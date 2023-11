T-Force Unveils Nqis thiab High-Speed ​​Gen4 NVMe SSDs nrog G70 & G50 Lineup

By

T-Force, lub hom phiaj kev ua si ntawm lub cim xeeb thiab chaw khaws cia Team Group Inc., yog lub luag haujlwm los hloov pauv qhov kev paub txog kev ua si. Niaj hnub no, T-Force zoo siab tshaj tawm qhov kev tshaj tawm ntawm nws cov kab tshiab kawg ntawm kev ua si SSDs - G70, G70 PRO, G50, thiab G50 PRO. Cov SSDs no siv qhov txiav-ntug PCIe Gen4x4 interface thiab feature InnoGrit's renowned controller uas muaj kev ruaj ntseg tshwj xeeb.

Ib qho tshwj xeeb ntawm T-Force G70 thiab G70 PRO SSDs yog lawv qhov kev nyeem ntawv nrawm, nce mus txog 7000 MB / s. Ntawm qhov tod tes, G50 thiab G50 PRO SSDs muab qhov nrawm nrawm txog li 5000 MB / s. Tag nrho plaub SSDs yog tsim nyob rau hauv M.2 2280 daim ntawv foos thiab tau nrog T-Force's patented ultra-thin graphene heat sinks. Tsis tas li ntawd, G70 PRO variant yog nruab nrog aluminium alloy heatsink, muab cov neeg siv nrog kev xaiv txias dua.

Ib qho txiaj ntsig tseem ceeb ntawm T-Force's SSD cov kab tshiab yog lawv qhov sib xws nrog PS5 SSD qhov nthuav dav, kom ntseeg tau tias ob qho tib si PC thiab console gamers tuaj yeem tau txais txiaj ntsig los ntawm kev ua tau zoo ntawm cov PCIe 4.0 SSDs.

Featuring SLC cache thev naus laus zis, G70 thiab G50 SSDs tuaj yeem hloov kho rau cov kev xav tau sib txawv. Lub caij no, G70 PRO thiab G50 PRO SSDs txhawb nqa DRAM thiab SLC caching, muab cov neeg siv ntau yam kev xaiv los txhim kho lawv cov kev paub txog kev ua si.

T-Force muab qhov tseem ceeb rau nws cov neeg siv kev thaj yeeb nyab xeeb los ntawm kev teeb tsa G70, G70 PRO, G50, thiab G50 PRO PCIe 4.0 SSDs nrog TEAMGROUP's patented SMART xyuas software. Cov software no tso cai rau gamers los saib xyuas kev noj qab haus huv ntawm lawv SSDs thiab ua kom yooj yim teeb tsa thiab ntsuas kom ntseeg tau tias kev ua haujlwm zoo.

Lub T-Force G70, G70 PRO, G50, thiab G50 PRO PCIe 4.0 SSDs yuav muaj rau kev yuav khoom ntawm Amazon lub khw North American thaum kawg lub Kaum Ob Hlis. Npaj kom dhau mus rau theem tshiab ntawm kev ua si nrog T-Force qhov tseeb SSD kab.

FAQ

Q: Dab tsi ua rau T-Force G70 thiab G70 PRO SSDs sawv tawm?

A: T-Force G70 thiab G70 PRO SSDs muab kev nyeem nrawm txog li 7000 MB / s, ua rau lawv zoo tagnrho rau gamers uas xav tau kev ua haujlwm siab.

Q: Cov kev xaiv txias txias twg muaj rau T-Force SSDs?

A: Tag nrho cov SSDs hauv G70 thiab G50 lineup tuaj nrog ultra-nyias graphene cua sov dab dej. G70 PRO variant kuj tseem muaj cov khoom siv aluminium alloy heatsink rau cov cua txias ntxiv.

Q: Kuv puas tuaj yeem siv cov SSDs no nrog kuv PlayStation 5?

A: Yog lawm, T-Force SSDs tau sib xws nrog PS5 SSD qhov nthuav dav, tso cai rau console gamers tau txais txiaj ntsig los ntawm lawv cov peev txheej siab.

Q: Kuv tuaj yeem saib xyuas kev noj qab haus huv ntawm kuv T-Force SSD li cas?

A: T-Force muab lawv patented SMART xyuas software, uas tso cai rau cov neeg siv taug qab kev noj qab haus huv ntawm lawv SSDs thiab ua cov txheej txheem tsim nyog thiab kuaj tau yooj yim.