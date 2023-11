Tshiab AI Startup Stability AI Qhia Kev Txhim Kho Video Diffusion, Open-Source Video Generation Model

By

Stability AI, kev cog lus AI pib, tau nthuav tawm cov khoom lag luam zoo hu ua Stable Video Diffusion. Tus qauv AI no muaj peev xwm los hloov cov duab uas twb muaj lawm rau hauv cov yeeb yaj kiab los ntawm kev ua yeeb yaj kiab, thiab nws yog ib qho ntawm ob peb tus qauv tsim video muaj rau kev siv qhib. Lub community launch ntawm Stable Video Diffusion los ntawm lub sijhawm thaum muaj kev kub ntxhov ntawm OpenAI tab tom ua tus thawj coj ntawm cov xov xwm, qhia txog Stability AI qhov kev tiv thaiv thiab tsom mus rau lawv cov khoom lag luam.

Stable Video Diffusion yog tam sim no nyob rau hauv "kev tshawb fawb saib ua ntej", qhov twg cov neeg siv txaus siab yuav tsum pom zoo rau cov ntsiab lus tshwj xeeb ntawm kev siv. Cov ntsiab lus no qhia txog cov phiaj xwm kev siv ntawm Stable Video Diffusion, xws li kev kawm thiab cov cuab yeej muaj tswv yim, nrog rau kev tsim thiab lwm cov txheej txheem kos duab. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias qhov tseeb lossis qhov tseeb sawv cev ntawm tib neeg lossis cov xwm txheej tsis yog ntawm cov phiaj xwm siv.

Txawm hais tias qhov kev hloov tshiab no los ntawm Stability AI tuav lub peev xwm loj, muaj kev txhawj xeeb txog nws qhov kev siv tsis raug. Xav txog keeb kwm ntawm kev tshawb fawb AI zoo sib xws, suav nrog Stability AI qhov kev tshaj tawm yav dhau los, muaj qhov ua tau tias tus qauv tuaj yeem siv rau hauv lub vev xaib tsaus. Txhawm rau tiv thaiv qhov no, nws yog ib qho tseem ceeb rau Stable Video Diffusion kom muaj cov ntsiab lus built-in los tiv thaiv kev tsim txom. Qhov kev tso tawm yav dhau los ntawm Stability AI tus qauv, Stable Diffusion, tau siv tsis raug los tsim cov ntsiab lus tsis pom zoo rau cov neeg laus, qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev tswj hwm cov ntsiab lus.

Stable Video Diffusion muaj ob tus qauv, uas yog SVD thiab SVD-XT. SVD tuaj yeem hloov cov duab tseem rau hauv 576 × 1024 cov yeeb yaj kiab nrog 14 thav ntawv, thaum SVD-XT nce cov thav ntawv mus rau 24. Ob qho qauv muaj peev xwm tsim cov yeeb yaj kiab ntawm qhov ntau ntawm peb mus rau 30 ntas ib ob.

Raws li daim ntawv dawb nrog Stable Video Diffusion, SVD thiab SVD-XT tau raug cob qhia ntawm cov ntaub ntawv uas suav nrog ntau lab tus yeeb yaj kiab. Cov txheej txheem kev cob qhia koom nrog kev kho cov qauv ntawm ib qho me me ntawm ntau pua txhiab mus rau ib lab clips. Lub hauv paus chiv keeb ntawm cov yeeb yaj kiab kev cob qhia no tseem tsis tau paub meej, ib yam li suav nrog cov ntsiab lus tsis muaj cai. Stability AI thiab cov neeg siv ntawm Stable Video Diffusion tuaj yeem ntsib teeb meem kev cai lij choj thiab kev coj ncaj ncees yog tias siv cov khoom siv tsis raug cai.

Txawm hais tias nws cov kev txwv, uas suav nrog qhov tsis muaj peev xwm tsim cov yeeb yaj kiab yam tsis muaj kev txav los yog qeeb lub koob yees duab pans, ua cov ntawv nyeem kom raug, lossis tsis tu ncua ua kom pom tseeb ntawm lub ntsej muag thiab tib neeg, Kev ruaj ntseg AI zoo siab txog qhov nthuav dav ntawm cov qauv. Lawv tau hais tias cov qauv tuaj yeem hloov kho rau kev siv xws li tsim 360-degree views ntawm cov khoom.

Stability AI muaj lub hom phiaj xav tau rau yav tom ntej ntawm Stable Video Diffusion. Lawv tab tom ua haujlwm los tsim ntau yam qauv uas yuav tsim thiab txuas ntxiv lub peev xwm ntawm SVD thiab SVD-XT. Tsis tas li ntawd, lawv tab tom tsim lub vev xaib "ntawv nyeem-rau-video" uas yuav tso cai rau cov neeg siv los qhia cov qauv nrog cov ntawv. Lub hom phiaj kawg yog kev lag luam, nrog rau cov ntawv thov hauv kev tshaj tawm, kev kawm, kev lom zem, thiab lwm yam.

