Samsung T5 Evo Portable SSD Nqe: Txais Tos Txais

Thaum Samsung T5 Evo portable SSDs tseem tsis tau ua lawv qhov kev tshwm sim hauv Asmeskas kev ua lag luam, tsis ntev los no cov khw muag khoom muaj nyob hauv Suav teb tau nthuav tawm qhov xav tsis thoob: tus nqi qis dua li qhov xav tau thaum xub thawj. Tus qauv 8TB, uas nqa ib qho kev pom zoo MSRP ntawm $ 649, tau pom ntawm muag ntawm Tuam Tshoj lub jd.com rau qhov sib npaug ntawm kwv yees li $ 500. Qhov tsis sib xws ntawm tus nqi no ua rau peb cia siab rau ntau lub hnab nyiaj-phooj ywg cov kev xaiv thaum cov SSDs no dhau los muaj nyob hauv xeev.

Tom qab muab piv rau MSRPs thiab Tuam Tshoj tus nqi rau Samsung T5 Evo series, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias cov nqi hloov dua siab tshiab no yuav tsis cuam tshuam ncaj qha rau qhov peb tuaj yeem xav tau rau US khw muag khoom muaj. Txawm li cas los xij, lawv muab cov txiaj ntsig zoo rau kev sib piv. Tsis tas li ntawd, nrog kev muag khoom Dub Friday txuas ntxiv, nws tsim nyog xav tias tus nqi tuaj yeem poob qis dua.

Lub ntsiab lus nthuav dav ntawm kev sib piv yog Samsung 990 Pro 4TB, uas tau pib nrog MSRP ntawm $ 354.99. Tam sim no, qhov SSD no muaj nyob rau ntawm Amazon rau tsuas yog $ 249.99, qhia txog qhov sib txawv tseem ceeb ntawm cov lus qhia thiab tus nqi tiag. Muab cov qauv no, nws tuaj yeem cia siab tias yuav txo tus nqi zoo sib xws rau Samsung T5 Evo 8TB, uas tuaj yeem coj nws mus rau ib puag ncig $ 445 es tsis yog thawj $ 650.

Nws yog qhov tseeb tias cov lus thov MSRPs rau Samsung T5 Evo series yog tawm ntawm synchronization, tshwj xeeb tshaj yog thaum piv rau qib siab dua portable SSDs los ntawm Samsung tus kheej lineup. Piv txwv li, Samsung SSD T7 2TB, uas muaj kev ua tau zoo dua, tuaj yeem yuav tau kwv yees li $ 135. Lub ruggedized IP65-rated Samsung T7 Shield 2TB tseem pheej yig dua nyob ib ncig ntawm $ 120, nrog rau 4TB qauv nqi ntawm $ 200. Cov kev xaiv no, nruab nrog TLC NAND, ua tau zoo dua T5 Evo ntawm kev ceev thiab tag nrho superiority.

Cov piv txwv no, nrog rau lwm tus, qhia tau tias Samsung thiab nws cov neeg muag khoom muag yuav tawm tsam kom pom tseeb them tus nqi hwm rau cov khoom qis dua. Thaum T5 Evo series khav theeb qhov zoo ntawm kev muab 8TB ntawm kev khaws cia hauv cov khoom siv compact thiab yooj yim, nws yuav xav nrhiav qhov sib npaug ntawm tus nqi thiab kev ua tau zoo los ntxias cov neeg siv khoom.

FAQ

Q: Peb puas tuaj yeem cia siab tias Samsung T5 Evo portable SSDs yuav raug nqi zoo ib yam hauv Asmeskas raws li lawv nyob hauv Suav teb?

A: Cov nqi pom hauv Suav teb tsis tas yuav qhia txog qhov peb tuaj yeem xav tau hauv Asmeskas. Txawm li cas los xij, lawv muab cov ntsiab lus siv rau qhov muaj peev xwm sib piv tus nqi.

Q: Puas muaj qhov txuas txuas ntxiv lossis txo qis rau SSDs portable, tshwj xeeb yog Samsung T5 Evo series?

A: Thaum lub sijhawm Black Friday muag, nws yog ib qho uas yuav nrhiav tau cov luv nqi ntawm ntau yam khoom siv hluav taws xob, suav nrog SSDs portable. Nws yog ib qho tsim nyog ua qhov muag tawm rau txhua qhov kev cog lus uas tuaj yeem txo tus nqi ntxiv ntawm Samsung T5 Evo series.

Q: Dab tsi zoo dua Samsung T5 Evo series muaj dua lwm cov SSDs portable hauv khw?

A: Qhov txiaj ntsig tseem ceeb tshaj plaws ntawm Samsung T5 Evo series yog nws lub peev xwm loj. Tus qauv 8TB muab qhov chaw txaus rau hauv daim ntawv cog lus thiab nqa tau yooj yim, ua rau cov neeg siv uas xav tau ntau lub peev xwm khaws cia.