Sony Registers Trademarks rau PS6, PS7, PS8, PS9, thiab PS10

Sony tau sau npe cov cim lag luam rau cov npe PlayStation 6 txog 10 hauv Nyij Pooj, qhia txog lawv cov phiaj xwm mus sij hawm ntev rau yav tom ntej consoles. Qhov kev txav no ua kom ntseeg tau tias tsis muaj leej twg siv tau cov npe no. Thaum qhov no tsis tau txhais hais tias PlayStation 6 yuav tshwm sim, raws li Sony feem ntau sau npe lub npe console xyoo ua ntej lawv tso tawm, nws muab kev nkag siab rau lawv lub hom phiaj yav tom ntej.

Raws li cov qauv tso tawm yav dhau los, piv txwv li qhov sib txawv ntawm xya xyoo ntawm console tiam, PlayStation 6 tuaj yeem raug tso tawm xyoo 2027. Microsoft tau kwv yees tias 2028 tso tawm rau PlayStation 6 thaum lub sijhawm FC lub tsev hais plaub tsis ntev los no. Nws kuj tseem zoo li tias yav tom ntej console tiam yuav siv sijhawm ntev dua los tso tawm, xav txog cov teeb meem ntawm cov khoom siv tau ntsib thaum pib ntawm tiam tam sim no. Qhov no yuav ua raws li 2028 tso tawm hnub.

Saib ntxiv tom ntej, PlayStation 7 tuaj yeem tso tawm hauv 2035, PlayStation 8 hauv 2042, PlayStation 9 hauv 2049, thiab PlayStation 10 hauv 2056. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias cov tsoos, lub cev lub cev yuav tsis muaj nyob ntawm qhov ntawd. taw tes. Kev lag luam kev ua si zoo li yuav txav mus rau streaming platforms lossis cov thev naus laus zis ntau dua, xws li kev muaj tiag virtual lossis kev muaj tiag.

Thaum yav tom ntej thev naus laus zis toj roob hauv pes tseem tsis paub meej, ib yam uas yuav txuas ntxiv yog kev tso tawm cov kev ua si uas tej zaum yuav muaj kab lossis teeb meem thaum tso tawm. Tsis tas li ntawd, lub console kev sib tw ntawm PlayStation thiab Xbox yuav zoo li nyob twj ywm, nrog cov kiv cua mob siab rau txhawb lawv cov hom nyiam.

