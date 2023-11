Tom ntej no tsab xov xwmTecno Spark Go 2024 Unveiled nrog Exciting Upgrades

Tecno tsis ntev los no tau nthuav tawm nws lub xov tooj tshiab tshiab, Tecno Spark Go 2024, hauv Malaysia thiab Philippines. Tsim kom muaj kev vam meej ntawm nws cov thawj coj, Tecno Spark Go 2023, tus qauv tshiab no coj ntau qhov kev hloov kho tshiab rau lub rooj. Thaum lub 2023 qauv featured quad-core MediaTek Helio A22 SoC, tus qauv 2024 yog siv los ntawm Unisoc T606 chipset, cog lus txhim kho kev ua tau zoo thiab kev ua haujlwm zoo.

Ib qho ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm Tecno Spark Go 2024 yog nws 6.6-nti HD + LCD zaub nrog lub zog tshiab ntawm 90Hz. Tshwj xeeb tshaj yog, cov zaub suav nrog qhov chaw nres nkoj dynamic uas tsim cov ntsiav tshuaj zoo li pop-up animation, reminiscent ntawm Apple's Dynamic Island. Qhov tshiab feature no ntxiv qhov kov ntawm elegance rau tag nrho cov neeg siv kev paub.

Hais txog kho vajtse, Tecno Spark Go 2024 yog nruab nrog UniSoC T606 SoC ua ke nrog Mali G57 GPU. Nws kuj muaj 4GB ntawm RAM, uas tuaj yeem txuas ntxiv mus txog 8GB, thiab txog 128GB ntawm kev nthuav dav ntxiv. Nrog nws lub peev xwm cia siab, cov neeg siv tam sim no tuaj yeem khaws ntau yam ntawm lawv nyiam cov ntsiab lus multimedia yam tsis muaj kev txhawj xeeb txog kev khiav tawm ntawm qhov chaw.

Hauv chav saib xyuas lub koob yees duab, Tecno Spark Go 2024 nta 13-megapixel thawj lub koob yees duab tom qab nrog rau lub koob yees duab AI-powered thib ob. Tsis tas li ntawd, nws kis las lub koob yees duab pem hauv ntej 8-megapixel nyob hauv qhov nruab nrab-txhim kho lub qhov-punch qhov nyob rau sab saum toj ntawm cov zaub, kom ntseeg tau tias zoo nkauj selfies.

Lub zog ntawm lub cuab yeej yog 5,000mAh roj teeb uas txhawb nqa 10W wired charging. Qhov no ua kom ntseeg tau tias cov neeg siv tuaj yeem txaus siab rau kev siv txuas ntxiv yam tsis tau them rov qab ntau zaus. Qhov sib ntxiv ntawm USB Hom-C chaw nres nkoj thiab ib sab-mounted ntiv tes sensor ntxiv txhim kho qhov yooj yim thiab kev nyab xeeb ntawm lub xov tooj smartphone.

FAQ:

Q: Tus nqi thiab muaj nyob ntawm Tecno Spark Go 2024 yog dab tsi?

A: Tecno Spark Go 2024 muaj nyob rau hauv plaub xim xaiv thiab tus nqi ntawm RM 399 (kwv yees Rs. 7,200) hauv Malaysia thiab PHP 3,899 (kwv yees Rs. 5,900) hauv Philippines.

Q: Thaum twg Tecno Spark Go 2024 yuav muag hauv Philippines?

A: Tecno Spark Go 2024 yuav pib muag txij lub Kaum Ib Hlis 25 hauv Philippines.

Q: Cov kev xaiv sib txuas ntawm Tecno Spark Go 2024 yog dab tsi?

A: Tecno Spark Go 2024 muaj 4G, WiFi, Bluetooth, thiab GPS txuas.

Zuag qhia tag nrho, Tecno Spark Go 2024 sawv ua tus tsim nyog ua tiav rau nws cov thawj coj, muab cov yam ntxwv ntxim nyiam thiab kev hloov kho tshiab uas ua raws li cov kev xav tau ntawm cov neeg nyiam siv thev naus laus zis. Nrog nws cov qauv tsim zoo nkauj, cov khoom siv muaj zog, thiab cov khoom siv kho kom zoo, lub xov tooj smartphone no muaj peev xwm ua tau lub cim hauv kev sib tw ua lag luam.