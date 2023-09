Liab Fire Ant: Ib hom kab mob tshiab nyob hauv Europe

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau qhia tias cov ntsaum liab liab, lub npe hu ua Solenopsis invicta, tau pom nyob hauv Europe thawj zaug. Haiv neeg rau South America, hom kab mob no tau nthuav dav thoob plaws Tebchaws Meskas, Mexico, Caribbean, Tuam Tshoj, thiab Australia nyob rau ib puas xyoo dhau los. Tam sim no, nws tau ua nws txoj kev mus rau Sicily, Ltalis.

Cov ntsaum hluav taws liab tau paub tias ua nruj heev thiab lawv qhov sting tuaj yeem ua rau mob thiab ua xua. Lawv kuj tuaj yeem tsim kev puas tsuaj rau cov qoob loo thiab hauv zos ecosystems. Cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas 88 liab tua ntsaum zes ze ntawm lub nroog Syracuse hauv Sicily, npog thaj tsam ntawm 5 hectares. Tus kws tshawb fawb thawj coj, Mattia Menchetti, hais tias nrhiav cov tsiaj no hauv Ltalis yog qhov xav tsis thoob tab sis tsis xav txog.

Thaum cov ntsaum liab liab tau pom yav dhau los hauv cov khoom tuaj txawv teb chaws hauv Spain, Finland, thiab Netherlands, qhov no yog thawj qhov kev lees paub nyob hauv Europe. Cov cheeb tsam tau pom nyob rau hauv ib cheeb tsam suburban ntawm Syracuse, tab sis nws tsis paub meej tias lawv mus txog thaum twg. Cov kws tshawb fawb ntseeg tias cov ntsaum tuaj yeem tuaj txog ntawm qhov chaw hla nrog tib neeg cov haujlwm tseem ceeb, xws li lub nroog qhov chaw nres nkoj. Cov ntawv ceeb toom hauv zos qhia tias qhov nce ntawm cov ntsaum stings txij li xyoo 2019.

Kev tshuaj ntsuam caj ces qhia tias cov ntsaum feem ntau yuav kis tau los ntawm Tebchaws Meskas lossis Tuam Tshoj, qhov twg Solenopsis invicta kuj yog hom kab mob. Cov kws tshawb fawb ceeb toom tias cov ntsaum tuaj yeem kis tau sai sai thoob plaws Tebchaws Europe, raws li 7% ntawm lub tebchaws, suav nrog thaj chaw loj hauv nroog, muaj huab cua tsim nyog rau hom.

Invasive hom zoo li cov liab tua hluav taws muaj kev cuam tshuam nyiaj txiag thiab ecological. Raws li tsab ntawv ceeb toom los ntawm United Nations, lawv raug nqi tsawg kawg yog $ 423 nphom hauv ntiaj teb ib xyoos ib zaug, tsav cov nroj tsuag thiab tsiaj txhu ploj mus, ua rau muaj kev nyab xeeb rau zaub mov, thiab ua rau muaj kev puas tsuaj loj rau ib puag ncig.

Source: CNN