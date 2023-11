Cov lus dab neeg ntawm Zelda: Ocarina ntawm Lub Sijhawm - Kev Taug Kev Nco Txog Txoj Kev

Nws nyuaj rau ntseeg, tab sis Cov Lus dab neeg ntawm Zelda: Ocarina ntawm Lub Sijhawm tau ua kev zoo siab rau hnub no 25th hnub tseem ceeb. Yog tias qhov tseeb ua rau koj xav tias laus, koj tsis nyob ib leeg. Kuv tseem nco qab qhov kev zoo siab thiab kev cia siab nyob ib puag ncig qhov kev tso tawm ntawm Nintendo thawj 3D Zelda taug txuj kev nyuaj rov qab rau xyoo 1998. Raws li tus kiv cua ntawm qhov kev sib tw dhau los, Ib Qhov Txuas rau yav dhau los, Kuv tos tsis tau kuv txhais tes ntawm Ocarina ntawm Lub Sijhawm.

Kuv muaj hmoo txaus kom muaj sijhawm los ua si thiab tshuaj xyuas qhov kev ua si tsuas yog ob peb hnub ua ntej nws tso tawm. Kuv nco qab txog kev siv sijhawm suav tsis txheeb nyob rau hauv qhov kev ua si, taug qab lub ntiaj teb zoo nkauj ntawm Hyrule, thiab ntsib cov dab neeg epic. Kev hloov pauv mus rau 3D cov duab tsis sib haum xeeb, thiab cov tshuab gameplay tau ua tiav rau nws lub sijhawm.

Txhawm rau taug kev hauv txoj kab nco thiab sib sau ua ke kuv nco txog cov hnub thaum ntxov, kuv tau hu rau kuv cov npoj yaig qub los ntawm IGN64. Ua ke, peb nco txog qhov zoo siab nyob ib puag ncig qhov kev ua si tso tawm thiab lub sijhawm ntev siv nws ua si. Peb txawm muaj txoj cai los ua si saib ua ntej ntawm qhov kev tshwm sim Zelda hauv Seattle hu ua Zelda Summit.

Ib qho kev nthuav dav uas tau tshwm sim thaum peb sib tham yog qhov muaj ntshav nyob rau hauv qhov kev ua si thaum ntxov. Thaum tawm tsam Ganon, nws yuav nchuav ntshav liab thaum raug ntaus. Txawm li cas los xij, qhov no tau hloov pauv mus rau ntsuab "hws" hauv cov ntawv tom ntej ntawm qhov kev ua si. Tej zaum Nintendo tau txhawj xeeb txog qhov kev ua si qhov kev ntaus nqi lossis tsuas yog xav tias nws tsis ua raws li lawv lub zeem muag.

Saib rov qab, Ocarina of Time tuav qhov chaw tshwj xeeb hauv keeb kwm kev ua si. Nws tsis tsuas yog txhim kho Cov Lus dab neeg ntawm Zelda franchise ua lub npe tsev neeg tab sis kuj thawb cov ciam teb ntawm qhov ua tau hauv kev ua si. Nws lub ntiaj teb tsis txaus ntseeg, cov cim nco qab, thiab zaj dab neeg ntxim nyiam tau ntxim nyiam ntau lab tus neeg ua si thoob ntiaj teb.

Raws li peb ua kev zoo siab rau 25 xyoos ntawm qhov kev ua si nyiam no, cia peb siv sijhawm los ua kev zoo siab rau qhov cuam tshuam nws tau muaj rau kev lag luam thiab nco nws tau tsim rau suav tsis txheeb players. Zoo siab hnub yug, Ocarina ntawm Sijhawm!

Cov Lus Nug

1. Puas yog Ocarina of Time yog qhov zoo tshaj plaws Zelda game?

Kev xav yuav txawv, tab sis ntau tus xav txog Ocarina ntawm Lub Sijhawm los ua ib qho zoo tshaj plaws Zelda ua si puas tau ua. Nws lub gameplay tshiab, sib sib zog nqus storyline, thiab stunning visuals teeb tus qauv tshiab rau koob.

2. Kuv puas tuaj yeem ua si Ocarina ntawm Lub Sijhawm ntawm cov consoles niaj hnub?

Yog lawm, Ocarina ntawm Lub Sijhawm tau rov tso tawm ntau zaus tom qab nws pib pib ntawm Nintendo 64. Tam sim no muaj nyob rau ntawm Nintendo 3DS thiab tuaj yeem ua si ntawm Nintendo Hloov los ntawm Nintendo Hloov Online kev pabcuam.

3. Ocarina of Time cuam tshuam li cas rau yav tom ntej Zelda games?

Ocarina ntawm Lub Sijhawm teeb tsa lub hauv paus rau yav tom ntej Zelda kev ua si los ntawm kev qhia ntau yam gameplay thiab cov yam ntxwv uas tau dhau los ua cov khoom tseem ceeb ntawm koob. Nws qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb nrhiav, kev daws teeb meem, thiab kev hais dab neeg tsis txaus ntseeg tau cuam tshuam cov npe Zelda tom ntej.

4. Vim li cas Ocarina ntawm Lub Sijhawm yog suav tias yog kev ua si zoo tshaj?

Ocarina ntawm Lub Sijhawm feem ntau tau qhuas rau nws txoj kev ua si tshiab, suab nkauj zoo nkauj, thiab cov cim nco. Nws tau ua tiav txhais cov qauv Zelda tus hlub rau hauv 3D realm, tsim kom muaj kev paub txog kev ua si zoo thiab tsis nco qab.

5. Puas muaj ib qho kev npaj rau kev ua yeeb yam rau Ocarina of Time?

Thaum tsis muaj qhov txuas ncaj qha rau Ocarina ntawm Lub Sijhawm, qhov kev ua si tau txais kev ua tiav ntawm sab ntsuj plig nyob rau hauv daim ntawv ntawm The Legend of Zelda: Majora's Mask. Majora's Mask khaws ntau yam ntawm cov ntsiab lus gameplay thiab cov cuab yeej siv hauv Ocarina of Time thaum muab cov dab neeg tshwj xeeb thiab tsaus dua.

Thov nco ntsoov tias cov ntaub ntawv muab rau hauv FAQ no yog raws li kev paub tam sim no thiab tej zaum yuav raug hloov pauv.

Tau qhov twg los: https://www.ign.com/articles/the-weird-people-we-were-when-zelda-ocarina-of-time-launched