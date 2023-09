Tsim lub neej yav tom ntej nrog Multiskilled Robots

By

Lerrel Pinto, tus kws tshawb fawb txog computer science ntawm New York University, tau lees paub tias yog ib qho ntawm MIT Technology Review's 2023 Innovators Under 35. Pinto lub hom phiaj yog los tsim cov neeg hlau uas tuaj yeem ua ib feem tseem ceeb ntawm peb lub neej los ntawm kev ua haujlwm dhau los ntawm lub tshuab nqus tsev. Nws lub hom phiaj los tsim cov neeg hlau uas tuaj yeem pab ua haujlwm, saib xyuas neeg laus, kho kom rov zoo, thiab tuaj yeem nyob thaum twg xav tau.

Txawm li cas los xij, kev cob qhia multiskilled robots yuav tsum muaj cov ntaub ntawv tseem ceeb. Txhawm rau daws qhov teeb meem no, Pinto siv cov txheej txheem hu ua kev saib xyuas tus kheej. Txoj hauv kev no suav nrog cov neeg hlau sau cov ntaub ntawv thaum lawv kawm, ua rau lawv txhim kho lawv cov kev txawj ntse. Nws txoj haujlwm hauv cheeb tsam no tau txais txiaj ntsig zoo thiab tau pom tias yog ib kauj ruam tseem ceeb hauv kev sib txuas cov tshuab kev kawm thiab cov neeg hlau.

Pinto lees paub tias kev nce qib tsis ntev los no hauv AI, tshwj xeeb tshaj yog cov qauv lus loj, tau tso siab rau cov ntaub ntawv loj heev tau muab los ntawm Is Taws Nem. Txawm li cas los xij, txoj hauv kev no tsis ua tau rau kev cob qhia neeg hlau. Tsis zoo li lub tsheb tsav tus kheej, uas khaws cov ntaub ntawv los ntawm ntau lab teev ntawm txoj kev, cov neeg hlau hauv tsev yuav tsum tau teev cov duab qhia txog ntau yam dej num hauv ntau qhov chaw.

Hauv xyoo 2016, Pinto tau ua tiav qhov tseem ceeb los ntawm kev tsim cov ntaub ntawv neeg hlau loj tshaj plaws hauv ntiaj teb, qhov twg cov neeg hlau tsim thiab sau lawv cov ntaub ntawv kev cob qhia yam tsis muaj tib neeg saib xyuas. Txij thaum ntawd los, nws thiab nws cov npoj yaig tau tsim kev kawm algorithms uas tso cai rau cov neeg hlau txhim kho los ntawm kev kawm los ntawm kev ua tsis tiav. Kev ua tsis tiav, xws li cov neeg hlau caj npab rov ua tsis tiav ntawm qhov khoom, tuaj yeem siv los cob qhia cov qauv ua tiav hauv kev ua haujlwm.

Lwm txoj hauv kev Pinto yog tshawb nrhiav suav nrog kev ua tib neeg ua. Los ntawm kev soj ntsuam tib neeg qhib qhov rooj, robots kawm ua nws tus kheej thiab txuas ntxiv ntxiv rau lawv cov ntaub ntawv teev. Qhov ntau qhov rooj uas lawv pom tib neeg qhib, qhov ntau dua lawv txoj hauv kev zoo qhib qhov rooj tshiab.

Pinto txoj haujlwm tam sim no suav nrog kev nrhiav neeg ua haujlwm pab dawb los sau cov yeeb yaj kiab ntawm lawv tus kheej tswj hwm ntau yam khoom hauv lawv lub tsev siv cov xov tooj smartphones mounted ntawm cov cuab yeej pheej yig. Qhov kev sau cov ntaub ntawv no, ua ke nrog kev kawm zoo algorithms, tso cai rau cov neeg hlau los kawm kev coj cwj pwm zoo nrog lub sijhawm kawm tsawg.

Los ntawm muab cov neeg hlau lawv "loj-hais- qauv lub sijhawm," Pinto lub hom phiaj los qhib lub sijhawm tshiab hauv AI. Nws txoj kev ntseeg yog tias kev txawj ntse yog tsim los coj kev txav mus los thiab kev hloov pauv hauv ntiaj teb, muaj peev xwm muaj peev xwm los ntawm lub cev zoo li cov neeg hlau.

