Tshiab SpaceX Lub Hnub Qub Lub Tsheb Loj tau npaj rau kev tshaj tawm raws li SpaceX Lub Hom Phiaj rau Kev Tshawb Fawb-Flight Cadence

Cov neeg nyiam qhov chaw yuav muaj qee yam tos ntsoov rau lub caij so so no raws li SpaceX npaj rau kev tshaj tawm nws lub tsheb thib peb Starship. Elon Musk, tus tsim thiab CEO ntawm SpaceX, tshaj tawm rau X (yav tas los hu ua Twitter) tias lub tsheb yuav tsum npaj kom ya nyob rau hauv 3 mus rau 4 lub lis piam tom ntej, muaj peev xwm ua ntej Christmas. Txawm li cas los xij, qhov kev tshaj tawm tseem yuav nyob ntawm kev ua kom tau daim ntawv tso cai tso tawm los ntawm Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb (FAA), uas tam sim no tab tom tshawb xyuas qhov tshwm sim ntawm Starship qhov kev sim thib ob.

Thaum lub sij hawm thib ob sim davhlau, lub hom phiaj yog xa Starship lub sab sauv theem ntawm ib tug trajectory nyob ib ncig ntawm lub ntiaj teb ua ntej ib tug splashdown nyob rau hauv lub hiav txwv Pacific. Hmoov tsis zoo, lub luag haujlwm tau xaus ntxov ntxov vim yog "kev tsis sib haum xeeb sai sai" ntawm cov khoom siv tes ua. Tsis tas li ntawd, Starship's Super Heavy thawj theem, uas yuav tsum tau rov qab los rau kev sib tsoo hauv Gulf of Mexico, kuj tawg rau saum ntuj. Txawm hais tias cov kev poob qis no, lub davhlau tau ua tiav qee qhov tseem ceeb, suav nrog kev sib cais theem ua tiav uas tsis tau ua tiav hauv kev sim davhlau dhau los. Qhov kev vam meej no qhia tau tias SpaceX tab tom kawm los ntawm txhua qhov kev tso tawm thiab txhim kho kev ua tau zoo tag nrho.

SpaceX tau ua haujlwm ze nrog FAA kom ua raws li cov kev cai tsim nyog thiab kev nyab xeeb. Rau SpaceX qhov kev tshaj tawm Starship yav dhau los, nws tau siv ob peb lub hlis rau FAA kom muab daim ntawv tso cai tso tawm, raws li lawv tau tshawb xyuas qhov tawg thiab ua tiav kev ntsuas kev nyab xeeb thiab ib puag ncig. Txawm hais tias qhov kev tshawb nrhiav rau qhov kev sim davhlau zaum kawg nyuam qhuav pib, nws xav tias cov txheej txheem yuav ua kom yooj yim dua, xav txog kev nce qib ntawm thawj zaug thiab thib ob ya davhlau.

Txhawm rau ua kom tau raws li qhov xav tau loj zuj zus ntawm nws qhov kev sim siab xav tau, SpaceX tab tom txhim kho ntau lawm. Musk tau hais tias peb lub tsheb Starship tam sim no nyob rau hauv lawv cov theem kawg ntawm kev tsim khoom ntawm SpaceX's Starbase chaw. Qhov no qhia tias SpaceX tab tom txav mus rau qhov kev sim-davhlau cadence nce ntxiv, txhawm rau txo qhov sib txawv ntawm lub neej yav tom ntej Starship launches.

Thaum lub hnub tso tawm rau lub tsheb thib peb Starship tseem tsis tau paub meej tias tseem tos FAA kev pom zoo, cov neeg nyiam qhov chaw txaus siab tos txais qhov hloov tshiab tom ntej los ntawm SpaceX. Nrog rau txhua qhov kev tso tawm, SpaceX tau thawb cov ciam teb ntawm kev tshawb nrhiav chaw thiab teeb tsa theem rau lub sijhawm tshiab ntawm kev mus ncig hauv qhov chaw.

Cov Lus Nug

Qhov xwm txheej tam sim no ntawm SpaceX lub tsheb Starship thib peb yog dab tsi? SpaceX's CEO Elon Musk tshaj tawm tias lub tsheb thib peb Starship yuav tsum npaj kom ya nyob rau hauv 3 mus rau 4 lub lis piam tom ntej.

Dab tsi yog qhov kev sib tw tseem ceeb ua ntej kev tshaj tawm tuaj yeem tshwm sim? SpaceX tseem yuav tsum tau ua kom muaj daim ntawv tso cai tso tawm los ntawm Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb (FAA) rau lub tsheb Starship.

Dab tsi tshwm sim thaum lub sijhawm sim thib ob ntawm Starship? Lub davhlau tau xaus ntxov ntxov nrog kev npaj txhij txog ntawm cov khoom siv tes ua, thiab Super Heavy thawj theem tau tawg rau saum ntuj.

Dab tsi tseem ceeb tau ua tiav hauv kev sim thib ob? Txawm hais tias qhov kawg ntawm lub davhlau, qhov kev sim thib ob tau ua tiav theem kev sib cais, uas tsis tau ua tiav hauv kev xeem dhau los.

