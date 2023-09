Lub Butchered Irish Accent hauv Starfield Sparks Controversy

By

Qhov kev ua si xav tau heev, Starfield, tsim los ntawm Bethesda, tsis ntev los no tau raug hluav taws kub vim nws cov lus tsis zoo Irish. Cov neeg ua si thiab cov neeg thuam ib yam nkaus tau tawm tsam thiab poob siab los ntawm kev ua yeeb yam ntawm lub suab, uas tau piav qhia tias yog "kev qias neeg."

Qhov teeb meem ntawm kev hais lus tsis raug cai tsis yog ib qho tshiab hauv ntiaj teb kev tshaj tawm, tab sis zoo li Starfield tau coj nws mus rau theem tshiab. Ntau tus neeg los ntawm Ireland, uas paub txog cov nuances ntawm lawv tus kheej cov lus, tau hais lawv qhov kev ntxhov siab ntawm qhov tsis raug.

Txawm hais tias qee tus tuaj yeem sib cav hais tias tau txais cov neeg ua yeeb yam Irish tiag tiag los ua lub luag haujlwm no yuav yog qhov kev daws teeb meem yooj yim tshaj plaws, nws yog qhov tsawg kawg xav tias lub suab yuav ua kom ncaj ncees. Hmoov tsis zoo, qhov kev xav tau yooj yim no zoo li tau raug saib xyuas hauv kev txhim kho Starfield.

Twitter tau raug dej nyab nrog cov lus qhia txog qhov tsis zoo ntawm Irish lus hauv qhov kev ua si. Qee tus tau muab piv rau qhov yooj yim American accent nrog qee zaus siv cov lus Irish stereotypical. Nws tau raug hu ua "kev poob siab" thiab "tsis ntseeg" los ntawm cov neeg uas tau ntsib nws ua ntej.

Qhov no tsis yog thawj zaug ntawm kev ua tsis zoo ntawm Irish accent nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm kev ua si. Txawm li cas los xij, cov npe tsis ntev los no xws li Assassin's Creed Valhalla tau ua txoj haujlwm zoo dua ntawm kev sawv cev kom raug. Nws yog kev poob siab uas pom tias Starfield tau plam lub cim ntawm qhov no.

Txawm hais tias muaj kev tsis sib haum xeeb nyob ib puag ncig Irish accent, Starfield tseem tau tswj hwm kom muaj kev vam meej hauv lwm qhov chaw. Qhov kev ua si tau txais kev tshuaj xyuas zoo thiab tau ua haujlwm zoo hauv kev muag khoom.

Hauv kev xaus, cov neeg tua neeg Irish hauv Starfield tau ua rau muaj kev npau taws ntawm cov neeg ua si thiab cov neeg thuam. Nws yog ib qho piv txwv meej ntawm qhov tseem ceeb ntawm kev sawv cev raug cai hauv kev tshaj xov xwm, thiab ua ib qho kev ceeb toom tias yuav tsum tau siv zog ntau ntxiv los xyuas kom meej qhov tseeb hauv cov duab ntawm cov kab lis kev cai thiab cov suab lus sib txawv.

Qhov chaw:

- Tsis muaj URLs muab.