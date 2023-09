Internet Reacts rau Misconceptions txog Dinosaur Extinction

By

Hauv Is Taws Nem tsis ntev los no tau tshwm sim nrog kev sib tham thiab tso dag txog dinosaurs thiab lawv qhov kev xav tias tuag los ntawm lub hnub qub. Cov kev sib tham pib los ntawm tweet los ntawm tus neeg siv @latkedelrey, uas lawv tau qhia surprise tias muaj coob tus neeg ntseeg hais tias cov dinosaurs raug tshem tawm nyob rau hauv ib tug poob swoop los ntawm ib tug asteroid. Txawm li cas los xij, nws tau lees paub thoob plaws hauv lub voj voog kev tshawb fawb tias qhov kev tshwm sim ploj mus 66 lab xyoo dhau los tsis yog tshwm sim los ntawm kev cuam tshuam ntawm lub hnub qub.

Raws li txoj kev xav thoob ntiaj teb, qhov cuam tshuam ntawm lub hnub qub tau ua rau lub ntsej muag tawg loj heev uas tso tawm ntau cov khib nyiab thiab khawb rau hauv qhov chaw. Qhov tshwm sim ntawm kev thaiv hnub ci ua rau txo qis hauv cov nroj tsuag kev loj hlob, thaum kawg cuam tshuam cov khoom noj khoom haus thiab ua rau kev ploj tuag ntawm ntau hom, suav nrog cov dinosaurs. Qhov kev xav no paub zoo rau cov neeg uas tau saib cov yeeb yaj kiab nrov "Lub Ntiaj Teb Ua Ntej Sijhawm," tab sis zoo li ntau tus neeg yuav tsis tau txais qhov kev kawm no thaum lawv tseem yau.

Cov lus teb rau tweet yog ib qho kev sib xyaw ntawm kev xav, kev nkag siab yuam kev, thiab tso dag. Qee tus neeg tau qhia lawv tus kheej cov tswv yim txawv txawv, xws li kev xav ntawm dinosaurs "sab-stepping" kev ploj tuag lossis lub tswv yim ntawm kev hais kwv txhiaj ua rau lawv tuag. Cov lus qhia no qhia txog qib ntawm cov ntaub ntawv tsis raug thiab kev lom zem uas feem ntau tuaj yeem tswj cov kev sib tham hauv internet.

Txawm hais tias hauv internet tuaj yeem yog qhov chaw yug me nyuam rau kev xav tsis zoo thiab kev tso dag, nws yog qhov tseem ceeb kom cais qhov tseeb ntawm cov ntawv tseeb. Lub extinction ntawm dinosaurs koom nrog ib tug complex saw ntawm cov xwm txheej, nrog rau lub asteroid cuam tshuam tsuas yog ib qho tseem ceeb ntawm ntau. Kev tshawb fawb txuas ntxiv nthuav tawm cov ntsiab lus ntxiv txog qhov xwm txheej tshwj xeeb no, thiab nws tseem ceeb heev uas yuav tsum tau ceev faj thiab qhia lwm tus kom tsis txhob kis cov ntaub ntawv cuav.

