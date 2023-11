Txoj Kev Kawm Tshiab Qhia Txog Lub Luag Haujlwm Zoo Tshaj Plaws ntawm Cerebellar Nuclei hauv Associative Learning

Cov kws tshawb fawb los ntawm Lub Tsev Haujlwm Netherlands rau Neuroscience, Erasmus MC, thiab Champalimaud Center for the Unknown tau ua qhov kev tshawb pom zoo siab txog kev kawm sib koom tes thiab lub luag haujlwm ntawm nuclei hauv cerebellum. Kev lig kev cai, nws tau ntseeg tias lub cortex ntawm lub cerebellum yog lub luag haujlwm rau kev tswj hwm kev kawm sib koom. Txawm li cas los xij, qhov kev tshawb fawb tshiab no qhia tau hais tias cov nuclei yeej ua lub luag haujlwm xav tsis thoob hauv txoj kev kawm no.

Kev kawm Associative yog hais txog cov txheej txheem uas qhov kev paub zoo lossis qhov tsis zoo ua rau kev kawm thiab hloov tus cwj pwm. Piv txwv li, yog tias peb hlawv peb cov ntiv tes rau ntawm qhov cub kub, peb kawm kom ceev faj ntxiv rau yav tom ntej. Lub cerebellum tau ntev tau paub tias yog qhov tseem ceeb hauv daim ntawv ntawm kev kawm no, tab sis cov txheej txheem tseeb tseem tsis tau meej.

Txhawm rau tshawb xyuas qhov no ntxiv, pab pawg neeg tshawb fawb thoob ntiaj teb tau sim nrog cov nas. Cov nas tau txais kev cob qhia nrog ob qhov kev xav sib txawv: ib lub teeb ntawm lub teeb tom qab los ntawm huab cua mus rau qhov muag. Sij hawm dhau mus, cov nas tau kawm los koom nrog ob lub stimuli thiab yuav pre-emptively kaw lawv lub qhov muag thaum lawv pom lub teeb ntawm lub teeb.

Cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau ob qhov loj ntawm cerebellum: cerebellar cortex thiab cerebellar nuclei. Cov khoom no muaj kev sib txuas, nrog rau cov nuclei ua qhov chaw tso zis ntawm cerebellum. Nws tau ntseeg yav dhau los tias lub cortex tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev kawm qhov kev xav thiab lub sijhawm ntawm daim tawv muag kaw. Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb fawb no tau pom tias lub ntsej muag kaw lub sijhawm zoo tuaj yeem tswj hwm los ntawm cov nuclei.

Lub cerebellum tau txais cov ntaub ntawv los ntawm lwm lub hlwb hauv cheeb tsam los ntawm mossy fibers thiab nce fibers. Cov mossy fibers yog xav nqa cov ntaub ntawv los ntawm lub teeb stimulus, thaum lub nce toj fibers qhia cov ntaub ntawv hais txog huab cua puff. Cov kws tshawb fawb pom tau tias, hauv cov nas uas qhia txog kev sib koom tes, cov mossy fibers ua rau muaj kev sib raug zoo rau cov nuclei.

Tsis tas li ntawd, cov kws tshawb fawb tau siv optogenetics, ib txoj hauv kev siv lub teeb los tswj cov hlwb, los ntsuas lub peev xwm rau kev kawm hauv cerebellar nuclei. Lawv pom tias ncaj qha txhawb lub hlwb kev sib txuas nrog lub teeb, ua ke nrog cov huab cua puff, coj mus rau lub sijhawm zoo ntawm daim tawv muag kaw hauv nas.

Txoj kev tshawb no muab kev nkag siab tshiab rau hauv cov txheej txheem nyuaj ntawm kev kawm koom nrog hauv cerebellum. Los ntawm kev nthuav tawm cov txiaj ntsig zoo ntawm cov nuclei, cov kws tshawb fawb tau nkag siab tob txog peb lub hlwb tseem ceeb hauv cheeb tsam no thiab nws lub luag haujlwm hauv kev kawm thiab kev coj cwj pwm.

