Americana Motor Hotel: A Retro-Futuristic Oasis ntawm Route 66

Nyob rau hauv lub nroog zoo nkauj ntawm Flagstaff, Americana Motor Hotel tsis ntev los no tau ua tiav qhov kev hloov pauv, coj kev kov ntawm retro-futurism rau qhov keeb kwm Route 66 qhov chaw. Coj los ntawm Practice Hospitality, lub tuam txhab tswj hwm tsev so nto moo, Americana Motor Hotel tam sim no muab cov qhua tuaj yeem tsis nco qab nrog nws cov qauv tsim tshwj xeeb, kev xav zoo, thiab qhov chaw tseem ceeb.

Teeb duab kev tshoov siab los ntawm Flagstaff lub ntuj xav thiab keeb kwm nplua nuj lunar, tus tsim ntawm Americana Motor Hotel yog ib qho kev sib xyaw ntawm ib nrab xyoo pua nostalgia thiab niaj hnub zoo nkauj. Andrew Alford, tus thawj coj tsim qauv, suav nrog cov xim zoo nkauj, cov qauv geometric, thiab cov khoom zoo nkauj tshwm sim los ntawm cov toj roob hauv pes ib puag ncig. Qhov kev mloog rau kev nthuav dav no tsim ib qho chaw zoo nkauj, nrog rau cov ntaub ntawv zais rau astronomy thiab Route 66 thoob plaws hauv lub tsev.

Cov chav qhua ntawm Americana Motor Hotel exude rustic futurism, combining sov lub ntiaj teb tones nrog ntoo textures thiab nplua nuj textiles. Cov ntaub pua plag zoo nkauj nrog cov kab txaij swirling, headboards reminiscent ntawm 1970s caij ski hnav, thiab thawj kos duab ua kev zoo siab rau Flagstaff's iconic conifer forests tsim ib qho tshwj xeeb thiab caw ambiance. Txawm tias cov khoom siv da dej thiab cov nplais dawb tau raug xaiv los ua kev pe hawm rau NASA's Apollo hli tsaws khoom.

Lub tsev so qhov chaw tos txais tos qhua nrog vintage mus ncig teb chaws daim ntawv qhia khib, ntxiv qhov kov ntawm nostalgia rau qhov kev txheeb xyuas. Cov neeg ua haujlwm paub txog muaj peev xwm muab cov ntaub ntawv hais txog thaj chaw, thiab lub chaw tos txais muaj cov rooj zaum xis, rooj ua si, thiab ib qho chaw muag khoom uas muaj cov khoom plig thiab khoom plig. Cov qhua tuaj yeem siv lub rooj noj mov hauv zej zog, nruab nrog cov hluav taws xob hluav taws xob, ua kom zoo rau kev ua haujlwm hauv chaw taws teeb.

Sab nraum zoov, Americana Motor Hotel nta lub tiaj nraum qaum tsev, qhov chaw uas cov qhua tuaj yeem so los ntawm lub xyoo puag ncig lub pas dej, ua si hauv vaj, so hauv hammock, lossis sib sau ua ke ntawm qhov hluav taws kub los qhia cov dab neeg mus ncig. Cov neeg nyiam tshaj plaws yuav txaus siab rau lub koob yees duab uas muaj rau lub hnub qub thiab cov tsheb kauj vab uas muaj rau kev tshawb fawb hauv nroog.

Raws li lub tsev so tsiaj hauv tsev, Americana Motor Hotel txais tos cov phooj ywg furry ntawm txhua qhov ntau thiab tsawg. Cov cuab yeej fenced-hauv "Barkyard" muab qhov chaw nyab xeeb rau cov tsiaj kom ncab lawv ob txhais ceg, thaum lub chaw ntxhua khaub ncaws yooj yim ua kom lawv huv si thiab xis nyob. Tsis tas li ntawd, lub tsev so kev cog lus rau kev ruaj khov yog pom tseeb hauv nws txoj kev xaiv ntawm txhuas cov kaus poom dej haus, reusable water fwj, thiab drought-tolerant landscaping.

Flagstaff, lub npe hu ua "Lub Nroog ntawm Xya Wonders," muaj sijhawm kawg rau kev taug txuj kev nyuaj. Txawm hais tias mus xyuas Grand Canyon, Arizona Snowbowl, Lowell Observatory, lossis ib qho ntawm thaj chaw sab nraum zoov, Americana Motor Hotel ua haujlwm zoo tshaj plaws rau kev tshawb nrhiav. Tom qab ib hnub ntawm hiking, skiing, los yog tshawb xyuas qhov kev xav ntawm qhov xwm txheej, cov qhua tuaj yeem rov qab mus rau qhov kev nplij siab ntawm Americana Motor Hotel thiab so hauv nws cov chav zoo.

Yog xav paub ntxiv txog Americana Motor Hotel

