Tsab xov xwm tshiab: Cov teeb meem muaj peev xwm nrog Pixel 8 Pro zaub

By

Ob peb tus tswv Pixel 8 Pro tsis ntev los no tau pom cov pob ncig ntawm lawv lub vijtsam. Cov pob no, nyob rau hauv ntau qhov chaw ntawm 6.7-nti OLED vaj huam sib luag, zoo li yog qhov tshwm sim ntawm lub siab los ntawm lub hauv qab ntawm lub cuab yeej. Thaum Gorilla Glass Victus 2 npog iav tseem tsis cuam tshuam, muaj kev txhawj xeeb tias cov indents no tuaj yeem ua rau lub sijhawm thiab ua rau cov duab puas.

Teardowns ntawm Pixel 8 Pro qhia tias qee yam khoom siv yuav ua rau muaj kev kub ntxhov ntawm lub vijtsam hauv qab, thaum cov txheej txheem tsim khoom nws tus kheej kuj tuaj yeem ua lub luag haujlwm hauv kev tsim cov indents. Txawm li cas los xij, nws tseem ceeb heev uas yuav tsum nco ntsoov tias tam sim no, cov pob no tsis cuam tshuam rau kev ua haujlwm kov lossis duab zoo ntawm lub cuab yeej. Lawv feem ntau tsis pom tshwj tsis yog saib los ntawm cov ces kaum tshwj xeeb thiab nyob rau hauv cov teeb pom kev zoo.

Cov duab sib koom los ntawm ntau tus tswv ntawm cov xov xwm hauv zej zog qhia tias cov pob khaus tsis tu ncua tshwm sim nyob rau sab saum toj ntawm lub vijtsam. Muaj ob lub mounds rau sab laug ntawm lub koob yees duab pem hauv ntej, ib qho mus rau sab xis, thiab cov pob ntxiv nyob rau sab laug thiab sab xis, ze rau thaj tsam.

Txawm hais tias muaj ntau cov lus ceeb toom ntawm qhov kev tshuaj ntsuam no txawv txav, nws tsis paub meej tias qhov teeb meem no puas yog kis lossis cais tawm. Qee cov neeg siv twb tau mus rau Google rau kev hloov khoom siv, txawm hais tias nws yuav tsum raug sau tseg tias txawm tias cov khoom siv hloov pauv tau cuam tshuam los ntawm tib qhov teeb meem. Lwm tus tab tom tawm tswv yim rau kev tiv thaiv txuas ntxiv yog tias qhov teeb meem tshwm sim los yog ua phem zuj zus mus rau lub sijhawm.

Nws yog ib qho tseem ceeb los saib xyuas qhov xwm txheej no thiab nyob twj ywm nrog cov lus tshaj tawm los ntawm Google txog Pixel 8 Pro cov teeb meem zaub.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Q: Dab tsi yog cov pob ncig ntawm lub vijtsam Pixel 8 Pro?

A: Cov pob no yog indents uas tau tshwm sim ntawm 6.7-nti OLED vaj huam sib luag. Lawv yog cov tshwm sim ntawm lub siab los ntawm hauv qab lub cuab yeej.

Q: Cov pob puas cuam tshuam rau kev ua haujlwm lossis cov duab zoo ntawm lub cuab yeej?

A: Tam sim no, tsis muaj kev cuam tshuam rau kev ua haujlwm kov lossis duab zoo. Cov pob no tsis yooj yim pom tshwj tsis yog saib los ntawm cov ces kaum tshwj xeeb thiab nyob rau hauv cov teeb pom kev zoo.

Q: Puas yog cov pob khaus yog qhov teeb meem thoob plaws?

A: Txawm hais tias muaj ntau cov lus ceeb toom ntawm qhov kev tshuaj ntsuam no txawv txav, nws tsis paub meej tias qhov teeb meem no puas yog kis lossis cais tawm.

Q: Google puas tuaj yeem hloov cov khoom siv cuam tshuam?

A: Qee cov neeg siv tau hu rau Google rau kev hloov khoom siv, tab sis nws tseem ceeb heev uas yuav tsum nco ntsoov tias txawm tias cov khoom siv hloov pauv tuaj yeem cuam tshuam los ntawm tib qhov teeb meem.

Q: Puas muaj kev tiv thaiv ntxiv rau qhov teeb meem no?

A: Qee cov neeg siv tau thov kom muaj kev tiv thaiv txuas ntxiv yog tias qhov teeb meem no tshwm sim los yog ua phem dua lub sijhawm. Cov lus tshaj tawm raug cai los ntawm Google txog qhov teeb meem no tau tos.