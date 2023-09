NASA's MOXIE Generates Oxygen on Mars for Potential Human Missions

By

NASA tau ua tiav qhov tseem ceeb hauv nws cov phiaj xwm los tsim cov hauv paus rau Mars. Lub koom haum tshaj tawm tias nws qhov kev sim Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, tseem hu ua MOXIE, tau ua tiav cov pa oxygen txaus los ua kom tus dev me nyob hauv Mars tsawg kawg 10 teev. Qhov kev ua tiav no yog ib kauj ruam tseem ceeb rau kev ua kom cov neeg nyob hauv lub neej yav tom ntej kom muaj cua ua pa los yog foob pob hluav taws rau ntawm lub Ntiaj Teb Liab.

MOXIE, ib lub cuab yeej loj ntawm lub microwave thiab hnyav 40 phaus, tau txuas nrog Perseverance rover thaum nws tsaws rau Mars thaum Lub Ob Hlis 2021. Ob xyoos dhau los, MOXIE tau muab cov pa oxygen los ntawm Martian huab cua. Los ntawm cov txheej txheem electrochemical, cov cuab yeej cais ib qho oxygen atom ntawm txhua lub molecule ntawm carbon dioxide, uas ua rau 95% ntawm lub ntiaj teb cua.

Thaum lub sijhawm nws lub luag haujlwm, MOXIE tuaj yeem tsim tau 122 grams ntawm cov pa oxygen, sib npaug rau tus dev noj me me hauv 10 teev. Ntawm nws qhov ua tau zoo tshaj plaws, cov cuab yeej tsim tawm 12 grams ntawm oxygen ib teev, tshaj NASA lub hom phiaj qub. Qhov kev vam meej no qhia tau tias muaj peev xwm ntawm kev rho tawm cov pa oxygen los ntawm Mars 'huab cua, uas tuaj yeem ua rau muaj huab cua ua pa los yog ua lub foob pob hluav taws rau kev ua tub txib yav tom ntej.

NASA Tus Lwm Thawj Coj Tus Thawj Coj Pam Melroy tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev tsim cov thev naus laus zis uas siv cov peev txheej ntawm lub cev ntuj ceeb tsheej zoo li lub hli thiab Mars. Cov thev naus laus zis no yog qhov tseem ceeb rau kev tsim kom muaj lub sijhawm ntev nyob rau lub hli, txhawb nqa kev lag luam lunar, thiab tso lub hauv paus rau tib neeg tshawb nrhiav Mars.

Hauv kev xaus, NASA's MOXIE tau ua tiav qhov tseem ceeb hauv kev tsim cov pa oxygen ntawm Mars, ua rau txoj hauv kev rau tib neeg lub luag haujlwm rau lub Ntiaj Teb Liab. Qhov kev ua tiav no coj peb los ze zog rau kev ua tiav ntawm cov hauv paus ruaj khov thiab muaj peev xwm txhawb nqa cov neeg nyob hauv lub hnub qub nrog cov pa ua pa thiab roj rau cov foob pob hluav taws.

Qhov chaw:

- NASA's Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment

- Fox News