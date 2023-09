Beavers Pab Koom Tes rau Kev Tsim Khoom Siv Hluav Taws Xob Hauv Tsev Hauv Tsev Arctic, Txoj Kev Tshawb Nrhiav

By

Ib txoj kev tshawb fawb tshiab ua los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm University of Alaska Fairbanks (UAF) tau txheeb xyuas cov beavers uas muaj lub luag haujlwm nce hauv tsev cog khoom roj hauv Arctic. Tshaj tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Environmental Research Letters, txoj kev tshawb fawb txuas nrog lub xub ntiag ntawm beavers hauv cheeb tsam kom nce qib ntawm methane roj emissions.

Kev lig kev cai pom nyob rau hauv hav zoov hav zoov, beavers yog tam sim no colonizing tundra cheeb tsam nyob rau sab hnub poob thiab sab qaum teb Alaska. Qhov kev colonization no muaj qhov cuam tshuam txog kev tshawb fawb tseem ceeb thiab tau pom tias yog kev txhim kho radical los ntawm cov zej zog hauv cov cheeb tsam no.

Pab pawg tshawb fawb UAF, coj los ntawm xibfwb Ken Tape, lees paub tias lawv txoj kev tshawb fawb yog thawj zaug kom ua tiav txuas cov pas dej beaver tshiab kom nce cov pa roj methane. Qhov kev tshawb pom no yog qhov tseem ceeb vim tias lub tsev cog khoom muaj zog ntawm methane, uas yog kwv yees li 25 npaug ntau dua li cov pa roj carbon dioxide hauv cov cua kub hauv ntiaj teb. Methane yog lub luag haujlwm rau kwv yees li 20% ntawm lub ntiaj teb cov pa roj carbon monoxide emissions, raws li US Environmental Protection Agency.

Cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau thaj tsam ntawm kwv yees li 166 square mais hauv Lower Noatak River Basin nyob rau sab hnub poob Alaska. Lawv siv cov duab los ntawm qhov chaw, tshwj xeeb los ntawm National Aeronautical and Space Administration's Arctic-Boreal Vulnerability Experiment program, kom nkag siab zoo dua qhov cuam tshuam ntawm beavers rau toj roob hauv pes. Los ntawm kev kos duab ntau dua 10,000 lub pas dej beaver hauv Alaska Arctic, pab pawg tshawb fawb tau muaj peev xwm txheeb xyuas qhov muaj cov pas dej beaver nrog methane kub.

Beaver dams, lub cim kev lag luam ntawm hom, ua rau dej nyab uas cuam tshuam cov nroj tsuag thiab hloov cov kwj Arctic rau hauv cov pas dej. Cov pas dej beaver thiab cov nroj tsuag nyob ib puag ncig ua rau cov pa oxygen-deprived ib puag ncig nrog nplua nuj organic sediment. Raws li cov khoom no decays, nws tso tawm methane roj.

Cov kws tshawb fawb tau ua haujlwm rau huab cua hyperspectral imaging technology rau methane mapping. Cov txheej txheem kev yees duab siab no ntes cov ntaub ntawv los ntawm ntau pua pawg sib txawv hauv cov khoom siv hluav taws xob electromagnetic, tso cai rau kev txheeb xyuas cov methane thiab lwm yam roj.

Co-sau ntawm txoj kev tshawb no suav nrog Benjamin Jones, tus kws tshawb fawb pabcuam ntawm UAF Institute of Northern Engineering, nrog rau ib pab pawg los ntawm National Park Service thiab NASA lub dav hlau propulsion laboratory.

Txoj kev tshawb no ntxiv rau peb nkag siab txog txoj kev sib raug zoo ntawm cov tsiaj thiab kev hloov huab cua. Raws li cov beavers txuas ntxiv mus txuas ntxiv mus rau hauv Arctic, kev tshawb fawb ntxiv yuav yog qhov tsim nyog los ntsuas qhov cuam tshuam ntev ntawm lawv qhov muaj nyob rau hauv tsev cog khoom emissions.

