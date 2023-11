Fitbit Charge 6: Qhov kawg Compact Health Tracker

By

Fitbit tau nthuav tawm qhov tshiab tshaj plaws ntxiv rau nws cov kab ntawm cov cuab yeej nrhiav kev noj qab haus huv, thiab nws yog ib qho uas tau cog lus tias yuav yog qhov zoo tshaj plaws. Lub Fitbit Charge 6 tsis yog lub tshuab hloov pauv, tab sis nws muaj qhov zoo kawg nkaus thiab qhov tseeb, ua rau nws yog lub tuam txhab zoo tshaj plaws smartwatch me me rau hnub tim. Dab tsi ntxiv, nws tam sim no los nrog ntau yam ntawm Google apps, ua haujlwm txhua hnub txawm tias yooj yim dua.

Tus nqi ntawm $ 160, Charge 6 yog qhov kev xaiv pheej yig dua piv rau cov khoom siv yav dhau los hauv Charge series. Txawm li cas los xij, cov neeg siv tseem yuav tau sau npe rau Fitbit qhov kev tso npe txhua hli kom nkag mus rau tag nrho cov yam ntxwv thiab cov txiaj ntsig. Qhov no begs cov lus nug: nws puas tsim nyog yuav lub Charge 6, lossis koj yuav tsum xav txog lwm txoj hauv kev?

Ib qho ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm Charge 6 yog nws qhov zoo nkauj thiab tsim me me - tus yam ntxwv kos npe ntawm Fitbit. Lub slim thiab compact profile kom ntseeg tau tias nws tsis cuam tshuam nrog koj txoj haujlwm niaj hnub, thiab koj tuaj yeem yooj yim tsis nco qab koj hnav. Lub cev ntawm Charge 6 yog tsim los ntawm lub teeb yuag aluminium thiab tuaj nyob rau hauv peb tiav: dub, nyiaj, thiab champagne kub. Tsis tas li ntawd, cov kev xaiv band muaj nyob rau hauv peb xim - Obsidian, Porcelain, thiab Coral - tshwm sim los ntawm Google qhov zoo nkauj.

Piv nrog rau cov smartwatches ib txwm muaj, Charge 6 yog qhov zoo tshaj plaws slim, ua rau nws yog qhov kev xaiv nrov rau cov neeg uas nyiam cov khoom siv tsawg dua thaum ua haujlwm. Lub AMOLED zaub nyob rau pem hauv ntej yog me me tab sis vibrant, thiab cov iav nkhaus muaj kev tiv thaiv. Nrog rau qhov ntsuas dej tsis kam ntawm 50 meters, koj tuaj yeem hnav nws ruaj ntseg thaum ua luam dej thiab. Qhov tseem ceeb, Fitbit tau rov nthuav qhia lub haptic sab khawm nrog Charge 6, ntau rau qhov zoo siab ntawm cov kiv cua. Cov pob no tso cai rau kev yooj yim dua thiab meej dua los ntawm kev sib tham, muab kev paub zoo rau cov neeg siv.

The Charge 6 excels nyob rau hauv cov nqe lus ntawm kev saib xyuas kev noj qab haus huv muaj peev xwm. Nrog ntau dua 40 hom kev ua haujlwm sib txawv muaj, xws li taug kev mus rau khau raj khau raj, cov cuab yeej no suav nrog txhua yam koj xav tau kev tawm dag zog. Nws yog txawm peem rau nrog sensors rau ntshav oxygen xyuas, kaw EKGs, thiab txawm ntsuas cov tawv nqaij kub thiab kev ntxhov siab nyob rau hauv ib hnub.

Qhov kev hloov kho tseem ceeb tshaj plaws yog nyob rau hauv lub plawv ntsuas ntsuas, uas tam sim no phim qhov tseeb ntawm Google's Pixel Watch 2. Fitbit thov tias Charge 6 xa mus txog 60% cov txiaj ntsig raug ntau dua thaum taug qab cov kev siv zog siab xws li HIIT thiab khiav. Txawm hais tias qhov kev sib piv ncaj qha nrog Charge 5 tsis muaj, Charge 6 tsis tu ncua muab cov txiaj ntsig zoo sib xws rau lwm cov smartwatches hauv khw, xws li Apple Watch Series 8 thiab Pixel Watch 2.

Hauv kev xaus, Fitbit Charge 6 muaj qhov tsis txaus ntseeg, qhov tseeb, thiab yooj yim hauv pob khoom siv smartwatch. Txawm hais tias koj yog ib tus neeg nyiam kev noj qab haus huv lossis tsuas yog xav txhim kho koj txoj kev noj qab haus huv tag nrho, Charge 6 qhov ntau yam ntawm cov yam ntxwv thiab cov qauv zoo nkauj ua rau nws yog qhov kev xaiv zoo.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Puas yog Fitbit Charge 6 tsim nyog tus nqi?

Fitbit Charge 6 yog tus nqi ntawm $ 160, uas yog qhov sib piv tsim nyog xav txog nws cov yam ntxwv siab heev thiab qhov tseeb hauv kev taug qab kev noj qab haus huv. Txawm li cas los xij, nws tseem ceeb heev uas yuav tsum nco ntsoov tias yuav tsum muaj kev tso npe txhua hli los qhib lub peev xwm ntawm lub cuab yeej.

Puas yog Fitbit Charge 6 muaj dej tsis kam?

Yog lawm, Fitbit Charge 6 yog dej-resistant mus txog 50 meters. Koj tuaj yeem hnav nws yam xyuam xim thaum ua luam dej lossis koom nrog kev ua si hauv dej.

Lub plawv ntsuas ntsuas ntawm Fitbit Charge 6 piv rau lwm cov smartwatches li cas?

Fitbit hais tias lub plawv ntsuas ntsuas ntawm Charge 6 muab txog 60% cov txiaj ntsig raug ntau dua thaum lub sijhawm ua haujlwm siab dua piv rau nws cov thawj coj, Charge 5. Txawm hais tias qhov kev sib piv ncaj qha rau lwm cov smartwatches tsis muaj, cov neeg siv tau tshaj tawm qhov tseeb zoo sib xws thaum piv rau cov khoom siv zoo li Apple Watch Series 8 thiab Pixel Watch 2.

Hom kev ua haujlwm dab tsi muaj nyob ntawm Fitbit Charge 6?

Fitbit Charge 6 muaj ntau dua 40 hom kev ua haujlwm sib txawv, xws li taug kev thiab khiav mus rau kayaking thiab khau raj ua si. Txawm hais tias koj nyiam cov dej num uas siv zog tsawg lossis kev siv zog ua haujlwm siab, cov cuab yeej no ua haujlwm rau ntau yam kev nyiam ua kom muaj zog.