Pokémon GO Dub Friday Muag Khoom Muab Ob Chav Nyiaj Ntxiv rau cov kws qhia

Pokémon GO tsis ntev los no tau tshaj tawm cov ntsiab lus zoo siab ntawm xyoo no Black Friday Muag. Cov kws qhia yuav muaj lub sijhawm los muab ob npaug rau lawv cov nyiaj tau los PokéCoins thaum yuav cov pob khoom ntau dua $ 20 USD ntawm Pokémon GO Web Store. Qhov kev tshaj tawm tshwj xeeb no tso cai rau cov neeg ua si kom tau txais PokéCoins sab nraum lub khw hauv app tsis tu ncua thaum tau txais nyiaj npib ntxiv ntxiv raws li khoom plig rau lawv qhov kev yuav khoom.

Txawm hais tias cov xov xwm yuav zoo li ntxim nyiam, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias qhov nyiaj npib ob npaug tsis txhais tau tias tau txais ob npaug ntawm pob khoom loj rau tib tus nqi. Hloov chaw, Niantic yog ob npaug ntawm cov nyiaj npib nyiaj tau txais txiaj ntsig rau kev yuav khoom los ntawm Pokémon GO Web Store.

Txhawm rau tso qee qhov teeb meem ntawm tus nqi thiab kev sib piv, peb tau tshuaj xyuas cov nqi pob khoom muaj nyob rau ntawm lub vev xaib tsis tu ncua, hauv app khw hauv Croatia. Nco ntsoov tias tus nqi yuav txawv nyob ntawm koj cheeb tsam vim Niantic tus nqi tshwj xeeb hauv cheeb tsam.

Thaum tshuaj xyuas cov pob khoom muaj, nws pom tseeb tias Black Friday deals muab qee cov txiaj ntsig rau kev yuav khoom loj dua. Txawm li cas los xij, lawv yuav tsis zoo li qhov xav tau. Thaum muab piv cov pob khoom loj ntawm 2500 Npib, 5200 Npib, thiab 14500 Npib, cov khoom hauv Web Store tsis tu ncua ua pov thawj tias kwv yees li 7% pheej yig dua li hauv-kev ua si bundles. Lub caij no, cov pob khoom Dub Friday qhia qhov nyiaj nruab nrab ntawm 13.5% piv rau qhov sib npaug hauv kev ua si pob.

Zuag qhia tag nrho, yog tias koj xaiv kom tau txais txiaj ntsig ntawm qhov kev muag khoom no, koj tuaj yeem cia siab tias yuav txuag tau qhov twg los ntawm 12% mus rau 14.3%, nyob ntawm cov pob koj xaiv.

Xav txog cov kev tshawb pom no, nws muaj kev nyab xeeb hais tias cov Black Friday deals yuav tsis zoo li lub siab xav li qee cov neeg siv khoom tau xav txog. Yog tias koj tsis xav tau PokéCoins sai sai, nws yuav yog qhov zoo kom hla qhov muag no. Txawm li cas los xij, yog tias koj tab tom nrhiav kev yuav khoom, so kom paub tseeb tias tsis muaj qhov sib txawv tseem ceeb hauv kev txo nqi ntawm cov pob ntau thiab tsawg.

FAQ:

Q: Cov kws qhia yuav tau txais txiaj ntsig li cas los ntawm Pokémon GO's Black Friday Muag?

A: Cov kws qhia tuaj yeem muab ob npaug rau lawv cov nyiaj tau los PokéCoins ib qho kev yuav khoom ntawm pob khoom tshaj $ 20 USD los ntawm Pokémon GO Web Store.

Q: Puas yog Dub Friday pob khoom nqi tib yam thoob ntiaj teb?

A: Tsis yog, Niantic siv tus nqi tshwj xeeb hauv cheeb tsam, yog li tus nqi yuav txawv nyob ntawm koj lub teb chaws.

Q: Yuav ua li cas Dub Friday cov pob khoom piv rau lub vev xaib niaj hnub thiab hauv app pob khoom?

A: Cov pob khoom hauv lub vev xaib tsis tu ncua yog, qhov nruab nrab, 7% pheej yig dua li hauv-kev ua si bundles, thaum Black Friday bundles muab kev txuag ntawm ib ncig ntawm 13.5%.