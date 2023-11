PlayStation Portal: Ib Qhov Kev Ntsuas Thib Ob rau PS5

Nrhiav txoj hauv kev tshiab los txhim kho koj qhov kev ua si PlayStation 5? Saib tsis muaj ntxiv dua li PlayStation Portal. Cov cuab yeej tshiab no tau dhau los ua ib yam khoom yuav tsum muaj rau PlayStation kiv cua, muab lub vijtsam thib ob uas tso cai rau koj ua si koj nyiam ua si los ntawm kev nplij siab ntawm koj lub rooj zaum lossis txaj.

Thaum cov tshuaj tiv thaiv thawj zaug rau PlayStation Portal tej zaum yuav mob me me, cov khoom lag luam tsawg tsawg tau tsim kev npau taws ntawm gamers, nrog txhua tus tam sim no mob siab rau kom tau txais lawv txhais tes ntawm ib qho. Peb qhov kev tshuaj xyuas ntawm lub cuab yeej muab nws qhov kev ntsuas 8/10, qhia txog nws qhov txiaj ntsig zoo li tus khub thib ob rau PS5. Txawm li cas los xij, nws tsim nyog sau cia tias qhov tsis muaj Bluetooth thiab qhov browser hauv internet txwv nws txoj haujlwm sab nraud ntawm tsev.

Tab sis tsis ntshai, rau Sony tau lees paub tias PlayStation Portal yuav rov qab rau hauv Tshuag hauv UK pib txij lub Kaum Ib Hlis 22. Cov xov xwm no tau ua rau muaj kev ntxhov siab rau cov neeg uas tau mob siab rau tos nws muaj. Rau kev hloov tshiab ntawm cov khoom muaj, nco ntsoov ua raws @IGNUKDeals ntawm Twitter.

Yog li, dab tsi yog PlayStation Portal thiab nws yuav txhim kho koj qhov kev ua si li cas? Tus nqi ntawm £ 199.99 RRP, PlayStation Portal yog ib qho khoom siv thib ob rau PS5. Nws tso cai rau koj mus txuas ntxiv koj qhov kev sib tham ua si txawm tias TV tau siv los ntawm lwm tus. Txawm hais tias koj nyob hauv lub rooj zaum lossis so hauv txaj, qhov khoom siv compact thiab portable no ua kom koj tsis tas yuav plam koj qhov kev lom zem gaming.

Raws li lub caij so hnub so, PlayStation Portal tau tshwm sim los ua qhov kev xaiv nrov rau cov neeg uas nyuam qhuav nqis peev hauv PS5. Nws versatility thiab yooj yim ua rau nws ib tug zoo meej khub daim rau koj ci iab tshiab console. Rub ib qho tam sim no los ua kom koj qhov kev lom zem ua si zoo tshaj plaws rau lub caij so no.

FAQ

Tus nqi ntawm PlayStation Portal yog dab tsi?

PlayStation Portal yog tus nqi ntawm £ 199.99 RRP hauv UK.

Thaum twg PlayStation Portal yuav rov qab rau hauv Tshuag?

Sony tau lees paub tias PlayStation Portal yuav rov qab rau hauv Tshuag hauv UK pib txij lub Kaum Ib Hlis 22.

Puas yog PlayStation Portal muaj Bluetooth thiab ib qho browser hauv internet?

Tsis yog, PlayStation Portal tsis muaj Bluetooth lossis Internet browser, txwv tsis pub siv sab nraum tsev.

Kuv tuaj yeem yuav PlayStation Portal qhov twg?

Koj tuaj yeem yuav PlayStation Portal los ntawm ntau lub khw muag khoom hauv UK. Khaws lub qhov muag ntawm cov khoom tshiab los ntawm @IGNUKDeals ntawm Twitter rau cov ntaub ntawv tshiab.