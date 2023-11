Lub Ntiaj Teb Tsis Pom Zoo: Tshawb Nrhiav Cellular Teb los ntawm Nanotechnology

By

Nyob rau hauv ib qho kev tshawb fawb pom zoo los ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm National Institute for Materials Science hauv Tsukuba, Nyij Pooj, cov txheej txheem hloov pauv tau tsim los hloov kho peb txoj kev nkag siab txog seb cov hlwb ua li cas rau cov khoom siv sab nraud. Thawj coj los ntawm Jun Nakanishi ntawm Mechanobiology Group, pab pawg tshawb fawb tau siv atomic force microscopy (AFM) los tshawb txog lub ntiaj teb sib txawv ntawm cov hlwb nyob ntawm nanoscale.

Los ntawm kev ua haujlwm nanoscale sojntsuam, cov kws tshawb fawb tau tuaj yeem "kov" cov hlwb siv ib txoj kev tshwj xeeb hu ua 'Nano-Poke.' Txoj hauv kev tshiab no tau tso cai rau daim phiaj xwm ntawm kev faib quab yuam nrog nanometer daws teeb meem thoob plaws tag nrho ntawm tes. Lub AFM indentation tau txhim kho nrog Markov-chain Monte Carlo optimization txheej txheem, ua kom zoo dua qhov kev soj ntsuam ntawm kev quab yuam-tsav nkhaus thiab txhim kho rhiab heev.

Cells muaj lub peev xwm los hloov thiab teb rau ib puag ncig kev nyuaj siab, uas yog qhov tseem ceeb rau lawv txoj sia nyob. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm txoj kev tshawb no yog kom tau txais kev nkag siab txog yuav ua li cas cov hlwb ua haujlwm thiab hloov mus rau cov neeg kho tshuab stimuli. Los ntawm kev tswj hwm ntau lub xeev hauv lub hlwb, cov kws tshawb nrhiav pom tias kev faib tawm ntawm cov rog hauv lub cev hloov mus. Tshwj xeeb tshaj yog, thaum lub zog-kev coj tus cwj pwm ntawm actin fibers raug txo, lub cell lub nucleus compensated los ntawm counterbalancing sab nraud rog. Qhov kev tshawb pom no qhia txog kev hloov pauv hloov pauv ntawm cov qauv cellular hauv kev teb rau kev hloov pauv hauv lawv ib puag ncig.

Qhov cuam tshuam ntawm cov kev tshawb pom no txuas ntxiv dhau ntawm cov cell biology. Kev nkag siab yuav ua li cas cov hlwb teb rau cov stimuli sab nraud yog qhov tseem ceeb hauv kev nthuav tawm cov txheej txheem hauv qab ntawm ntau yam kab mob, suav nrog ntshav qab zib, Parkinson's disease, plawv nres, thiab mob qog noj ntshav. Cov txheej txheem kuaj mob ib txwm cia siab rau kev txheeb xyuas cov cell loj, cov duab, thiab cov qauv. Txawm li cas los xij, qhov kev tshawb fawb no nthuav tawm txoj hauv kev tshiab rau kev kuaj mob qog noj ntshav los ntawm kev tshuaj xyuas cov lus teb ntawm cov qog nqaij hlav cancer rau kev siv tshuab. Pab pawg tau pom tias cov qog nqaij hlav qog nqaij hlav tuaj yeem ua rau muaj kev cuam tshuam ntau dua rau sab nraud thiab tsis tshua muaj kev tuag ntawm tes hauv kev teb. Qhov kev tshawb pom no tso lub hauv paus rau cov cuab yeej kuaj mob tshiab raws li kev siv xov tooj ntawm tes.

Hauv kev xaus, qhov kev tshawb fawb no sawv cev rau kev nce qib tseem ceeb hauv peb txoj kev nkag siab ntawm cov xov tooj ntawm tes cov txheej txheem thiab cim qhov kev ua tiav loj hauv kev ua haujlwm ntawm nanotechnology thiab nws daim ntawv thov hauv kev kho mob science. Los ntawm kev nkag mus rau hauv lub ntiaj teb tsis pom ntawm cov hlwb, cov kws tshawb fawb tab tom nthuav tawm ntau yam kev paub uas yuav pab txhawb kev nce qib hauv kev kho mob thiab kuaj kab mob.

FAQ

Dab tsi yog atomic force microscopy (AFM)?

Atomic force microscopy (AFM) yog cov txheej txheem siv los kawm cov ntaub ntawv ntawm nanoscale los ntawm kev ua haujlwm nanoscale sojntsuam. Nws tso cai rau kev ntsuas thiab daim ntawv qhia ntawm lub zog ntawm thiab hauv cov qauv uas tau kawm.

Cov txheej txheem 'Nano-Poke' ua haujlwm li cas?

Cov txheej txheem 'Nano-Poke' cuam tshuam nrog kov cov hlwb nrog nanoscale sojntsuam siv atomic force microscopy (AFM). Cov txheej txheem no tso cai rau daim duab qhia kev faib tawm ntawm tag nrho cov xov tooj ntawm tes nrog nanometer daws teeb meem.

Cov kev tshawb fawb tau muab dab tsi?

Txoj kev tshawb no muab kev nkag siab txog yuav ua li cas cov hlwb teb thiab hloov mus rau cov neeg kho tshuab stimuli. Los ntawm manipulating mechanical states nyob rau hauv lub hlwb, cov kws tshawb fawb tau soj ntsuam kev hloov nyob rau hauv kev faib ntawm intracellular rog, qhia txog lub dynamic adaptability ntawm cellular lug.

Cov kev tshawb pom no cuam tshuam li cas rau kev kuaj mob qog noj ntshav?

Cov kev tshawb fawb tau qhia tias cov qog nqaij hlav qog nqaij hlav muaj peev xwm ua tau zoo dua rau sab nraud compression piv rau cov hlwb noj qab haus huv. Qhov kev tshawb pom no qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev tsim cov cuab yeej kuaj mob raws li cov tshuab ntawm tes, uas tuaj yeem txhim kho qhov tseeb ntawm kev kuaj mob qog noj ntshav.

Dab tsi yog qhov cuam tshuam ntawm kev tshawb fawb no?

Kev tshawb fawb muaj feem cuam tshuam rau kev nkag siab txog cov txheej txheem ntawm tes thiab lawv lub luag haujlwm hauv ntau yam kab mob. Los ntawm kev nkag siab tob txog seb cov hlwb teb li cas rau lawv ib puag ncig, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tsim kho tshiab thiab cov cuab yeej kuaj mob rau cov kab mob xws li Parkinson's disease, ntshav qab zib, mob plawv, thiab mob qog noj ntshav.