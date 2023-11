Lub Npe Tshiab: Tshawb Nrhiav Qhov Kawg Lub Koob Yees Duab Lub Xov Tooj nrog 200MP Lub Koob Yees Duab

By

Nrhiav ib lub smartphone nrog lub koob yees duab tshwj xeeb uas tsis tawg lub txhab nyiaj? Zoo, saib tsis ntxiv. Lub Honour 90 nyob ntawm no ua rau koj xav tsis thoob nrog nws cov yam ntxwv zoo kawg nkaus, txhua yam muaj nyob ntawm tus nqi qis tsis txaus ntseeg. Muab ntawm tsuas yog £ 299 no Dub Friday, lub xov tooj no yuav ua rau koj txaus ntshai.

Txawm hais tias ntau lub tuam txhab siv nyiaj hauv smartphones cuam tshuam rau lub koob yees duab zoo, Honour 90 defies txhua qhov kev cia siab. Nruab nrog lub koob yees duab zoo nkauj 200MP tom qab thiab 50MP selfie lub koob yees duab, cov cuab yeej no yog lub pov haum tiag tiag rau cov neeg nyiam yees duab. Nthuav cov koob yees duab breathtaking nrog tshwj xeeb clarity thiab nthuav dav uas yuav wow koj cov phooj ywg thiab tsev neeg.

Tab sis Honour 90 yog ntau dua li nws lub koob yees duab zoo nkauj xwb. Tau ntim nrog lub zog, lub xov tooj no khav theeb 8GB RAM thiab 256GB cia muaj peev xwm, ua kom muaj kev ua haujlwm zoo rau tag nrho koj cov apps thiab xov xwm. Thiab yog tias qhov ntawd tsis txaus, koj tuaj yeem hloov kho mus rau 12GB RAM thiab 512GB cia qauv rau ib qho ntxiv £ 50. Txawm li cas los xij, rau cov neeg siv feem ntau, lub hauv paus qauv yuav ntau tshaj qhov txaus.

Ib qho ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm Honour 90 yog nws cov roj teeb zoo kawg li. Nrog lub roj teeb 5000mAh, lub xov tooj no muaj qhov zoo siab 19.5 teev ntawm kev ua yeeb yaj kiab txuas ntxiv, kom ntseeg tau tias koj yuav tsis raug tso tseg nrog lub roj teeb tuag thaum koj ua haujlwm ib hnub.

Hauv kev xaus, Honour 90 yog lub xov tooj tshwj xeeb hauv kev siv nyiaj txiag uas ua pov thawj tias koj tsis tas yuav cuam tshuam txog qhov zoo. Nrog nws lub koob yees duab zoo kawg nkaus, kev ua tau zoo, thiab lub roj teeb lub neej ntev, nws muab cov txiaj ntsig zoo rau nws tus nqi. Tsis txhob hnov ​​​​qab txog qhov kev tsis txaus ntseeg Dub Friday no - tau txais koj txhais tes ntawm Honour 90 hnub no.

Lus Nug:

1. Kuv puas tuaj yeem tau txais lub xov tooj nrog lub koob yees duab 200MP rau tsawg dua £ 300?

Yog lawm, Honour 90 muaj 200MP lub koob yees duab tom qab thiab muaj rau tsuas yog £ 299 no Dub Friday.

2. Kuv puas tuaj yeem hloov kho qhov cia thiab RAM ntawm Honour 90?

kiag li! Lub hauv paus qauv los nrog 8GB RAM thiab 256GB cia, tab sis koj tuaj yeem hloov mus rau 12GB RAM thiab 512GB cia rau ib qho ntxiv £ 50.

3. Lub roj teeb ntawm Honour 90 kav ntev npaum li cas?

Lub Honour 90 khav theeb lub zog 5000mAh roj teeb uas tuaj yeem muab txog 19.5 teev ntawm kev ua yeeb yaj kiab txuas ntxiv.

4. Puas yog Honor 90 yog lub xov tooj zoo rau kev yees duab?

Tseeb tiag! Nrog nws 200MP lub koob yees duab tom qab thiab 50MP selfie lub koob yees duab, Honour 90 yog qhov kev xaiv zoo heev rau cov neeg nyiam yees duab. Tau cov duab stunning nrog tshwj xeeb clarity thiab nthuav dav.