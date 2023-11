Puas yog Sequel rau Nier: Automata ntawm Qab ntug?

By

Cov kiv cua ntawm qhov kev thuam thuam RPG, Nier: Automata, tau mob siab tos txais xov xwm ntawm qhov kev tshwm sim. Thaum lub zej zog kev ua si tau cia siab rau qhov kev tso tawm sai sai, nws zoo nkaus li tias lawv yuav tau tos ntev me ntsis. Raws li Square Enix tus tsim khoom Yosuke Saito, pab pawg txhim kho muaj kev npaj rau kev nkag tshiab hauv Nier series, tab sis nws yuav tsis muaj sijhawm sai sai. Hauv kev xam phaj tsis ntev los no ntawm kev ua si hauv Kaus Lim Kauslim G-STAR 2023, Saito tau lees paub tias qhov kev tshwm sim nyob rau lub qab ntug, tab sis tau hais tias lawv qhov kev tsom mus rau tam sim no yog qhov sib txawv.

Tus thawj Nier: Automata, tso tawm xyoo 2017, tau txais kev qhuas thoob plaws rau nws qhov kev pom zoo nkauj thiab cov cuab yeej sib ntaus sib tua tshwj xeeb. Muag ib qho impressive 7.5 lab luam, nws sai sai tau los ua ib tug breakout hit rau Square Enix. Txij thaum ntawd los, qhov kev ua si tau nthuav dav nws lub ntiaj teb nrog cov xwm txheej crossover, kev tshaj tawm, thiab txawm tias kev hloov pauv anime. Txawm li cas los xij, txawm tias nws txoj kev vam meej, cov kiv cua tseem tsis tau txais kev pom zoo ntawm qhov tseem ceeb tshiab sequel.

Thaum lub sijhawm xam phaj, Saito lees paub qhov kev sib tw ntawm kev rov ua qhov kev vam meej ntawm Nier: Automata. Thaum nws hais txog kev cia siab txog yav tom ntej ntawm koob, nws kuj lees paub qhov nyuaj ntawm kev ua tiav ntawm qhov tseem ceeb. Qhov kev xav no tau hais los ntawm Nier tus thawj coj Yoko Taro, uas tau hais tias kev ua tiav tib theem ntawm kev muag khoom zoo yuav yog "tsis tuaj yeem ua tiav."

Txawm hais tias qhov tshwj xeeb ntawm Nier qhov kev ua si uas yuav los tom ntej no tsis tshua muaj, cov kiv cua tuaj yeem tau txais kev nplij siab hauv qhov tseeb tias cov koob nyiam yuav txuas ntxiv mus. Lub sijhawm no, Saito thiab Taro tab tom ua haujlwm tsis tu ncua ntawm ib txoj haujlwm tshwj xeeb uas lawv cia siab tias yuav nthuav tawm hauv 2024. Txawm hais tias cov ntsiab lus tseem nyob hauv cov ntaub qhwv, qhov kev cia siab nyob ib puag ncig lawv cov lus tshaj tawm yav tom ntej yog palpable.

Nyob rau hauv xaus, thaum ib tug ncaj sequel rau Nier: Automata tej zaum yuav tsis tuaj txog nyob rau hauv lub neej yav tom ntej, cov kiv cua tuaj yeem paub tseeb tias Nier series yuav ua siab ntev. Kev mob siab rau thiab kev muaj tswv yim ntawm pab pawg txhim kho, ua ke nrog kev mob siab rau fanbase, xyuas kom meej tias qhov txuas ntxiv yuav tsim nyog tos.

FAQ

1. Puas yuav muaj qhov txuas ntxiv rau Nier: Automata?

Yog lawm, Square Enix tau lees paub tias qhov kev tshwm sim yog nyob rau hauv kev ua haujlwm. Txawm li cas los xij, hnub tso tawm tseem tsis tau tshaj tawm.

2. Thaum twg peb tuaj yeem xav paub ntxiv txog Nier game tshiab?

Square Enix tau hais tias lawv vam tias yuav qhia cov ntsiab lus ntxiv txog Nier kev ua si uas yuav los tom ntej hauv 2024. Ua tib zoo saib rau cov lus tshaj tawm thiab hloov tshiab.

3. Puas yog qhov kev ua si tshiab yuav ua tiav ntawm Nier: Automata?

Cov neeg tsim khoom tau lees paub qhov kev sib tw ntawm kev ua tiav qhov tseem ceeb ntawm qhov kev ua si qub. Thaum lawv zoo siab txog yav tom ntej ntawm koob, kev ua tiav tib theem ntawm kev muag khoom yuav nyuaj. Txawm li cas los xij, cov kiv cua tuaj yeem cia siab tias yuav tsim nyog ntxiv rau Nier ntug.