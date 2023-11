Lub Evolution ntawm Dub Friday: Los ntawm ib hnub ib zaug mus rau ib lub lis piam mus kav khw Extravaganza

By

Dub Friday, qhov tshwm sim kev yuav khoom nrov hauv Tebchaws Meskas, tau txuas nrog cov neeg coob coob, cov khw muag khoom thaum sawv ntxov, thiab cov khoom lag luam tsis zoo. Kev lig kev cai coj qhov chaw nyob rau hnub tom qab Thanksgiving, Dub Friday tau cim qhov pib tsis raug cai ntawm lub caij so yuav khoom rau ntau xyoo. Txawm li cas los xij, nyob rau xyoo tas los no, toj roob hauv pes ntawm qhov kev tshwm sim txhua xyoo tau hloov pauv loj heev.

Xyoo no, Dub Friday yuav raug pom nyob rau lub Kaum Ib Hlis 24, muab sijhawm rau cov neeg yuav khoom kom tau txais cov luv nqi zoo kawg hauv online thiab hauv cov khw muag khoom cib thiab mortar. Thaum Dub Friday tseem muaj qhov tseem ceeb, nws lub hwj chim tau nthuav dav kom suav nrog tag nrho lub lim tiam ntawm kev yuav khoom frenzy hu ua Cyber ​​5 qhov xwm txheej.

Qhov kev tshwm sim Cyber ​​5 nthuav tawm los ntawm Dub Friday, ua raws li Kev Lag Luam Me Hnub Saturday thiab Cyber ​​​​Sunday / Monday, thiab thaum kawg xaus nrog Muab Hnub Tuesday. Txhua hnub ntawm no txuas ntxiv mus yuav khoom extravaganza muaj nws tus kheej lub ntsiab lus, catering rau cov neeg siv khoom sib txawv thiab cov kev paub dhau los. Thaum Dub Friday tseem yog hnub rau kev txo nqi loj ntawm cov khw muag khoom nrov, Kev Lag Luam Me Hnub Saturday txhawb cov neeg yuav khoom los txhawb kev lag luam hauv zos. Cyber ​​​​Sunday / Monday tsom rau cov khw muag khoom hauv online xws li Amazon, muab cov khoom tshwj xeeb rau cov neeg yuav khoom hauv online. Thaum kawg, Muab Hnub Tuesday muab sijhawm rau cov neeg siv khoom muab rov qab, nrog rau kev tsom mus rau kev pub dawb pub dawb.

Ib lub khw muag khoom, Newegg, tau lees paub qhov hloov pauv ntawm Dub Friday los ntawm kev txuas ntxiv lawv qhov kev muag khoom mus txog lub Kaum Ib Hlis 25th. Lawv txawm muab cov nqi them rau Dub Friday, kom ntseeg tau tias cov neeg siv khoom yuav tau txais cov nyiaj rov qab tsis siv neeg yog tias tus nqi ntawm lawv cov khoom yuav poob ua ntej 25th.

Kev hloov pauv ntawm Dub Friday mus rau hauv ib lub lis piam mus kav khw extravaganza qhia txog cov kev hloov pauv thiab kev nyiam ntawm cov neeg siv khoom. Raws li kev lag luam hauv online tau txais kev muaj koob meej thiab kev yooj yim ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txiav txim siab yuav khoom, cov khw muag khoom tau hloov kho los ntawm kev nthuav tawm lawv cov xwm txheej muag thiab muab kev txaus siab rau txhua lub sijhawm Cyber ​​5.

FAQ:

Q: Dub Friday yog dab tsi?

A: Dub Friday yog hnub khw muag khoom nrov hauv Tebchaws Meskas, tshwm sim hnub tom qab Thanksgiving. Nws yog qhov pib ntawm lub caij so khoom noj khoom haus thiab muab cov luv nqi ntawm ntau lub khw muag khoom.

Q: Cyber ​​​​5 kev tshwm sim yog dab tsi?

A: Qhov kev tshwm sim Cyber ​​5 yog hais txog ib lub lim tiam-ntev kev yuav khoom extravaganza pib nrog Dub Friday thiab xaus nrog Muab Hnub Tuesday. Txhua hnub ntawm qhov kev tshwm sim muaj nws cov ntsiab lus muag, catering rau cov neeg siv khoom nyiam sib txawv.

Q: Newegg's Dub Friday tus nqi lav ua haujlwm li cas?

A: Newegg's Dub Friday tus nqi lav kom ntseeg tau tias cov neeg siv khoom yuav rov qab tau qhov sib txawv yog tias tus nqi ntawm lawv cov khoom yuav poob ua ntej lub Kaum Ib Hlis 25th. Qhov no guarantees cov neeg siv khoom tus nqi zoo tshaj plaws thaum lub sij hawm ncua kev muag khoom.