Cov txiaj ntsig ntawm Dej Flossers: Txoj Kev Tshiab los txhim kho qhov ncauj huv

By

Kev ua raws li txoj kev siv tshuaj txhuam hniav zoo ib yam tuaj yeem yog qhov nyuaj rau peb ntau tus. Peb feem ntau pom peb tus kheej hla nws thaum sawv ntxov maj lossis ua ntej yuav mus pw. Tab sis yuav ua li cas yog tias muaj txoj hauv kev zoo los tswj qhov ncauj kom huv si? Nkag mus rau cov dej flossers, tseem hu ua lub qhov ncauj irrigators.

Yog li, dab tsi tiag tiag yog lub flosser dej? Tsis yog siv cov ntaub qhwv cov ntaub qhwv ib txwm siv, cov ntaub qhwv dej siv cov dej ntws tsis tu ncua lossis cov dej ntws tawm mus rau lub hom phiaj ntawm cov hniav nyob ze ntawm cov pos hniav. Raws li Dr. Khurrum Hussain, kws kho hniav thiab kws kho hniav ntawm Bupa Dental Care, cov cuab yeej no tshwj xeeb tshaj yog muaj txiaj ntsig zoo rau cov neeg uas muaj braces lossis kev kho hniav zoo li txuas hniav, vim tias lawv muaj txiaj ntsig zoo dua li cov kab xev mus txog cov cheeb tsam nyuaj.

Tsis tsuas yog dej flossers zoo tshem cov quav hniav thiab cov khoom noj, tab sis lawv kuj tuaj yeem pab ua kom koj cov hniav. Los ntawm dislodging plaque los ntawm cov pos hniav kab thiab tshem tawm tej yam khoom noj uas ua rau discoloration, dej flossers pab txhawb rau ib tug brighter luag.

Thaum nws los txog rau kev xaiv cov dej flosser zoo tshaj plaws, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum xav txog yam xws li dej reservoir peev, hom kev xaiv, thiab lub taub hau txuas. Txhua yam ntawm cov yam ntxwv no tuaj yeem cuam tshuam rau tag nrho cov neeg siv kev paub. Raws li kev ntsuam xyuas thiab kev soj ntsuam zoo, qee qhov ntawm cov dej flossers saum toj kawg nkaus hauv xyoo 2023 suav nrog:

- Waterpik Cordless Advanced Water Flosser: Nrog peb hom kev siv zog thiab plaub lub taub hau txuas, lub flosser no muaj ntau yam thiab kev tu zoo. Qhov tsuas yog downside yog nws cov dej me me reservoir, yuav tsum tau nquag refills.

- Binefia Water Flosser: Qhov flosser no muaj txiaj ntsig zoo rau cov nyiaj nrog nws tus nqi pheej yig thiab kev ua tau zoo. Tej zaum nws yuav tsis muaj ntau yam zoo li lwm cov qauv, tab sis nws tau txais txoj haujlwm tiav.

- Spotlight Water Flosser nrog UV Sterilizer: Yog tias kev nyiam huv yog koj qhov tseem ceeb, qhov flosser no yog qhov kev xaiv zoo. Nws muaj cov khoom siv UV ua kom tsis muaj menyuam uas tua cov kab mob thiab ua kom cov txheej txheem dej huv ntawm qhov ncauj.

- Philips 3000 Cordless Fais Fab Flosser: Rau cov neeg nrhiav lub zog thiab yooj yim, qhov flosser no muab. Nws cov dej siab siab thiab cordless tsim ua rau nws xaiv sab saum toj rau kev tu kom zoo.

- Ordo Hydro Sonic + Cordless Water Flosser: Qhov kev xaiv nyiaj txiag no muaj kev ntseeg tau ntawm tus nqi pheej yig. Txawm hais tias nws yuav tsis muaj txhua lub tswb thiab xuav, nws yog qhov kev xaiv zoo rau cov neeg siv nyiaj nruj.

Yog li, yog tias koj tab tom nrhiav los txhim kho koj lub qhov ncauj kev tu cev, xav txog kev siv cov dej flosser rau hauv koj txoj kev noj txhua hnub. Nrog lawv cov thev naus laus zis thiab kev ua tau zoo, cov cuab yeej no tuaj yeem hloov kho txoj kev koj tu koj cov hniav thiab cov pos hniav.

FAQ

1. Puas yog cov ntaub qhwv dej zoo dua li cov ntaub qhwv ntaub?

Yog lawm, cov dej flossers feem ntau ua tau zoo dua li cov ntaub qhwv ntsej muag, tshwj xeeb tshaj yog thaum nws los txog rau cov chaw nyuaj xws li cov hniav braces lossis kev kho hniav.

2. Kuv yuav siv lub flosser dej li cas?

Txhawm rau siv cov dej flosser, muab cov dej tso rau hauv lub tank, tso lub taub ob peb millimeters deb ntawm koj cov hniav, thiab coj cov kwj mus rau ntawm cov pos hniav. Nws raug nquahu kom siv nws ua ntej txhuam koj cov hniav kom zoo dua cov tshuaj fluoride.

3. Cov tshuaj txhuam hniav puas tuaj yeem ntxuav hniav dawb?

Yog lawm, dej flossers tuaj yeem ua rau cov hniav ntxuav hniav dawb los ntawm kev tshem cov quav hniav thiab cov khoom noj uas ua rau cov xim tsis zoo.

4. Kuv yuav tsum xav txog dab tsi thaum xaiv ib lub flosser dej?

Qee yam uas yuav tsum tau xav txog thaum xaiv cov dej flosser suav nrog lub peev xwm ntawm cov dej ntim dej, hom kev siv lub siab, lub taub hau txuas, thiab cov yam ntxwv ntxiv xws li UV sterilizers lossis cov lus qhia ntxuav.

Qhov chaw:

– [Bupa Dental Care – Dr. Khurrum Hussain](https://www.bupa.co.uk/dental/dental-care/dental-care-services?intref=covid_services_banner#products-section)

- Amazon (cov nplooj ntawv khoom ntiag tug)