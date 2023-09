By

Revolutionizing Road Safety: Yuav ua li cas cov teb chaws Europe ua txoj kev nyob rau hauv Predictive Tsheb Technology

Hauv kev nrhiav kev hloov pauv kev nyab xeeb ntawm kev nyab xeeb, Tebchaws Europe tau ua lub luag haujlwm pioneering hauv kev txhim kho thiab kev siv cov cuab yeej siv tsheb ua ntej. Lub tshuab thev naus laus zis no tau npaj los hloov txoj hauv kev uas peb tsav tsheb, txo cov xwm txheej thiab txhim kho kev tsav tsheb tag nrho.

Kev kwv yees tsheb thev naus laus zis siv cov algorithms siab heev thiab kev kawm tshuab kom cia siab tias yuav muaj kev pheej hmoo ntawm txoj kev, yog li ua rau cov neeg tsav tsheb tau txais kev tiv thaiv. Cov thev naus laus zis no tau ua lub hom phiaj tseem ceeb rau European automakers thiab cov tuam txhab thev naus laus zis, uas tau nqis peev ntau hauv kev tshawb fawb thiab kev tsim kho kom coj cov kev hloov tshiab no mus rau kev ua lag luam.

Ib tug ntawm cov thawj players nyob rau hauv daim teb no yog Volvo, ib tug Swedish automaker paub txog nws kev cog lus rau kev nyab xeeb. Volvo tau tsim ib qho kev kwv yees uas siv cov koob yees duab thiab sensors los saib xyuas txoj kev thiab tus neeg tsav tsheb tus cwj pwm. Lub kaw lus tuaj yeem kwv yees tej yam kev phom sij, xws li tus neeg taug kev taug kev mus rau hauv txoj kev lossis lub tsheb nrawm nrawm ua ntej, thiab ceeb toom rau tus neeg tsav tsheb lossis txawm siv lub nres nres. Txoj kev ua kom muaj kev nyab xeeb no muaj peev xwm txo tau qhov xwm txheej ntawm txoj kev.

Ib yam li ntawd, German automaker BMW tau qhia txog tus kws pab tsav tsheb hauv qee qhov ntawm nws cov qauv. Cov kab ke no siv cov ntaub ntawv qhia txog kev cia siab txog txoj kev xwm txheej thiab kho lub tsheb ceev kom haum. Piv txwv li, yog hais tias lub kaw lus pom ib tug ntse khoov rau pem hauv ntej, nws yuav cia li qeeb lub tsheb, txhim khu kev ruaj ntseg thiab kev nplij siab rau tus neeg tsav tsheb thiab cov neeg caij tsheb.

Lub caij no, cov tuam txhab thev naus laus zis kuj tseem ua haujlwm tseem ceeb hauv daim teb no. Lub tuam txhab Dutch TomTom, tus thawj coj ntawm kev taw qhia thiab cov khoom lag luam, tau tsim lub tswv yim kev tsav tsheb uas siv sijhawm tiag tiag thiab cov algorithms siab heev los kwv yees cov tsheb khiav thiab qhia txog txoj hauv kev zoo tshaj plaws. Cov thev naus laus zis no tsis yog txhim kho kev nyab xeeb xwb tab sis kuj tseem pab txo qis kev sib tsoo thiab emissions los ntawm kev txhim kho txoj hauv kev.

Tsis tas li ntawd, European Union tab tom ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txhawb nqa kev txhim kho ntawm kev kwv yees tsheb thev naus laus zis. EU tau pab nyiaj ntau txoj haujlwm tshawb fawb hauv daim teb no thiab tau tshaj tawm cov cai los txhawb kev siv cov thev naus laus zis no. Piv txwv li, EU tau yuam kom tag nrho cov tsheb tshiab yuav tsum tau nruab nrog cov yam ntxwv muaj kev nyab xeeb siab, xws li kev nres tsheb thaum muaj xwm ceev thiab kev pabcuam txoj kab tsheb, uas yog cov khoom tseem ceeb ntawm kev kwv yees tsheb thev naus laus zis.

Tsis tas li ntawd, EU tseem txhawb kev koom tes ntawm cov tuam txhab tsheb, cov tuam txhab thev naus laus zis, thiab tsoomfwv txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhim kho thiab xa tawm cov thev naus laus zis no. Txoj kev sib koom tes no yog qhov tseem ceeb los xyuas kom meej tias cov cuab yeej siv tsheb kwv yees tuaj yeem sib xyaw ua ke hauv kev thauj mus los uas twb muaj lawm thiab tuaj yeem muaj txiaj ntsig zoo rau txhua tus neeg siv txoj kev.

Txawm li cas los xij, txawm tias muaj kev nce qib tseem ceeb hauv daim teb no, tseem muaj cov kev sib tw kom kov yeej. Cov no suav nrog cov teeb meem kev lag luam, xws li kev txhim kho qhov raug thiab kev ntseeg siab ntawm cov txheej txheem kev kwv yees, nrog rau cov teeb meem kev cai lij choj thiab kev coj ncaj ncees ntsig txog cov ntaub ntawv ntiag tug thiab kev lav phib xaub thaum muaj xwm txheej. Txawm li cas los xij, Tebchaws Europe txoj kev cog lus los thawb cov ciam teb ntawm kev kwv yees tsheb thev naus laus zis yog qhov tseeb, thiab thaj av tau teeb tsa los ua tus thawj coj hauv thaj chaw zoo siab no.

Hauv kev xaus, kev kwv yees lub tsheb thev naus laus zis sawv cev rau qhov kev vam meej loj hauv kev nyab xeeb. Nrog rau cov teb chaws Europe nyob rau pem hauv ntej ntawm lub kiv puag ncig no, peb tuaj yeem tos ntsoov rau yav tom ntej uas kev tsav tsheb tsis yog kev nyab xeeb xwb tab sis kuj muaj txiaj ntsig zoo dua thiab muaj kev lom zem.