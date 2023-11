Lub Xyoo Tshiab ntawm Kev Lag Luam Kev Lag Luam: Qhia EDATEC's Raspberry Pi 5 Vaj Huam Sib Luag PC

By

Nyob rau hauv ib qho kev txav mus los, EDATEC tau tshaj tawm nws thawj cov khoom lag luam raws li Raspberry Pi 5. Lub vaj huam sib luag tshiab no PC, muaj nyob rau hauv 7 thiab 10-nti variants, tshwj xeeb yog tsim los rau kev siv hauv kev lag luam. Tus nqi ntawm $ 258, nws muaj cov pob zoo nkauj uas suav nrog Raspberry Pi 5 nrog 8GB ntawm RAM, ua rau nws muaj zog thiab ntau yam kev daws teeb meem rau kev xav tau kev lag luam.

Lub vaj huam sib luag PC nta qhov kev daws teeb meem siab TFT LCD nrog LED backlight, muab cov duab ntse thiab cov xim zoo nkauj. Tus qauv 7-nti boasts qhov kev daws teeb meem ntawm 1024 × 600, thaum qhov loj 10-nti variant muaj qhov kev daws teeb meem zoo dua ntawm 1280 × 800. Ob lub vijtsam txhawb nqa 10-point multi-touch functionality, tso cai rau kev nkag siab zoo thiab kev sib cuam tshuam.

Ib qho tshwj xeeb tshaj plaws ntawm EDATEC vaj huam sib luag PC yog nws lub peev xwm rau kev teeb tsa triple-saib. Los ntawm nthuav tawm ob lub micro HDMI chaw nres nkoj, cov neeg siv tuaj yeem nthuav lawv qhov chaw ua haujlwm thiab txhim kho cov khoom tsim tau. Qhov kev hloov pauv no qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev ua haujlwm ntau thiab ua haujlwm ntau hauv kev lag luam ib puag ncig.

Thaum cov ntaub ntawv qhia txog qhov muaj lub koob yees duab xaiv tau, cov ntsiab lus hais txog kev sib raug zoo tseem tsis paub. Txawm li cas los xij, qhov kev sib ntxiv no tuaj yeem txhim kho lub vaj huam sib luag PC ua haujlwm tau zoo, txawm tias nws yog USB lub koob yees duab lossis sib xws nrog cov koob yees duab Raspberry Pi.

Tsim los nrog kev ua haujlwm ruaj khov hauv siab, EDATEC vaj huam sib luag PC yog tsim los ntawm cov txhuas ruaj khov, ua kom nws muaj zog nyob rau hauv kev lag luam hnyav. Lub vijtsam 6H hardness ntsuam xyuas muab kev tiv thaiv ntxiv tiv thaiv khawb thiab cuam tshuam, ua rau nws lub neej ntev thiab kev ntseeg tau.

Lub Raspberry Pi 5, ruaj ntseg txuas rau tom qab ntawm lub vijtsam, muab kev nkag tau yooj yim rau txhua qhov chaw nres nkoj. Txawm li cas los xij, nws tsim nyog sau cia tias tsis muaj GPIO breakout, thiab cov ntaub ntawv txhuas zoo li ua kom txias rau Raspberry Pi kom txo tau cov teeb meem cua sov.

Txhawm rau ua kom tau raws li qhov xav tau sib txawv, EDATEC muab ob lub qauv ntawm lub vaj huam sib luag PC ntawm Aliexpress. Tus qauv $ 258 suav nrog 10-nti npo, Raspberry Pi 5 nrog 8GB ntawm RAM, thiab 32GB microSD daim npav. Kev txiav txim siab ntawm Aliexpress cov npe, zoo li tsis muaj lub koob yees duab suav nrog hauv qhov kev hloov pauv tshwj xeeb no.

Nrog EDATEC's Raspberry Pi 5 Vaj Huam Sib Luag PC, cov neeg siv khoom lag luam tam sim no tuaj yeem txaus siab rau cov txiaj ntsig ntawm kev siv thev naus laus zis no. Qhov kev daws teeb meem muaj zog thiab muaj txiaj ntsig zoo no qhib qhov muaj peev xwm tshiab hauv kev lag luam suav, hloov pauv txoj kev lag luam ua lag luam hauv ntau yam haujlwm.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

1. EDATEC Raspberry Pi 5 Vaj Huam Sib Luag PC txawv li cas rau lwm lub khoos phis tawj?

Lub EDATEC vaj huam sib luag PC teeb tsa nws tus kheej sib nrug los ntawm kev siv Raspberry Pi 5, muab cov peev txheej muaj peev xwm ua tau zoo ntawm tus nqi pheej yig. Nws compact form factor, versatility, thiab yooj yim kev koom ua ke nrog cov uas twb muaj lawm systems ua rau nws yog ib tug zoo xaiv rau kev lag luam kev siv.

2. Kuv puas tuaj yeem txuas ntau lub monitor rau EDATEC vaj huam sib luag PC?

Yog lawm, lub vaj huam sib luag PC nthuav tawm ob lub micro HDMI chaw nres nkoj, tso cai rau kev teeb tsa triple-saib. Qhov no feature txhawb kev tsim khoom, ua rau cov neeg siv ua haujlwm hla ntau lub vijtsam ib txhij.

3. Puas yog EDATEC vaj huam sib luag PC siv tau nrog Raspberry Pi koob yees duab?

Thaum lub vaj huam sib luag PC hais txog lub koob yees duab xaiv tau, nws cov ntsiab lus kev sib raug zoo tseem tsis paub meej. Nws tseem tsis tau paub meej tias nws puas tau sib xws nrog cov koob yees duab Raspberry Pi lossis yog tias nws txhawb nqa USB koob yees duab.

4. Raspberry Pi txias li cas hauv EDATEC vaj huam sib luag PC?

Lub EDATEC vaj huam sib luag PC yog tsim los nrog cov cua txias hauv siab. Cov ntaub ntawv aluminium zoo dissipates cua sov los ntawm Raspberry Pi 5, kom ntseeg tau tias kev ua haujlwm zoo hauv kev lag luam ib puag ncig.

5. Dab tsi yog qhov txawv ntawm EDATEC vaj huam sib luag PC?

EDATEC muaj ob qhov sib txawv ntawm lub vaj huam sib luag PC ntawm Aliexpress: tus qauv 7-nti thiab 10-nti qauv. Txhua qhov sib txawv muaj qhov sib txawv qhov ntau thiab tsawg thiab kev daws teeb meem, ua rau muaj ntau hom kev lag luam xav tau.