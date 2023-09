Nruab Nrab Briton muaj 29 Apps ntsia ntawm lawv lub cuab yeej: Kev Tshawb Fawb

By

Raws li kev tshawb fawb tsis ntev los no, tus neeg nruab nrab hauv tebchaws Askiv muaj 29 lub apps tau nruab rau hauv lawv lub cuab yeej. Txoj kev tshawb nrhiav pom tias cov apps nrov xws li WhatsApp thiab Facebook yog cov feem ntau ntsia, ua raws li Google Maps.

Qhov kev tshawb fawb no muab kev nkag siab txog qhov kev siv app tam sim no ntawm Britons, qhia txog qhov muaj koob npe ntawm kev sib txuas lus, kev tshaj xov xwm, thiab kev tshaj xov xwm. Cov kev tshawb pom qhia tias tib neeg vam khom rau cov apps no los txuas nrog lwm tus, nyob twj ywm tshiab hauv kev tshaj xov xwm, thiab taug qab lawv txoj hauv kev.

WhatsApp, ib qho app xa ntawv, tau pom tias yog qhov nrov tshaj plaws ntawm cov neeg Askiv. Qhov no tsis yog qhov xav tsis thoob, vim WhatsApp tau txais qhov muaj zog hauv qab no vim nws qhov yooj yim-rau-siv interface thiab ntau yam nta. Nws tso cai rau cov neeg siv xa ntawv, ua suab thiab video hu, thiab qhia cov ntsiab lus multimedia.

Ua raws WhatsApp, Facebook yog qhov thib ob feem ntau ntsia app. Raws li ib qho ntawm cov kev tshaj tawm xov xwm loj tshaj plaws hauv ntiaj teb, Facebook muab txoj hauv kev rau cov neeg siv los txuas nrog cov phooj ywg thiab tsev neeg, sib qhia cov duab thiab yeeb yaj kiab, thiab tshawb pom cov xov xwm thiab xwm txheej.

Google Maps, ib qho app navigation, thov qhov thib peb ntawm cov npe. Nrog nws cov ntaub ntawv qhia tseeb tseeb thiab hloov kho tsheb hauv lub sijhawm tiag tiag, Google Maps tau dhau los ua cov cuab yeej tseem ceeb rau ntau tus neeg Askiv. Txawm hais tias taug kev hauv nroog lossis npaj kev mus ncig, cov neeg siv ntau cia siab rau cov app no ​​​​tau txais lawv los ntawm point A mus rau point B.

Zuag qhia tag nrho, daim ntawv ntsuam xyuas pom lub teeb ntawm app nyiam ntawm qhov nruab nrab Briton, nthuav tawm cov apps uas lawv pom muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws thiab tsim nyog muaj ntawm lawv cov khoom siv. Kev nthuav dav ntawm kev sib txuas lus, kev tshaj xov xwm, thiab kev tshaj tawm cov apps qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev sib txuas thiab paub zoo hauv hnub nyoog digital.

