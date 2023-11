Lub Hnub Qub Wars Jedi: Survivor: Ib qho yuav tsum muaj kev ua si tam sim no ntawm kev muag khoom

By

Nrog rau Dub Friday lub caij yuav khoom nyob rau hauv tag nrho viav vias, gamers nyob rau hauv kev kho mob. Star Wars Jedi: Survivor tam sim no muaj nyob rau ntawm tus nqi luv nqi tsuas yog $ 25 hauv cov khw muag khoom xaiv.

Cov neeg nyiam kev ua si tuaj yeem pom qhov kev pom zoo tsis txaus ntseeg ntawm GameStop, qhov twg qhov kev ua si raug muab rau $ 30 ntawm PS5. Tab sis ntawm no yog qhov ntes: yog tias koj xaiv khaws qhov kev ua si hauv khw, koj yuav tau txais qhov luv nqi ntxiv $ 5, coj tus nqi tag nrho mus rau $ 25. Qhov no yog tus nqi qis tshaj plaws uas peb tau pom rau Star Wars Jedi: Survivor rau hnub tim, ua rau nws qhov kev tsis txaus ntseeg uas yog $ 10 pheej yig dua li qhov Zoo Tshaj Plaws thiab Lub Hom Phiaj tau teev tam sim no.

Thaum qhov kev cog lus no tsuas yog rau PlayStation 5 version, Xbox Series X thiab S cov tswv yuav tsum tsis txhob ntxhov siab. Txawm hais tias qhov kev ua si tau teev nyob rau ntawm $ 35, nws zoo li tias $ 5 hauv khw muag khoom luv nqi siv rau lawv thiab.

Star Wars Jedi: Survivor tsis yog rau Star Wars kiv cua xwb; nws yog ib qho kev ua si uas txaus siab rau txhua tus gamers. Nrog rau qhov kev ntsuas siab ntawm 89 ntawm OpenCritic, nws tau qhuas thoob ntiaj teb rau nws qhov kev ua si zoo heev thiab kev paub dhau los. Thaum qhov kev tso tawm thawj zaug muaj qee cov kab mob, cov neeg tsim khoom tau ua haujlwm tsis tu ncua los muab cov kev hloov kho tshiab thiab thaj ua rau thaj, ua rau muaj kev paub txog kev ua si huv thiab polished.

Qhov kev cia siab heev rau 2019's Star Wars Jedi: Fallen Order yuav siv sijhawm tsib xyoos tom qab cov xwm txheej ntawm thawj qhov kev ua si. Cov neeg ua si ua lub luag haujlwm ntawm Cal Kestis, Jedi knight ntawm lub hom phiaj los tawm tsam lub teb chaws Ottoman. Nrog kev txhim kho kev sib ntaus sib tua thiab kev xaiv tus cwj pwm zoo siab, Star Wars Jedi: Survivor cog lus rau txoj kev tsis nco qab.

Tsis txhob plam tawm ntawm no Black Friday deal! Lub taub hau rau koj qhov GameStop ze tshaj plaws thiab pib taug txuj kev nyuaj nrog Star Wars Jedi: Survivor.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Kuv puas tuaj yeem yuav Star Wars Jedi: Survivor online?

Thaum GameStop muab cov khoom muag hauv khw rau Star Wars Jedi: Survivor, nws raug nquahu kom tshawb xyuas lawv lub vev xaib rau kev xaiv yuav khoom online.

Puas yog qhov luv nqi siv tau rau lwm lub platform dua li PS5?

Thaum qhov luv nqi $ 5 hauv khw muag khoom tam sim no tau lees paub rau PS5 version, nws zoo li Xbox Series X thiab S cov tswv tuaj yeem txaus siab rau qhov luv nqi tib yam.

Puas muaj cov nyiaj tshwj xeeb ntxiv nrog rau qhov kev ua si?

Qhov kev thov tam sim no tsis hais txog cov nyiaj tshwj xeeb ntxiv, tab sis nws yog ib txwm tsim nyog tshawb xyuas nrog cov khw muag khoom rau txhua qhov kev tshaj tawm lossis cov khoom ntxiv uas yuav muaj.

Qhov chaw: GameStop.com