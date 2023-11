By

Kuv puas yuav tsum hnav lub npog ntsej muag ntawm lub dav hlau?

Raws li lub ntiaj teb tab tom cuam tshuam nrog kev sib kis ntawm COVID-19, ntau tus neeg xav tsis thoob txog kev ntsuas kev nyab xeeb uas lawv yuav tsum tau ua thaum taug kev los ntawm huab cua. Ib lo lus nug uas nquag tshwm sim yog seb puas yuav tsum hnav lub npog ntsej muag ntawm lub dav hlau. Cia peb tshawb nrhiav cov ncauj lus no ntxiv thiab muab qee qhov kev nkag siab los pab koj txiav txim siab paub.

Vim li cas kuv thiaj yuav tsum hnav daim npog qhov ncauj ntawm lub dav hlau?

Hnav daim npog ntsej muag ntawm lub dav hlau tau pom zoo los ntawm cov kws paub txog kev noj qab haus huv thiab cov tub ceev xwm thoob ntiaj teb. Lub qhov ncauj qhov ntswg ua ib qho thaiv, tiv thaiv cov tee ua pa tawm ntawm huab cua thiab muaj feem kis tau rau lwm tus. Muab qhov ze ntawm cov neeg caij tsheb hauv lub dav hlau, hnav lub npog ntsej muag pab txo qis kev pheej hmoo ntawm kev sib kis, tiv thaiv koj tus kheej thiab cov neeg nyob ib puag ncig koj.

Puas yog daim npog qhov ncauj yuav tsum tau nyob rau hauv dav hlau?

Ntau lub dav hlau thiab lub teb chaws tau ua raws li cov cai tswjfwm lub npog ntsej muag rau kev mus ncig hauv huab cua. Nws yog ib qho tseem ceeb los xyuas cov kev cai ntawm koj lub dav hlau tshwj xeeb thiab qhov chaw ua ntej koj taug kev. Txawm hais tias tsis yog qhov yuav tsum tau ua, nws tseem pom zoo kom hnav lub npog ntsej muag rau koj txoj kev nyab xeeb thiab kev nyab xeeb ntawm lwm tus.

Kuv yuav tsum hnav daim npog qhov ncauj li cas?

Cov qhov ncauj qhov ntswg zoo tshaj plaws rau kev mus ncig hauv huab cua yog cov uas haum snugly ntawm koj lub qhov ntswg thiab qhov ncauj, xws li lub qhov ncauj qhov ntswg lossis daim npog qhov ncauj zoo. Lub qhov ncauj qhov ntswg nrog li qub lossis lub qhov cua tsis raug pom zoo, vim tias lawv tso cov pa ua pa kom dim, uas ua rau muaj kev pheej hmoo rau lwm tus.

Kuv puas tuaj yeem tshem kuv daim npog ntsej muag thaum lub davhlau?

Txawm hais tias nws yuav ntxias kom tshem koj lub npog ntsej muag thaum lub davhlau ntev, nws raug nquahu kom khaws nws kom ntau li ntau tau. Tsuas yog tshem koj daim npog qhov ncauj thaum tsim nyog, xws li thaum noj lossis haus. Nco ntsoov tuav tu tes kom zoo ua ntej thiab tom qab kov koj daim npog qhov ncauj.

xaus

Hauv kev xaus, hnav lub npog ntsej muag ntawm lub dav hlau tau pom zoo kom txo qis kev pheej hmoo ntawm kev sib kis ntawm COVID-19. Nws yog ib qho tseem ceeb kom ua raws li cov lus qhia thiab cov kev cai uas tau teev tseg los ntawm cov dav hlau thiab cov tub ceev xwm. Los ntawm kev ceev faj yooj yim no, koj ua rau muaj kev sib koom ua ke ntawm kev ua kom huab cua mus ncig kom nyab xeeb rau txhua tus.

FAQ:

Q: COVID-19 yog dab tsi?

A: COVID-19 yog kab mob ua pa uas kis tau los ntawm tus kab mob tshiab SARS-CoV-2.

Q: Cov pa ua pa yog dab tsi?

A: Cov kua dej ua pa yog cov khoom me me ntawm cov dej noo uas tso tawm thaum tus neeg hais lus, hnoos, lossis txham. Cov tee no tuaj yeem muaj tus kab mob thiab kis mus rau lwm tus.

Q: Vim li cas lub qhov ncauj qhov ntswg tseem ceeb?

A: Qhov ncauj qhov ntswg ua qhov thaiv, tiv thaiv cov kab mob ua pa tawm hauv huab cua thiab muaj feem cuam tshuam rau lwm tus. Lawv yog cov cuab yeej tseem ceeb hauv kev txo qis kev sib kis ntawm COVID-19.

Q: Kuv puas tuaj yeem hnav daim npog ntsej muag tsis siv lub ntsej muag?

A: Thaum cov ntaub thaiv npog ntsej muag muab qee qhov kev tiv thaiv, lawv tsis zoo li lub ntsej muag tiv thaiv kev kis tus kab mob ua pa. Nws raug nquahu kom hnav lub npog ntsej muag ntxiv rau daim npog ntsej muag, yog tias ua tau.