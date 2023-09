Qhov Zoo Tshaj Plaws Ua Si rau Cov khub niam txiv ntawm PlayStation Plus Ntxiv

By

Nrhiav rau qee qhov kev lom zem thiab sib tham sib ua si ua si nrog koj lwm tus tseem ceeb? Saib tsis ntxiv. Peb tau sau cov npe ntawm cov kev ua si zoo tshaj plaws rau cov khub niam txiv ntawm PlayStation Plus Ntxiv. Cov kev ua si no zoo meej rau ob qho tib si kev sib koom tes thiab kev ua si ib leeg, tso cai rau koj txaus siab rau lub sijhawm zoo ua ke thaum tshawb nrhiav cov lus zoo siab, daws cov kev sib tw, thiab sib tw hauv kev sib tw phooj ywg.

Ua ntej ntawm peb daim ntawv teev npe yog "Thomas Yog Ib Leeg," ib leeg-neeg ua si puzzle kev ua si uas tuaj yeem nyiam ua khub. Txheeb xyuas cov kev sib tw ua ke tsis yog tsuas yog kev lom zem xwb, tab sis nws kuj txhawb kev sib koom tes thiab kev sib txuas lus. Ntxiv rau, qhov kev ua si tuaj yeem ua tiav hauv ob peb teev, ua rau nws yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau hmo ntuj nyob rau hauv.

Tom ntej no yog "Erica," FMV (tag nrho cov lus tsa suab video) kev ua si uas muaj kev sib tham sib thriller. Kev ua si ua ob peb tso cai rau koj xaiv ua ke thiab saib seb lawv cuam tshuam li cas ntawm zaj dab neeg. Nws zoo li kev saib yeeb yaj kiab ua ke, tab sis nrog kev zoo siab ntxiv ntawm kev tuaj yeem tsim cov lus piav qhia.

Rau cov neeg nyiam txaus ntshai, "Dead By Daylight" yog qhov kev ua si sib tw uas tuaj yeem ua si ua ob peb. Muab lem ua si thiab txhawb ib leeg los ntawm kev ua yeeb yam ob lub qhov muag. Txawm hais tias koj yog tus tua neeg lossis tus muaj txoj sia nyob, muaj ib tus khub los ntawm koj sab ntxiv ib txheej ntxiv ntawm kev zoo siab thiab kev ua kom zoo dua qub.

Yog tias koj tab tom nrhiav rau qee qhov kev sib tw phooj ywg, "Hotshot Racing" yog qhov kev xaiv zoo heev. Qhov kev sib tw arcade no muaj hom kev sib cais, tso cai rau koj sib tw sib tw ntawm ntau qhov kev sib tw. Nws muaj yeeb yuj, zoo siab, thiab nco ntsoov coj koj tus ntsuj plig sib tw.

"Txiv Tawm 2" yog qhov kev ua si vwm txog kev ntim khoom thiab ntim khoom thaum tsiv tsev. Tsim los rau kev sib koom ua si, qhov kev ua si no xav tau kev sib txuas lus zoo thiab kev ua haujlwm pab pawg. Npaj rau qee lub sijhawm lom zem thaum koj taug kev los ntawm kev ntxhov siab ntawm kev txav rooj tog ua ke.

"Sackboy: Kev Lom Zem Loj" yog qhov kev ua si zoo siab 3D platforming uas zoo dua thaum ua si ua ob peb. Qee theem tsuas tuaj yeem ua tiav hauv co-op co-op, hais txog qhov xav tau kev sib koom tes thiab kev koom tes. Qhov kev lom zem ntxim nyiam no yog kev xyiv fab rau kev paub txij thaum pib mus txog qhov kawg.

Qhov kawg tab sis tsis kawg, "Kev Sib Tw Sib Tw" yog ib qho kev ua si ib leeg uas zoo meej rau kev hloov pauv. Sib tw sib tw los teeb tsa lub sijhawm zoo tshaj plaws ntawm kev sib tw, lossis luag ua ke thaum koj sau ntau pua qhov ua tsis tiav ntawm qib nyuaj tshaj plaws.

Cov kev ua si no muaj nyob rau ntawm PlayStation Plus Ntxiv thiab muab ntau yam kev paub rau cov khub niam txiv kom txaus siab. Txawm hais tias koj tab tom daws qhov kev sib tw, kev xaiv, sib tw sib tw, lossis ua haujlwm ua ke, cov kev ua si no muab sijhawm rau kev lom zem thiab kev sib raug zoo rau cov khub niam txiv.

Qhov chaw:

