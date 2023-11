Nintendo Tshaj Tawm Me me tab sis tseem ceeb hloov tshiab rau Super Mario Bros. Wonder

By

Nintendo tau ua tiav nyob rau xyoo 2023, tsis yog nrog lawv cov kev ua si tshiab thiab cov ntsiab lus rub tawm, tab sis kuj tseem muaj cov hloov tshiab zoo ib yam rau lawv cov npe uas twb muaj lawm. Ib qho kev ua si uas nyuam qhuav tau txais qhov hloov tshiab tseem ceeb yog Super Mario Bros. Wonder.

Hauv qhov hloov tshiab tshiab, uas coj qhov kev ua si mus rau version 1.0.1, Nintendo tau tsom ntsoov rau kev kho cov kab mob. Thaum qhov hloov tshiab nws tus kheej tej zaum yuav me me, nws nqa cov kev txhim kho tseem ceeb uas txhim kho tag nrho cov kev paub gameplay rau cov players.

Ib qho kev hloov pauv tseem ceeb qhia hauv qhov hloov tshiab yog cuam tshuam nrog kev ua si lub plawv cov ntsiab lus. Tam sim no, thaum cov players xaiv "Restart" lossis "Exit Course," lawv cov ntsiab lus yuav rov qab mus rau lub xeev dhau los ua ntej nkag mus rau hauv chav kawm. Qhov kev hloov no ntxiv ib txheej ntawm kev ncaj ncees thiab lub tswv yim rau qhov kev ua si, tso cai rau cov neeg ua si kom paub ntau ntxiv txog kev txiav txim siab txog lawv txoj kev vam meej.

Tsis tas li ntawd, Nintendo tau ntxiv thiab hloov kho rau cov neeg ua haujlwm cov qhab nia ntawm qhov kev ua si. Qhov kev hloov pauv no lees paub qhov kev koom tes ntawm pab pawg txhim kho kom raug, kom ntseeg tau tias txhua tus neeg raug lees paub rau lawv txoj haujlwm nyuaj.

Zuag qhia tag nrho, qhov hloov tshiab hais txog ntau yam teeb meem uas cov neeg ua si yuav tau ntsib thaum ua si Super Mario Bros. Wonder. Los ntawm kev txhim kho thiab kho lawv cov kev ua si tsis tu ncua, Nintendo qhia lawv txoj kev mob siab los muab qhov kev ua si zoo tshaj plaws rau lawv cov kiv cua uas muaj siab ntseeg.

FAQ:

Q: Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm qhov hloov tshiab tshiab rau Super Mario Bros Wonder?

A: Lub hom phiaj ntawm qhov hloov tshiab yog feem ntau ntawm kev kho cov kab hauv qhov kev ua si.

Q: Dab tsi hloov pauv rau lub plawv cov ntsiab lus?

A: Qhov hloov tshiab tau thim rov qab cov ntsiab lus rau lawv lub xeev dhau los thaum xaiv "Restart" lossis "Exit Course."

Q: Cov kev hloov pauv twg tau ua rau cov neeg ua haujlwm credits?

A: Ntxiv thiab hloov kho tau ua kom paub tseeb tias qhov tseeb ntawm pab pawg txhim kho kev koom tes.

Q: Vim li cas Nintendo thiaj li tso tawm qhov hloov tshiab tsis tu ncua rau lawv cov kev ua si?

A: Nintendo lub hom phiaj txhawm rau txhim kho kev ua si tsis tu ncua thiab daws txhua yam teeb meem uas cov neeg ua si yuav ntsib.