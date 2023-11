Tshiab Brand-Tshiab Tshooj: Unbeatable Deals ntawm Beats Headphones thiab Earbuds Thaum Amazon Dub Friday Muag

Amazon Black Friday Muag nyob ntawm no, thiab yog tias koj nyob rau hauv kev ua lag luam rau lub mloog pob ntseg zoo lossis pob ntseg, qhov no yog lub sijhawm zoo tshaj plaws los rub qee qhov tsis txaus ntseeg. Ntawm cov khoom muag zoo tshaj plaws yog Beats Studio Pro wireless suab nrov tshem tawm lub mloog pob ntseg thiab Beats Studio Buds tseeb wireless earbuds, ob qho tib si muaj nyob ntawm tus nqi luv nqi.

Lub Beats Studio Pro wireless suab nrov tshem tawm lub mloog pob ntseg, thawj tus nqi ntawm $ 350, tam sim no muaj rau tsuas yog $ 169.95. Qhov ntawd yog 51% luv nqi loj heev! Cov headphones no yog qhov kawg ntawm Beats suab zoo, muab cov suab nrov tshwj xeeb thiab kev ua haujlwm nrov nrov tshem tawm. Tsim los ntawm Apple, Beats Studio Pro suav nrog ntau yam kos npe Apple nta, suav nrog cov suab nrov nrog lub taub hau taug qab, ib qho kev sib txuas, thiab txawm tias "Nrhiav Kuv" ua haujlwm. Tsis tas li ntawd, nws tau nruab nrog qhov tsis tshua muaj built-in USB dac, tso cai rau cov neeg siv txaus siab rau cov ntaub ntawv tsis muaj suab hauv USB. Nrog txog li 40 teev ntawm roj teeb lub neej thiab foldable earcups rau yooj yim portable, lub Beats Studio Pro yog ib qho kev xaiv zoo heev rau txhua tus neeg nrhiav sab saum toj-notch wireless suab nrov tshem tawm lub mloog pob ntseg.

Yog hais tias muaj tseeb wireless earbuds yog ntau koj style, lub Beats Studio Buds yog ib qho kev xaiv unbeatable. Feem ntau tus nqi ntawm $ 150, tam sim no lawv muaj rau tsuas yog $ 99.99 thaum lub sijhawm Amazon Black Friday Muag, txuag koj lub siab dawb 33%. Cov pob ntseg no muab kev ywj pheej kawg uas tsis muaj xov hlau txuas ob lub pob ntseg, tso cai rau kev yooj yim tshaj plaws thiab kev nplij siab. Txawm hais tias lawv qhov loj me me, lawv xa cov suab nrov zoo thiab muaj lub suab nrov tshem tawm, ua rau lawv zoo meej rau koj txoj kev ua neej nyob mus ib txhis.

Tsis txhob hnov ​​​​qab txog cov txiaj ntsig zoo kawg no ntawm Beats lub mloog pob ntseg thiab pob ntseg thaum lub sijhawm Amazon Black Friday Muag. Txawm hais tias koj nyiam lub pob ntseg pob ntseg lossis kev ywj pheej ntawm lub mloog pob ntseg wireless tiag tiag, muaj qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau koj ntawm tus nqi tsis txaus ntseeg. Txhim kho koj txoj kev mloog thiab txaus siab rau qhov zoo tshaj plaws uas Beats cov khoom muaj npe nrov rau.

Cov Lus Nug

1. Puas yog Beats Studio Pro lub suab nrov tshem tawm lub mloog pob ntseg siv tau nrog txhua yam khoom siv?

Yog lawm, Beats Studio Pro tuaj yeem txuas wirelessly ntawm Bluetooth rau txhua lub cuab yeej siv tau lossis siv nrog 3.5mm audio cable rau cov khoom siv tsis muaj peev xwm Bluetooth.

2. Kuv puas tuaj yeem siv Beats Studio Pro lub mloog pob ntseg rau kev hu xov tooj?

kiag li! Lub mloog pob ntseg tau nruab nrog lub microphone built-in, tso cai rau koj hu tau yooj yim.

3. Puas yog Beats Studio Buds tuaj nrog cov lus qhia pob ntseg sib txawv?

Yog lawm, Beats Studio Buds suav nrog ntau qhov ntau thiab tsawg ntawm pob ntseg cov lus qhia, ua kom muaj kev nyab xeeb thiab haum rau txhua tus neeg siv.

4. Nws siv sijhawm ntev npaum li cas los them lub mloog pob ntseg Beats Studio Pro?

Nrog rau USB Type-C cable, nws yuav siv li 1 teev thiab 15 feeb kom them lub mloog pob ntseg.

5. Kuv puas tuaj yeem siv Beats Studio Buds rau kev tawm dag zog?

kiag li! Lub Beats Studio Buds yog tsim los ua hws-tiv taus, ua rau lawv ua tus khub zoo rau kev ua haujlwm thiab kev ua si sab nraum zoov.