xav tias yuav tso tawm xyoo 2024.