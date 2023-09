Cov Kab Tsuag Kab Tsuag Pom nyob hauv Ltalis tuaj yeem kis mus rau UK nrog Cov Cuab Yeej Ntiaj Teb, Kev Tshawb Fawb Ceeb Toom

By

Ib hom kab ntsaum uas tsis yog haiv neeg lub npe hu ua liab hluav taws ntsaum (Solenopsis invicta) tau tsim nyob rau hauv ltalis thiab ua rau muaj kev hem thawj rau Tebchaws Europe thiab muaj feem cuam tshuam rau UK nrog lub ntiaj teb cua sov, raws li kev tshawb fawb. Cov ntsaum no suav hais tias yog ib hom kab mob phem tshaj plaws vim lawv muaj lub zog sting thiab tuaj yeem ua rau cov qoob loo puas tsuaj thiab cuam tshuam cov khoom siv hluav taws xob. Lawv paub sai sai tsim "super colonies" nrog ntau tus poj huab tais, uas tua cov nroj tsuag ib txwm, kab, thiab herbivores, thaum kawg tawm-sib tw rau zaub mov.

Cov nplaim hluav taws liab yog qhov thib tsib tus nqi kim tshaj plaws thoob ntiaj teb thiab tuaj yeem ua rau kwv yees li $ 6bn (£ 4.8bn) tsim nyog rau kev puas tsuaj txhua xyoo. Cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas 88 liab tua ntsaum zes thoob plaws 5 hectares (12 acres) nyob ze Syracuse, Sicily, thiab tau txiav txim siab tias cov cheeb tsam cuam tshuam tuaj yeem tuaj ntawm Tuam Tshoj lossis Asmeskas. Txoj kev tshawb no qhia txog qhov yuav tsum tau muaj kev sib koom tes txhawm rau txheeb xyuas thiab teb rau qhov kev hem thawj tshiab no ua ntej nws kis mus rau qhov tsis tuaj yeem tswj tau.

Lub koom haum Buglife tau hu xov tooj rau tsoomfwv UK kom txwv kev ntshuam av, vim tias kab ntsaum kab mob kis tau yooj yim los ntawm cov nroj tsuag tuaj. EU twb tau txwv tsis pub xa tawm cov av los ntawm UK, tab sis kev ntsuas kev sib raug zoo tsis tau raug coj los ntawm UK kom txwv kev xa khoom, tshwj xeeb los ntawm kev lag luam horticultural. Cov kws tshaj lij muaj kev txhawj xeeb txog cov kab ntsaum kab no nkag mus rau Tebchaws Europe, thaum lawv tau tsim, nws nyuaj rau kev tshem tawm lawv.

Cov ntsaum liab liab tau pom yav dhau los hauv cov khoom lag luam txawv teb chaws hauv Spain, Finland, thiab Netherlands, tab sis qhov no yog thawj qhov kev lees paub ntawm nws qhov chaw tsim khoom hauv cov tsiaj qus hauv Tebchaws Europe. Thaum EU tau hloov kho nws cov npe ntawm "kev txhawj xeeb" kom suav nrog cov ntsaum liab liab, tsoomfwv Askiv tsis tau hloov kho nws cov npe txij li Brexit. Tam sim no Australia tab tom siv nyiaj A$ 400m (£ 205m) txhawm rau tshem tawm cov ntsaum, thaum New Zealand yog tib lub tebchaws tau ua tiav lawv.

Cov kws tshawb fawb tau txiav txim siab tias cov ntsaum liab tuaj yeem tsim nws tus kheej hauv kwv yees li 7% ntawm Tebchaws Europe. Nrog rau cov cua sov thoob ntiaj teb, txog li ib nrab ntawm cov nroog hauv nroog hauv Tebchaws Europe, suav nrog cov nroog loj xws li London, Paris, Rome, thiab Barcelona, ​​tuaj yeem dhau los ua qhov chaw zoo rau cov tsiaj. Cov ntsaum yog qhov haum tshaj plaws rau Mediterranean ntug hiav txwv nroog, thiab lawv cov chaw nres nkoj hiav txwv tuaj yeem pab cuam tshuam nws.

Txoj kev tshawb no pom zoo saib xyuas cov chaw nres nkoj ntxiv, raws li cua-pab ya huab tais ntsaum tuaj txog hauv Sicily los ntawm qhov chaw nres nkoj Syracuse. Cov pej xeem tseem tuaj yeem ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tshawb xyuas cov ntsaum liab liab, vim tias lawv feem ntau pom nyob hauv nroog thiab tuaj yeem txheeb xyuas tau los ntawm lawv qhov mob hnyav thiab cov yam ntxwv zes mounds.

