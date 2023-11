Lub Npe Tshiab: Sonos Era 300: Kev Ua Si-hloov Wireless Speaker nrog Irresistible Dub Friday Deal

Xov xwm zoo rau txhua tus neeg nyiam suab tawm muaj! Lub suab nrov nrov Sonos Era 300, muaj koob npe nrov rau nws cov suab nrov tshwj xeeb thiab ua rau lub suab nrov nrov, tam sim no muaj nyob rau ntawm qhov tsis tuaj yeem txo Dub Friday. Tam sim no koj tuaj yeem rub qhov khoom plig zoo tshaj plaws wireless hais lus rau tsuas yog £ 399, nqis los ntawm nws tus nqi qub ntawm £ 449 ntawm Amazon.

Qhov kev poob nqi tseem ceeb no muab lub sijhawm zoo rau cov neeg uas tau pom Era 300 tab sis tsis txaus ntseeg vim nws thawj tus nqi. Sonos cov neeg hais lus paub txog lawv qhov kev ua tau zoo ntawm lub suab tsis sib xws thiab kev tsim qauv, tab sis lawv tsis pom feem ntau nrog cov luv nqi zoo li no. Yog li ntawd, qhov kev txwv tsis pub dhau lub sijhawm no yog qhov ua rau kev ua koob tsheej tiag tiag.

Dab tsi ua rau Sonos Era 300 sib nrug yog nws lub peev xwm los xa cov kev paub suab zoo li tsis muaj lwm yam. Nruab nrog Sonos 'tus tswv Trueplay tuning thev naus laus zis thiab kev txhawb nqa rau Dolby Atmos, tus neeg hais lus no tsim lub suab peb sab uas ua rau cov neeg mloog. Txawm hais tias koj yog tus kiv cua ntawm cov suab paj nruag classic, hnyav hlau, lossis txhua yam nyob nruab nrab, Era 300 zoo nkauj rov tsim dua cov nuances thiab cov ntsiab lus ntawm txhua hom. Ntxiv mus, Era 300 tsis yog tus hais lus ntse xwb, nws yog lub tsev ntse ntse. Nws seamlessly integrates nrog Sonos 'lub suab tswj system thiab Amazon Alexa, tso cai rau koj siv zog tswj koj lub suab playback thiab lwm yam ntse pab kiag li lawm nyob rau hauv koj ecosystem kev cob cog rua. Nrog nws cov peev xwm streaming dav dav thiab kev ua tau zoo ntau yam, nws tsis xav tias Era 300 tau txais txiaj ntsig tseem ceeb thiab kev lees paub.

Tam sim no yog lub sijhawm zoo tshaj plaws los txhim kho koj lub suab nrog Sonos Era 300. Txawm hais tias nws yog rau koj tus kheej kev lom zem lossis ua rau cov qhua txaus siab ntawm koj qhov kev sib sau tom ntej, tus hais lus wireless no yog qhov hloov pauv kev ua si. Tsis txhob plam lub sijhawm no los rub nws ntawm nws tus nqi luv nqi tam sim no.

FAQ

Sonos Era 300 puas tsim nyog rau kev nqis peev? kiag li! Sonos Era 300 yog tus hais lus zoo tshaj plaws nrog lub suab tshwj xeeb thiab cov yam ntxwv tshiab, ua rau nws tsim nyog peev rau txhua tus neeg nyiam suab.

Sonos Era 300 puas tuaj yeem koom ua ke hauv kev teeb tsa ntse hauv tsev? Yog lawm, Sonos Era 300 ua haujlwm raws li lub tsev ntse ntse, tso cai rau kev sib txuas nrog Sonos 'lub suab tswj thiab Amazon Alexa, muab kev yooj yim rau koj tswj koj lub suab rov qab thiab cov khoom siv ntse.

Lub spatial audio feature txhawb kev mloog zoo li cas? Lub spatial audio feature txhawb nqa los ntawm Sonos Era 300, nrog rau Dolby Atmos, tsim lub suab nrov peb sab uas ntim cov neeg mloog, xa cov kev paub suab zoo dua thiab zoo li lub neej, tshwj xeeb tshaj yog rau cov neeg nyiam ntawm cov ntsiab lus suab nrov.